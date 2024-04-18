«Реал» выбил действующего победителя ЛЧ в 6-й раз, обновив рекорд
«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен., 3:3).
Мадридцы в шестой раз выбили действующего победителя турнира в плей-офф и обновили собственный рекорд.
Ближайший преследователь по этому показателю только три раза выбивал действующего победителя Лиги чемпионов.
Тут просто другая проблема: кто-то живет по средствам, а за кем-то целые государства стоят с неограниченным финансированием, позволяющим пылесосить рынок топовых игроков за оверпрайс.
Если и нужен кто-то на подмену Карвахалю, то человек вроде Менди.