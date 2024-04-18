Экс-тренер молодежки «Локо» Клюев возглавит «Волгарь». Клуб идет последним в Первой лиге

Денис Клюев возглавит «Волгарь», его помощником станет Ансар Аюпов.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Сегодня тренеров должны представить команде, которая после 26 туров с 22 очками замыкает таблицу Мелбет Первой лиги. На днях астраханский клуб покинул Сергей Павлов.

Клюев и в тренерском тандеме выигрывали молодежное первенство с «Локомотивом», работали в «Казанке» и «Урале-2». в прошлом году входил в тренерский штаб «Сочи».