«Байер» хочет выкупить Станишича у «Баварии». Мюнхенцы дали понять, что рассчитывают на хорвата в следующем сезоне

«Байер» хочет выкупить Йосипа Станишича у «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенцы заинтересованы в полноценном трансфере защитника, арендованного у «Баварии» до конца сезона. Однако на данный момент «Байер» не делал мюнхенцам каких-либо конкретных предложений.

«Бавария», в свою очередь, заинтересована в том, чтобы сохранить Станишича, и дала понять, что рассчитывает на хорвата в следующем сезоне. Будущее игрока в мюнхенском клубе во многом будут зависеть от планов нового главного тренера.

В нынешнем сезоне Станишич провел за «Байер» 16 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом – в матче с «Баварией». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.