Райо Вальекано – Осасуна, прогноз на матч 20 апреля 2024, Ла Лига

Одни испанские клубы совмещают сейчас свои выступления с еврокубковыми баталиями, другие же ограничиваются играми во внутрииспанских соревнованиях. Для некоторых приближается пора решающих матчей, которые в одних случаях могут решить исход борьбы за место в следующем евросезоне, а а других – определить неудачников, выбывающих в Сегунду.

Один из этих клубов – «Райо Вальекано», который находится пока что в относительной безопасности, но все еще рискует: до конца сезона 7 туров. Другим клубом является «Осасуна», для которой, по сути, сезон уже закончился и ничего глобального не случится. Тем не менее, давайте посмотрим один из тех матчей, участником которых является команда не калибра текущих флагманов испанского футбола.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Райо Вальекано

Итак, вот краткое содержание предыдущих серий. После 31 сыгранного тура Ла Лиги клуб «Райо Вальекано» идет на 16-м месте в чемпионате Испании с 31 набранным очком (какой символизм!). На три очка он опережает «Сельту» и на 6 очков «Кадис», который находится в зоне вылета. Предыдущая встреча прошла дома против «Хетафе» и завершилась нулевой ничьей.

Обладавший формально игровым преимуществом «Райо» так и не смог его реализовать, нанеся всего 9 ударов по воротам «Хетафе» (из них два в створ), хотя, с точки зрения xG (0.97 против 0.26), на гол команда Иньиго Переса наиграла. Два удара в створ формально пришлись на исходах 60-й и 85-й минут, однако толком они не получились: вратарь «Хетафе» Давид Сона легко забрал мяч в обоих случаях. Как показывает статистика ESPN, остановок в этом матче было много, да и судье пришлось 9 раз показывать предупреждения игрокам.

Итак, «Райо Вальекано» набрал одно очко… либо же потерял два очка, с точки зрения стратегии. Пока что ему удается удерживаться: в параллельных турах оступились «Сельта» и «Кадис», синхронно проигравшие свои матчи. Но «Райо» должен рассчитывать именно на своих силы. В матче против «Осасуны» ему придется прикладывать те же усилия: «Осасуна» на одну строчку ниже «Хетафе» в турнирной таблице.

Осасуна

Если после 31-го тура «Хетафе» занимает 10-е место в таблице чемпионата Испании, то у «Осасуны» в активе 11-е место. У команд по 39 очков, но у «Осасуны» хуже дополнительные показатели. О еврокубках она и мечтать не смеет, но и страшными байками про угрозу вылета ее не напугаешь.

Прогноз на матч Балтика – Крылья Советов

Памплонская команда в предыдущем туре встречалась с «Валенсией»: судя по владению мячом (64 на 36), количеству ударов по воротам (10 против 4) и xG (2.06 против 0.32), она должна была обыгрывать своего собеседника. Но единственный гол в матче был забит в ее же ворота на 18-й минуте, когда «Осасуна» прозевала на своем левом фланге Андре Алмейду, которого вообще никто не накрывал.

«Осасуна» пыталась отыграться: на 40-й минуте после одной из атак с левого фланга и мягкого удара мяч предательски угодил в левую штангу «Валенсии». На 65-й минуте после навеса с правого фланга Анте Будимир пробивал коленом, но мяч пролетел рядом с левой штангой. На 88-й минуте навес Рубена Пеньи замыкал ударом головой Хорхе Эррандо, пробивший выше ворот. Но самое главное случилось на третьей компенсированной минуте, когда судья после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Валенсии» за удар Уго Гильямона по ноге Анте Будимира.

Пострадавший решил сам пробить пенальти, рассчитывая поймать вратаря на паузе перед ударом… и лучше бы он этого не делал: удар не получился от слова «совсем». Пресса уже улюлюкает над промахом Будимира, называя это худшим исполнением пенальти в истории Ла Лиги. Впрочем, отметим, что Будимиру после матча пришлось пройти срочное медицинское обследование: у него диагностировали перелом трёх рёбер. Не это ли стало причиной того, что он потерял концентрацию перед ударом? Так или иначе, но есть риск, что хорват не сыграет в следующем туре.

Прогноз

Встреча этих команд состоится 20 апреля и начнется в 17:15 по московскому времени. Сразу скажем, что в этом матче местного значения номинально фаворитами значатся именно те, кто находится рядом с зоной вылета (то есть «Райо»): возможно, события предыдущего тура могут стать моральным стимулом для «Райо». Несмотря на то, что он не смог одолеть «Хетафе» в недавнем поединке, он все еще смотрится в данном случае в качестве фаворита.

