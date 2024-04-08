Владимир Кузьмичев: «Не сказал бы, что Бабич чем-то сильнее Джикии. Выиграл конкуренцию не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Владимир Семенович Кузьмичев Футбол

Владимир Кузьмичев не считает, что Срджан Бабич сильнее Георгия Джикии.

«Игру Бабича не стоит судить только по одному матчу против «Динамо», хотя нужно признать, что он здорово сыграл.

Бабич – хороший, квалифицированный защитник. У него есть определенные качества.

Но я бы не сказал, что он чем-то сильнее Джикии.

Бабич выиграл конкуренцию у Джикии не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты», – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.

24 комментария
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Ну если человек не видит разницы в уровне игры у них, тогда сразу понятно почему бывший директор и почему нигде не нужен больше
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Владимир Кузьмичев: «Агент Джикии - вообще отличный мужик. Вчера вот деньжат подкинул. Просто так...»
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ахаха, закусывать надо
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Так скажи,чем Джикия сильнее Бабича?
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Ну это уже полнейший бред. Бабич одно из немногих светлых пятен в игре Спартака. Подчищает как может полный хаос, который команда творит. По игре один из лучших защитников РПЛ, чем то Видича напоминает: по уверенности, надежности, заряженности... Надеюсь повторит его путь.
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Бабич выиграл конкуренцию у Джикии не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты», – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.

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Конечно

На конкурсе красоты победил

Жора-привоз толстожопый низкожоп(или низкожопый толстожоп, я пока не разобрался) , а Бабич нормально сложен и даже за мячами бегает
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Джикия времён Жиго, может быть и не уступил бы Бабичу. Джикия прошлогодний заметно слабее Бабича сегодняшнего. Джикия нынешний - большая загадка для всех, так как почти не играл по нормальному.
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вчера видно было уровень Бабича.
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Ответ Lada-Greta
Джикия времён Жиго, может быть и не уступил бы Бабичу. Джикия прошлогодний заметно слабее Бабича сегодняшнего. Джикия нынешний - большая загадка для всех, так как почти не играл по нормальному.
И тогда уступал,он плохо читал игру,ростом не вышел-верховые мячи не выигрывает,физикой тоже утсупает Сербу,первый пас у Джикии хуже.
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Ответ sektant777)
Комментарий скрыт
Дуарте кроме одного момента в конце второго тайма, смотрелся очень неплохо. Ну а Бабич лютый топище на фоне 95 % центральных защитников нашего чемпионата
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даже не разбирающий человек в футболе, посмотрев один раз на игру жоры и Бабича, скажет , что. серб на несколько голов круче и техничнее джикии
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К несчастью этих типов Спартак вчера выиграл, нарушил всю программу, приходиться хоть какую-то гадость кинуть...мало своих , так еще из Локо откопали...неудачника...
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Этой новости можно ставить тег "ахаха"
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А можно поподробнее?
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Вот уж высказался, так высказался! Если бы не Жиго, то самый уважаемый генацвале РПЛ давно бы уже банку полировал в каком-нибудь клубе ФНЛ. А если бы Сержант Пеппер в связке с Регбистом играл, Спартак и при Тедеско чемпионом стал бы. И в чём "нечестность" конкуренции? Кстати, Дуарте в паре с Джикией "привозил" каждую игру, а вот с Бабичем за каждый мяч бьётся. Хотите верьте, хотите нет, но Бабич - как остров стабильности и спокойствия. На него другие защитники равняются и тоже начинают мячи выгрызать. При всём уважении, такого о Джикии не сказать было даже в лучшие годы, хотя играл он весьма неплохо. Но это было давно.
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Ответ sektant777)
Комментарий скрыт
Ты хоть статистику Дуарте, по матчу этому посмотри для начала умник, ТТД/удачные 81/73 90% успешности,Единоборства внизу 10/8 (8 из 10 выиграл) 80%,Единоборства в обороне 9/7 78%, Отборы 8/7 88%.
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Старый забыл таблетки выпить…
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Ага. У него компромат на Жорика и Абаскаля.
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опять скандал у нас в клубе
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Бабич, он такой же косячный , как и мингрел. Но самоотдача у него зашкаливает. За счет этой самоотдачи он и в составе.
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Бабич мотивирован, у него впереди евро, ему нужно доказывать что он достоин играть в основе в сборной на евро
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Ответ Lada-Greta
Джикия времён Жиго, может быть и не уступил бы Бабичу. Джикия прошлогодний заметно слабее Бабича сегодняшнего. Джикия нынешний - большая загадка для всех, так как почти не играл по нормальному.
Дык Жиго постоянно страховал Джикию, плюс морально тящил. После его ухода рассыпался.
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