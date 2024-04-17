«Зенит» вывесил баннер в память о жертвах теракта в «Крокусе» со строчкой из песни «Пикника»: «А пока у нас в груди тонкая не рвется нить»
«Зенит» организовал акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе».
Перед игрой со «Спартаком» в Фонбет Кубке России болельщики хозяев растянули баннер, посвященный трагедии. На нем изображены девочка, белые силуэты журавлей и красная линия сердцебиения.
Баннер подписан словами из песни «Ночь» группы «Пикник»: «А пока у нас в груди тонкая не рвется нить».
Фото: t.me/fczenit