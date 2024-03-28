Андрей Ещенко: «У «Спартака» нет удобных соперников, если хочет за медали бороться, надо выигрывать у «Урала». Без Джикии и Промеса надо справляться за счет других и командной игры»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Урал Георгий Джикия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Уралом».

В субботу «Спартак» примет «Урал» в матче 22-го тура Мир РПЛ на стадионе «Лукойл-Арена». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

«Если «Спартак» хочет за медали бороться, то надо однозначно выигрывать. А что касается статистики против «Урала», думаю, игроки красно-белых ее не смотрят. Поэтому надо выигрывать, даже если соперник неудобный.

У «Спартака» нет удобных соперников, так что надо побеждать. Могут ли повлиять ситуации Джикии и Промеса? Футбольная жизнь такова, что сильные игроки иногда не могут играть. Надо справляться за счет других игроков и командной игры», – сказал бывший защитник красно-белых.

На данный момент «Спартак», набравший 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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5 комментариев
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Спартак - самый удобный соперник, если нужны очки, чивоуштам

бгг
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Ждём повторения голевого прорыва Угальде, аналогичного с матчем со сборной Аргентины...
Как бы то ни было Спартаку уже тоже нечего терять...
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