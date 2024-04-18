Экс-тренер молодежки «Локо» Клюев возглавит «Волгарь». Клуб идет последним в Первой лиге

Теги Ансар Аюпов Первая лига отставки Денис Клюев Волгарь Футбол

Денис Клюев возглавит «Волгарь», его помощником станет Ансар Аюпов.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Сегодня тренеров должны представить команде, которая после 26 туров с 22 очками замыкает таблицу Мелбет Первой лиги. На днях астраханский клуб покинул Сергей Павлов.

Клюев и Аюпов в тренерском тандеме выигрывали молодежное первенство с «Локомотивом», работали в «Казанке» и «Урале-2». Клюев в прошлом году входил в тренерский штаб «Сочи».

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4 комментария
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Как же так. А Александр Витальевич? Эххх не видать новых прекрасных интервью от гения
+3
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Помню обоих игроками Динамо 90-х.
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+1
Ответ Filipp Gorski
Как же так. А Александр Витальевич? Эххх не видать новых прекрасных интервью от гения
Ну почему же? Чтобы давать интервью, необязательно кого-то тренировать)
+1
0
+1
Так хотя бы он чаще будет их давать)
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0
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