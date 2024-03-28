Андрей Ещенко: «У «Спартака» нет удобных соперников, если хочет за медали бороться, надо выигрывать у «Урала». Без Джикии и Промеса надо справляться за счет других и командной игры»
Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Уралом».
В субботу «Спартак» примет «Урал» в матче 22-го тура Мир РПЛ на стадионе «Лукойл-Арена». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
«Если «Спартак» хочет за медали бороться, то надо однозначно выигрывать. А что касается статистики против «Урала», думаю, игроки красно-белых ее не смотрят. Поэтому надо выигрывать, даже если соперник неудобный.
У «Спартака» нет удобных соперников, так что надо побеждать. Могут ли повлиять ситуации Джикии и Промеса? Футбольная жизнь такова, что сильные игроки иногда не могут играть. Надо справляться за счет других игроков и командной игры», – сказал бывший защитник красно-белых.
На данный момент «Спартак», набравший 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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Как бы то ни было Спартаку уже тоже нечего терять...