Букмекерская контора BetBoom предлагает на победу «Райо» коэффициент 2.23 (может колебаться до 2.26). Ничья предлагается с коэффициентом 3.17-3.18, а на победу располагающейся много выше «Осасуны» предлагается коэффициент 3.48 (может достигать 3.57). По двойным исходам имеем следующее распределение: победа «Райо» или ничья за 1.27, победа любой из команд за 1.38 и победа или ничья «Осасуны» за 1.68. Преимущество «Райо» обозначено и здесь.

Вторым пунктом являются тоталы: здесь предлагаются кэфы 1.95-1.97 и 1.87-1.89 на тоталы больше 2 и меньше 2 соответственно. В предыдущем туре у каждой из команд тотал не превысил 1: по сути, получился тотал меньше 1.5, за который предлагается 2.48 (или 2.53), а у «Райо» и вовсе меньше 0.5 за нынешние 7.46 (может достигать 7.78). Но что же было в предыдущих матчах? Давайте взглянем в архивы и посмотрим, каковы были результаты в пяти предыдущих встречах у каждого из участников. Разумеется, мы начинаем с «Райо».

2 марта. Райо Вальекано 1:1 Кадис

10 марта. Алавес 1:0 Райо Вальекано

17 марта. Райо Вальекано 2:0 Бетис

31 марта. Сельта 0:0 Райо Вальекано

13 апреля. Райо Вальекано 0:0 Хетафе

В целом результаты у «Райо» откровенно вялые. Даже в очной борьбе с идущей ниже «Сельтой» взято всего одно очко. Хотя это намного лучше того, что было, скажем, в январе-феврале, когда в 8 матчах Ла Лиги «Райо» потерпел 6 поражений. В январе он одержал победы над «Хетафе» в чемпионате и «Уэской» в Кубке, прежде чем началась длившаяся до 17 марта безвыигрышная серия. Тотал больше 1.5 (предлагается ныне за 1.55) в пяти предыдущих встречах был взят только дважды, причем один раз в победном матче против «Бетиса». В семи турах у «Райо» еще есть возможность взять очки и закончить сезон достойно, чуть поближе к самой середине таблицы.

Теперь взглянем на матчи «Осасуны», которой в этом сезоне довелось сыграть не только в Кубке, но и Суперкубке (правда, без особых успехов).

4 марта. Осасуна 1:0 Алавес

9 марта. Жирона 2:0 Осасуна

16 марта. Осасуна 2:4 Реал Мадрид

30 марта. Альмерия 0:3 Осасуна

15 апреля. Осасуна 0:1 Валенсия

С результативностью у «Осасуны» проблем нет: у «Райо» забито три гола в пяти матчах, у «Осасуны» их шесть. В плане тотала три раза зафиксирован тотал больше 1.5, из этих трёх тоталов два формально являются тоталом больше 2.5 (кэф 2.55). С «Реалом» и вовсе был выдан убойный тотал больше 4.5 (максимум на сегодня, предлагаемый за 12.54).

Что касается индивидуальных тоталов, то в этом матче ожидаются голы от обеих команд (кэф 1.33 против 3.3), а счет будет открыт с большей вероятностью усилиями «Райо» (1.91), нежели «Осасуной» (2.34). Вероятность нулевой ничьи, как в предыдущем матче «Райо», оценивается кэфом 7.8. От самого «Райо» ожидают тотал или больше 1 (кэф 1.72), или меньше 1 (кэф 2.14): заметим, что в четырех предыдущих матчах «Райо» был реализован тотал меньше 1.5 (кэф 1.49), причем трижды он по сути оказывался еще и меньше 0.5 (кэф 3.32). Максимально возможным вариантом для «Райо» является тотал больше 2.5 за 6.32. Если же оценивать гипотетический тотал «Осасуны», то стоит заметить: тотал больше 0.75 предлагается за 1.99, тотал меньше 0.75 за 1.83. В общем, картина для «Осасуны» ни капли не оптимистическая.

Предлагается следующая фора на этот матч: на хозяев фора (-0.5) за 2.27, на гостей фора (+0.5) за 1.66. То есть, исходя из этих фор, «Осасуне» удержать ничью будет попроще, чем «Райо» победить с любым счетом. Нулевая фора предлагается на «Райо» с кэфом 1.59 против кэфа 2.38 на эту фору у гостей.

Рекомендуемая ставка: победа «Райо» или ничья за 1.27 ИЛИ тотал больше 2.5 за 2.55.

Набрать хоть какие-то очки «Райо» должен, хотя в идеале лучше было бы, чтобы он взял еще три очка (но гарантий здесь не даст никакой xG). «Осасуна» деморализована после неудачи с «Валенсией», которая из логики игры не могла вытекать, но шанс взять еще очко у нее остается. В плане тоталов здесь мы бы выбрали тотал больше 2.5: хотелось бы, чтобы этот матч оказался порезультативнее и побогаче на голы (конечно, не такой, как «Осасуна»-«Реал», но все же).

Где смотреть матч Райо Вальекано – Осасуна

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