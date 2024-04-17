Прервалась рекордная победная серия «Аль-Хилаля» из 34 матчей. Она длилась с сентября 2023-го

Теги Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Аль-Айн Футбол

Прервалась рекордная победная серия «Аль-Хилаля» из 34 матчей.

Клуб из Эр-Рияда проиграл «Аль-Айну» (2:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Азии.

Таким образом, прервалась рекордная победная серия «Аль-Хилаля» из 34 матчей подряд. 

В марте саудовский клуб побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд.

В последний раз «Аль-Хилаль» не выигрывал 21 сентября 2023 года – тогда сыграли вничью с «Дамаком» (1:1). 

На данный момент клуб из Эр-Рияда идет на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии с 77 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 12 очков. 

 

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7 комментариев
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Все в порядке, просто я решил наконец то прервать их серию, поставив на их победу. До этого я также поставил на Макса Ферстаппена и у него впервые за год сгорел мотор, до этого на Джоковича в Австралии, где он не проигрывал лет десять
+28
-1
+27
Ответ jjeka
Все в порядке, просто я решил наконец то прервать их серию, поставив на их победу. До этого я также поставил на Макса Ферстаппена и у него впервые за год сгорел мотор, до этого на Джоковича в Австралии, где он не проигрывал лет десять
На победу Баварии в Бундеслиге тоже ставил?)
+18
0
+18
Россиянин Малком тащит!
+2
0
+2
в целом ожидаемо, если в Европе ввести азиатский лимит в 5 легионеров многие команды топ 4 из групп ЛЧ перестанут выходить, да и не абы кому влетели, все таки гранде Аль Айн финалист КЧМ2018))
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Аль-Хилаль - не хилый, такие серии выдавать. )
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