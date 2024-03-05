Алексей Игонин: «Спартак» 3-4 недели готовился к «Зениту», а «Зенит» – ко второму кругу»

Алексей Игонин высказался о подходах «Зенита» и «Спартака» к очному матчу.

«Зенит» занимает второе место в таблице Мир РПЛ, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара» и на два балла опережая идущее третьим «Динамо».

– Было три сбора, готовились, подводились. Соперники были? Были. А с физикой вопросы остаются.

– У отдельных футболистов. Не скажу про всю команду, но, действительно, Вендел, например, выглядел не так активно, как бы нам хотелось. Часто так бывает, особенно у легионеров, – они по ходу сезона набирают форму. По-разному футболисты готовятся, так же как и команды.

Мы же говорили, что «Спартак» на протяжении трех или четырех последних недель готовился непосредственно к «Зениту». В то время как «Зенит» готовился ко второму кругу. Есть здесь нюансы.

В отношении «Зенита» однозначное мнение – он может больше, значительно больше. «Спартак» — не знаю, – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.