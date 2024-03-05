Алексей Игонин: «Спартак» 3-4 недели готовился к «Зениту», а «Зенит» – ко второму кругу»

Теги Спартак Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия Футбол

Алексей Игонин высказался о подходах «Зенита» и «Спартака» к очному матчу.

«Зенит» занимает второе место в таблице Мир РПЛ, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара» и на два балла опережая идущее третьим «Динамо».

– Было три сбора, готовились, подводились. Соперники были? Были. А с физикой вопросы остаются.

– У отдельных футболистов. Не скажу про всю команду, но, действительно, Вендел, например, выглядел не так активно, как бы нам хотелось. Часто так бывает, особенно у легионеров, – они по ходу сезона набирают форму. По-разному футболисты готовятся, так же как и команды.

Мы же говорили, что «Спартак» на протяжении трех или четырех последних недель готовился непосредственно к «Зениту». В то время как «Зенит» готовился ко второму кругу. Есть здесь нюансы.

В отношении «Зенита» однозначное мнение – он может больше, значительно больше. «Спартак» — не знаю, – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.

72 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зениту надо готовиться ко второму месту
+73
-11
+62
Полный бред
Учитывая, что все футболисты Зенита говорили, что готовятся к принципиальному матчу со спартаком
+61
-8
+53
Лично на сборах был , видел планы Абаскаля ?
Как обосрались ,сразу оговорки начались
+39
-10
+29
Особенно Вендел тщательно готовился ко второму кругу..
+30
-3
+27
Тут скорее наоборот, целевая подготовка к Спартаку у Зенита началась с жеста Медведева, помимо тренировочного процесса и накачки - с включением режима травли Спартака через интернет и СМИ ...
+33
-8
+25
Нашел все-таки оправдания 0:0, через 3 дня
+30
-7
+23
и вообще Зенит в Футбол играет, а Спартак просто с мячом бегает!
+16
-2
+14
Нафиг вот такую ересь нести. Просто риторика от большинства экспертов была, что Спартак минимум трёшку получит и вообще без шансов у него, а теперь обделавшись, придумывают отмазки. А по факту игра была очень захватывающая и победить могли как те, так и другие.
+17
-5
+12
Ответ Сергей Солдатов
Комментарий скрыт
Понеслась.... ))) За свои проблемы думай.
А спартачи со своими проблемами как-нибудь без тебя справятся.
+15
-5
+10
Откуда ему знать кто к чему готовился, очередной пустобрех.
+11
-2
+9
Ответ Женька Овомоела
Комментарий скрыт
К чему эти оправдания?
+12
-4
+8
Зенит не выиграл у Спартака, но Игонина так это зацепило, что он придумал такое, дабы оправдать питерскую команду)) А как же та обещанная кошелка мячей в ворота Спартака перед игрой? Что ж, время покажет - кто к чему готовился!
+12
-6
+6
Ответ Спартакус Москвакус
К чему эти оправдания?
у них комплекс))
+8
-2
+6
Зенит готовился осенью выйгрывать 1:0 Мальме и удерживать героическую домашнюю нулевую ничью с Брюгге. Репетиция удалась.
+8
-4
+4
Ахахаха...

Через два дня Лёша пришёл с оправданиями. Видимо, до этого все были заняты истерикой Миллера )
+9
-6
+3
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
И уже давно
+4
-2
+2
Ответ Aleksey Yashin
Зениту надо готовиться ко второму месту
Боюсь, что ещё пару таких безвольных матчей и 3-4 место светит.
+3
-1
+2
Ответ KOTOV71
Читаешь комментарии,и даже как-то " грустно" за " великий Спартак", ау,ребята,ваши сыграли вничью! А вы это преподносите,как " Достижение"! Включите Мозг,а не " ромбик".
Читаешь комменты питерских и как то грустно становится, сначала 2 месяца галдели про трешку в Питере не говоря уже про позорные жесты руководства, теперь началась новая песня - да мы даже не готовились.
Детский сад, трусы на лямке.
+4
-2
+2
То- то я смотрю как Медведев настраивал своих 3 недели назад именно на Спартак. Что то подобного я у наших не видел
+3
-1
+2
Плохо в атаке сыграли. Зачем еще чтото выдумывать?!
+4
-2
+2
Ответ sanek_rabona
Откуда ему знать кто к чему готовился, очередной пустобрех.
Надо же про ненавистный клуб нести, а то в кормушку матчтв не позовут
+2
-1
+1
Настолько готовились, что даже тренер уехал, игра прошла, все уж забыли, а эти все про спартак, нет сильнее переживающих людей, за спартак, чем в санкт петербурге
+1
0
+1
Он этим бредом доказал, что Семак к матчу не подготовил команду, а Абаскаль грамотно подготовил Спартак к игре, не дав ничего сделать распиаренным латиносам, при этом постоянно пресингуя, заставляя их ошибаться.
+4
-3
+1
Ответ KOTOV71
Читаешь комментарии,и даже как-то " грустно" за " великий Спартак", ау,ребята,ваши сыграли вничью! А вы это преподносите,как " Достижение"! Включите Мозг,а не " ромбик".
Аауууу,зенит сыграл вничью,а ноет всю неделю как буд то проиграли.
+1
0
+1
Ответ Сергей Солдатов
Комментарий скрыт
Ещё один вангист.
0
0
0
Ответ Женька Овомоела
О каких оправданиях речь? Матч закончился 0-0, или ты забыл?? Чем вы кичитесь? Тем что Зенит «не сумел закинуть трешку»?
Женька, если бы ты не болел за Зенит, может в голове прибавилось
Речь о том, что перед игрой болельщики и ветераны Зенита говорили, что отгрузим трешку, пятерку, в итоге ни одного забили
0
0
0
Ответ KOTOV71
Читаешь комментарии,и даже как-то " грустно" за " великий Спартак", ау,ребята,ваши сыграли вничью! А вы это преподносите,как " Достижение"! Включите Мозг,а не " ромбик".
Спартак ,не напрягаясь, сыграл вничью в Питере пятью не самыми лучшими легионерами ( за исключением Угальде и , частично, Бабича против 9 отборных наемников ( предателя коней мало кто считает россиянином). Это достижение. Например у Локомотива с 1 легионером в составе ничего не получилось против 7 легионеров Динамо. Абаскаль оказался лучше готов к матчу, чем Семак, что особенно странно, учитывая то,что Зенит на 10 дней вышел раньше из отпуска. Подготовившись отлично к Зениту, Спартак тем самым подготовился к сезону, поскольку лучше Зенита сейчас разве что Динамо.
0
0
0
Ответ KOTOV71
Да,да,Я понял. Ничья с Зенитом войдёт в " Историю!
Да ничего никуда не войдёт, все уже к следующему туру готовятся кроме питерских пустобрехов которые все грезят о Спартаке.
0
0
0
Ответ Александр Жердин
Так вы свою "трёшку" ещё на Открывашке получили. Или уже забыл?
Ну вот ещё одно оправдание.
0
0
0
Ответ Спартакус Москвакус
Лично на сборах был , видел планы Абаскаля ? Как обосрались ,сразу оговорки начались
Уже даже сами спартачи признают, что Зениту не выиграть у Спартака и просто сыграть в ничью - это обосраться 😄
Отрадно, Зенит уже приучил Спартак к поражениям.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий