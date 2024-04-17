Хавбек «МК Алжир» Белаили набросился на женщину-арбитра в матче Кубка Алжира, схватив ее за руку, когда девушка хотела показать ему желтую

Теги лига 1 Франция судьи МК Алжир Тлемсен Высшая лига Алжир Юсеф Белаили Футбол

Юсеф Белаили набросился на судью-женщину из-за показанной ему желтой карточки.

Во время матча Кубка Алжира между «МК Алжир» и «Тлемсен» игрок одной из команд набросился на арбитра встречи Гаду Мехат, первую женщину, обслуживавшую матч такого уровня в Алжире, когда она попыталась показать ему желтую карточку за неподобающее поведение.

32-летний полузащитник «МК Алжир» Юсеф Белаили схватил мяч руками вместо того, чтобы позволить сопернику разыграть штрафной удар. Судья решила показать ему желтую карточку, что вызвало у игрока гневную реакцию.

Подойдя к рефери почти лицом к лицу, Белаили резко схватил судью за руку, вынуждая партнеров по команде вмешаться, чтобы успокоить его. С суровым выражением лица бывший игрок «Бреста» и «Анже» пнул мяч в сторону судьи, которая, по словам источника, оставалась невозмутимой на протяжении всего эпизода.

Несмотря на это, Белаили не был удален и доиграл весь матч, забив победный гол. Его команда победила со счетом 2:0.

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3 комментария
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Видео скиньте кто-нибудь..
Судя по описанию, такие действия тянут на красную везде
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Ответ 0mertas626
Видео скиньте кто-нибудь.. Судя по описанию, такие действия тянут на красную везде
Есть ссылка на источник. Там и будет видео
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Кстати, этого игрока отстраняли от футбола за употребление кокаина. Но как футболист по меркам внутри Африки норм, на победном КАН-19 на своей позиции (левый инсайд) был не хуже игравшего справа Мареза и забивал важные мячи.
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