Владимир Кузьмичев: «Не сказал бы, что Бабич чем-то сильнее Джикии. Выиграл конкуренцию не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты»
Владимир Кузьмичев не считает, что Срджан Бабич сильнее Георгия Джикии.
«Игру Бабича не стоит судить только по одному матчу против «Динамо», хотя нужно признать, что он здорово сыграл.
Бабич – хороший, квалифицированный защитник. У него есть определенные качества.
Но я бы не сказал, что он чем-то сильнее Джикии.
Бабич выиграл конкуренцию у Джикии не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты», – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.
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Конечно
На конкурсе красоты победил
Жора-привоз толстожопый низкожоп(или низкожопый толстожоп, я пока не разобрался) , а Бабич нормально сложен и даже за мячами бегает