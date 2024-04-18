«Байер» хочет выкупить Станишича у «Баварии». Мюнхенцы дали понять, что рассчитывают на хорвата в следующем сезоне

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Йосип Станишич Футбол

«Байер» хочет выкупить Йосипа Станишича у «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенцы заинтересованы в полноценном трансфере защитника, арендованного у «Баварии» до конца сезона. Однако на данный момент «Байер» не делал мюнхенцам каких-либо конкретных предложений.

«Бавария», в свою очередь, заинтересована в том, чтобы сохранить Станишича, и дала понять, что рассчитывает на хорвата в следующем сезоне. Будущее игрока в мюнхенском клубе во многом будут зависеть от планов нового главного тренера.

В нынешнем сезоне Станишич провел за «Байер» 16 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом – в матче с «Баварией». Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.

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10 комментариев
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Байер с огнем играет щас рассердят бавар проект и те у них пол состава заберут за пол цены))
+14
-9
+5
Ответ RealJon
Блин, у них Киммих, Боей, Мазрауи на этой позиции. Кам Он Бавария 😒, мы снаем зачем это ты делаешь
Бои и Мазрауи не уровень, Киммих вообще как затычка и вернется скорее всего в полузащиту + универсал и может сыграть в центре. Он хорош и ему найдется место в составе, не надо ради плюсиков писать комментарии)
+5
0
+5
Бавария лучше засушит его в запасе, чем даст следующий сезон провести в Байере:)
+14
-13
+1
блин ему 24!!! года.я думал ему лет 18-19
+1
0
+1
Ответ che kaif
Байер с огнем играет щас рассердят бавар проект и те у них пол состава заберут за пол цены))
Вирц за 10, фримпонг и гримальдо по 7))
+3
-3
0
Ответ RealJon
Блин, у них Киммих, Боей, Мазрауи на этой позиции. Кам Он Бавария 😒, мы снаем зачем это ты делаешь
имеют право.вот кто мешает байеру находить таких игроков самому.чтоб не заморачиваться с арендой
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Ответ Fona
Бои и Мазрауи не уровень, Киммих вообще как затычка и вернется скорее всего в полузащиту + универсал и может сыграть в центре. Он хорош и ему найдется место в составе, не надо ради плюсиков писать комментарии)
Мазрауи вчера такой уровень выдал. Причём на не родной позиции)
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