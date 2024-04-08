Владимир Кузьмичев: «Не сказал бы, что Бабич чем-то сильнее Джикии. Выиграл конкуренцию не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты»

Владимир Кузьмичев не считает, что Срджан Бабич сильнее Георгия Джикии.

«Игру Бабича не стоит судить только по одному матчу против «Динамо», хотя нужно признать, что он здорово сыграл.

Бабич – хороший, квалифицированный защитник. У него есть определенные качества.

Но я бы не сказал, что он чем-то сильнее Джикии.

Бабич выиграл конкуренцию у не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты», – сказал бывший директор академии «Локомотива» .