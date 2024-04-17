Прервалась рекордная победная серия «Аль-Хилаля» из 34 матчей. Она длилась с сентября 2023-го

Прервалась рекордная победная серия «Аль-Хилаля» из 34 матчей.

Клуб из Эр-Рияда проиграл « » (2:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов .

Таким образом, прервалась рекордная победная серия « » из 34 матчей подряд.

В марте саудовский клуб побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд.

В последний раз «Аль-Хилаль» не выигрывал 21 сентября 2023 года – тогда сыграли вничью с «Дамаком» (1:1).

На данный момент клуб из Эр-Рияда идет на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии с 77 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 12 очков.