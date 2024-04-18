«Реал» выбил действующего победителя ЛЧ в 6-й раз, обновив рекорд

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен., 3:3).

Мадридцы в шестой раз выбили действующего победителя турнира в плей-офф и обновили собственный рекорд.

Ближайший преследователь по этому показателю только три раза выбивал действующего победителя Лиги чемпионов.

«Реал» – король ЛЧ! 12 полуфиналов за 14 лет

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35 комментариев
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Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
А какой правый защитник выдержит такой натиск? Карвахаль молодец! Один из лучших на своей позиции в мире.
+122
-1
+121
ближайший только три раза но мы, редакция и тот кто новость написал этого кого-то вам не расскажем.
+113
-1
+112
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
+48
-7
+41
Если Реал - Король ЛЧ, то Бавария - Королева, и заслуженно: оба клуба встречались друг с другом в ЛЧ наибольшее количество раз, у обоих 20 кубков ЛЧ, 28 финалов, 30 полуфиналов на двоих и статус Европейского Класико.
+28
-5
+23
Ответ RAMIK
А какой правый защитник выдержит такой натиск? Карвахаль молодец! Один из лучших на своей позиции в мире.
Карвахаль настоящий питбуль, держать коварнейшего Грилиша почти весь матч, а потом и еще против носорога Доку это дорого стоит
+17
0
+17
Ответ wadwill13
ближайший только три раза но мы, редакция и тот кто новость написал этого кого-то вам не расскажем.
не хватает баннера с надписью "ссылка в описании")
+17
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+17
Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
У Мадрида в целом с латералями беда.
Тут просто другая проблема: кто-то живет по средствам, а за кем-то целые государства стоят с неограниченным финансированием, позволяющим пылесосить рынок топовых игроков за оверпрайс.
+13
-1
+12
Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
Вы так написали, будто Хакими и Фримпонг в защите какие-то топы ))
Если и нужен кто-то на подмену Карвахалю, то человек вроде Менди.
+9
0
+9
Ответ wadwill13
ближайший только три раза но мы, редакция и тот кто новость написал этого кого-то вам не расскажем.
Ювентус, дважды выбил Ревл Мадрид из этих 3-х раз
+10
-1
+9
Ответ Black Phoenix
Если Реал - Король ЛЧ, то Бавария - Королева, и заслуженно: оба клуба встречались друг с другом в ЛЧ наибольшее количество раз, у обоих 20 кубков ЛЧ, 28 финалов, 30 полуфиналов на двоих и статус Европейского Класико.
А Милан?
+8
0
+8
Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
Фримпонг навено с Хаби вместе придет
+11
-3
+8
Ну, нету, Пеп, у тебя методов против Карло Сапрыкина (с)
+8
0
+8
Короли ЛЧ!
+11
-4
+7
Ответ Black Phoenix
Если Реал - Король ЛЧ, то Бавария - Королева, и заслуженно: оба клуба встречались друг с другом в ЛЧ наибольшее количество раз, у обоих 20 кубков ЛЧ, 28 финалов, 30 полуфиналов на двоих и статус Европейского Класико.
Милан второй в истории после Реала по количеству кубков ЛЧ «Ну да, ну да» ))
+7
0
+7
Ответ Gustavo Tiburzi
А Милан?
Милан - королева-мать)
+6
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+6
Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
С Грилишем вроде справился, проблемы начались когда вышел свежий Доку. Перес с этой идеей подписания Мбаппе совсем позабыл про другие позиции
+6
-1
+5
Ответ Gustavo Tiburzi
А Милан?
А Милан был в прайме почти 20 лет назад. Сейчас он не конкурентоспособный, не команда уровня ЛЧ. Тогда как Бавария в порядке.
+10
-5
+5
Ответ Black Phoenix
Вот я и говорю в рамках ВСЕЙ истории - именно СЕЙЧАС Милан НЕ является грозной силой в Европе. Проблемы?
Так по твоей логике топ3 сборных мира за все времена это Франция, Аргентина и Хорватия, потому что Бразилия давно не была даже в финале.
+4
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HALA Madrid
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Жуткая конечно сетка в этом году. Сильнейший соперник в 1/4, сильнейший в 1/2.
+4
0
+4
Короли!
+4
0
+4
Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
Пора. Карвахаль проводит великолепный сезон, он супер профессионал, но годы летят и дальше будет ещё труднее
+3
0
+3
Ответ Ernest Imamov
Реалу явно нужен правый защитник на подмену или на место Карвахаля, я думал он умрёт от переутомления. При всей ловкости и цепкости он много раз упускал Грилиша и Доку, не пора ли Мадриду потратиться на Фримпонга из Байера, или вернуть Хакими, или найти кого нибудь из Бразилии
Что Фримпонг, что Хакими в атаке лучше, чем в обороне
+3
0
+3
Реалу респект!💪 Хоть и не болельщик Реала.
+3
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+2
красавцы!
+4
-2
+2
Ответ Black Phoenix
А Милан был в прайме почти 20 лет назад. Сейчас он не конкурентоспособный, не команда уровня ЛЧ. Тогда как Бавария в порядке.
Не команда уровня ЛЧ? Год назад в полуфинале играли. Соберись.
+2
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+2
все по делу. Обычная история
+1
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Рекорд - это второе имя Реала ))
+1
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Ответ Black Phoenix
А Милан был в прайме почти 20 лет назад. Сейчас он не конкурентоспособный, не команда уровня ЛЧ. Тогда как Бавария в порядке.
Раз собираешь всю историю, то и собирай всю, так-то)
+1
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Ответ Analjinn
Жуткая конечно сетка в этом году. Сильнейший соперник в 1/4, сильнейший в 1/2.
Когда брали 14 Лигу хуже было, зато какие игры красивые.
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