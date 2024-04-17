Беллингем про 0:4 от «Сити»: «Реал» не начинает игру с 0:4 – это в прошлом»

Джуд Беллингем высказался о разгроме «Реала» от «Ман Сити» в прошлом сезоне.

Сегодня «Реал» сыграет с « » на выезде в ответной игре 1/4 финала . Первая игра завершилась со счетом 3:3.

В прошлом сезоне «Реал» после 1:1 дома уступил на « » в полуфинале со счетом 0:4.

«Я говорил [об этой игре] с некоторыми из партнеров. Это было неприятно. Я тоже переживал болезненные крупные поражения – их разочарование можно понять, но я считаю, что эти эмоции нужно контролировать.

Теперь будет другая игра, и мы не начинаем ее со счета 0:4, кто бы что ни думал. В первом матче счет был равным. Ребята обсуждали это, но они достаточно профессиональны, чтобы оставить это в прошлом. Мы готовы к предстоящей игре», – сказал полузащитник « ».