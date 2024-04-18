«Реал» выбил действующего победителя ЛЧ в 6-й раз, обновив рекорд

«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с « » (1:1, 4:3 по пен., 3:3).

Мадридцы в шестой раз выбили действующего победителя турнира в плей-офф и обновили собственный рекорд.

Ближайший преследователь по этому показателю только три раза выбивал действующего победителя чемпионов.

«Реал» – король ЛЧ! 12 полуфиналов за 14 лет