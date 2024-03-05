Алексей Игонин: «Спартак» 3-4 недели готовился к «Зениту», а «Зенит» – ко второму кругу»
Алексей Игонин высказался о подходах «Зенита» и «Спартака» к очному матчу.
«Зенит» занимает второе место в таблице Мир РПЛ, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара» и на два балла опережая идущее третьим «Динамо».
– Было три сбора, готовились, подводились. Соперники были? Были. А с физикой вопросы остаются.
– У отдельных футболистов. Не скажу про всю команду, но, действительно, Вендел, например, выглядел не так активно, как бы нам хотелось. Часто так бывает, особенно у легионеров, – они по ходу сезона набирают форму. По-разному футболисты готовятся, так же как и команды.
Мы же говорили, что «Спартак» на протяжении трех или четырех последних недель готовился непосредственно к «Зениту». В то время как «Зенит» готовился ко второму кругу. Есть здесь нюансы.
В отношении «Зенита» однозначное мнение – он может больше, значительно больше. «Спартак» — не знаю, – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.
Учитывая, что все футболисты Зенита говорили, что готовятся к принципиальному матчу со спартаком
Как обосрались ,сразу оговорки начались
А спартачи со своими проблемами как-нибудь без тебя справятся.
Через два дня Лёша пришёл с оправданиями. Видимо, до этого все были заняты истерикой Миллера )
Детский сад, трусы на лямке.
Речь о том, что перед игрой болельщики и ветераны Зенита говорили, что отгрузим трешку, пятерку, в итоге ни одного забили
Отрадно, Зенит уже приучил Спартак к поражениям.