Андрей Ещенко: «У «Спартака» нет удобных соперников, если хочет за медали бороться, надо выигрывать у «Урала». Без Джикии и Промеса надо справляться за счет других и командной игры»

Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Уралом».

В субботу «Спартак» примет «Урал» в матче 22-го тура Мир на стадионе «Лукойл-Арена». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

«Если «Спартак» хочет за медали бороться, то надо однозначно выигрывать. А что касается статистики против « », думаю, игроки красно-белых ее не смотрят. Поэтому надо выигрывать, даже если соперник неудобный.

У «Спартака» нет удобных соперников, так что надо побеждать. Могут ли повлиять ситуации и ? Футбольная жизнь такова, что сильные игроки иногда не могут играть. Надо справляться за счет других игроков и командной игры», – сказал бывший защитник красно-белых.

На данный момент « », набравший 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.