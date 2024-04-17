Беллингем про 0:4 от «Сити»: «Реал» не начинает игру с 0:4 – это в прошлом»
Джуд Беллингем высказался о разгроме «Реала» от «Ман Сити» в прошлом сезоне.
Сегодня «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:3.
В прошлом сезоне «Реал» после 1:1 дома уступил на «Этихаде» в полуфинале со счетом 0:4.
«Я говорил [об этой игре] с некоторыми из партнеров. Это было неприятно. Я тоже переживал болезненные крупные поражения – их разочарование можно понять, но я считаю, что эти эмоции нужно контролировать.
Теперь будет другая игра, и мы не начинаем ее со счета 0:4, кто бы что ни думал. В первом матче счет был равным. Ребята обсуждали это, но они достаточно профессиональны, чтобы оставить это в прошлом. Мы готовы к предстоящей игре», – сказал полузащитник «Реала».
Поэтому, никто не будет раслаблять булки до последнего свистка.
Несмотря на заслуги Реала, тут вижу проход Сити, для меня это очевидно. Но я не эксперт 🤣🤣🤣
))))))))))))))
)))))))