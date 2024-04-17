Беллингем про 0:4 от «Сити»: «Реал» не начинает игру с 0:4 – это в прошлом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Этихад Стэдиум Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о разгроме «Реала» от «Ман Сити» в прошлом сезоне.

Сегодня «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

В прошлом сезоне «Реал» после 1:1 дома уступил на «Этихаде» в полуфинале со счетом 0:4.

«Я говорил [об этой игре] с некоторыми из партнеров. Это было неприятно. Я тоже переживал болезненные крупные поражения – их разочарование можно понять, но я считаю, что эти эмоции нужно контролировать.

Теперь будет другая игра, и мы не начинаем ее со счета 0:4, кто бы что ни думал. В первом матче счет был равным. Ребята обсуждали это, но они достаточно профессиональны, чтобы оставить это в прошлом. Мы готовы к предстоящей игре», – сказал полузащитник «Реала».

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32 комментария
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да Сити сильнее дома. 42 матча без поражений.Все статы против Реала. но какже хочется победы над таким сильным Сити. кто если не Реал. Вперед мои любимые. всей душой верю.
+57
-13
+44
Тот Сити явно был на пике формы,просто идеальный сезон для них во всех отношениях.Сити конечно фаворит в этом противостоянии,но кто знает,как все сложится,ЛЧ штука непредсказуемая))
+35
-1
+34
Ответ Umid Isakhanovv
да Сити сильнее дома. 42 матча без поражений.Все статы против Реала. но какже хочется победы над таким сильным Сити. кто если не Реал. Вперед мои любимые. всей душой верю.
кроме как Реалу больше и некому.
+19
-4
+15
Сити может забить гол/два за все 90 минут, но условно на 91 и 93 минуте, Родриго/Вини с паса Модрича/Кроса способны сравнять счет - это уже проходили)))
Поэтому, никто не будет раслаблять булки до последнего свистка.
+12
-2
+10
Ответ Детрит
Ну, не 0-4, конечно, но 1-2 это вполне себе реальный исход. Сити - машина. Если только какой-нибудь Диаш, как вчера Араухо, не начудит, шансов у Реала крайне мало
Диаш вообще-то в этом году наименее косячный из защитников Сити (хоть это и не гарантия).
+5
0
+5
Матч за кубок ЛЧ, вероятно
+7
-3
+4
Так в тот раз второй матч и не начинался с 4:0, о чем это он?
Несмотря на заслуги Реала, тут вижу проход Сити, для меня это очевидно. Но я не эксперт 🤣🤣🤣
+6
-2
+4
Ответ Детрит
Ну, не 0-4, конечно, но 1-2 это вполне себе реальный исход. Сити - машина. Если только какой-нибудь Диаш, как вчера Араухо, не начудит, шансов у Реала крайне мало
Гвардиол какой-нибудь ещё может, но Диаш вряд ли, это максимально надёжный игрок.
+6
-2
+4
Ответ 1skandeR
Сити может забить гол/два за все 90 минут, но условно на 91 и 93 минуте, Родриго/Вини с паса Модрича/Кроса способны сравнять счет - это уже проходили))) Поэтому, никто не будет раслаблять булки до последнего свистка.
Не, Пеп этот урок усвоил прочно теперь если Сити ведут к 90 минуте с разницей в гол - даже Холланд уходит тянуть к флажку.
+3
0
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
дата регистрации 17 апреля))) все ясно ромка)))
+2
0
+2
Алексей смолин, что все ? опять?)))
+1
0
+1
Ответ Igor Ryabchikov
Гвардиол какой-нибудь ещё может, но Диаш вряд ли, это максимально надёжный игрок.
Гвардиол не в старте, если источники не врут.
0
0
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Ответ заблокированному пользователю
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Они вроде ещё год назад болели за ПСЖ?😁
0
0
0
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я тут впервые. а ты видимо опытный, раз такой вопрос задаёшь))) Много видимо было их у тебя?))))))

))))))))))))))
)))))))
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жалко просто испанские команды
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Ответ Quya Piu
Все испанские команды увы до свидания.. сити разнесет реал.
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Ответ Quya Piu
Все испанские команды увы до свидания.. сити разнесет реал.
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Ответ Real_v_dushe
Реал может выиграть эту игру, первый матч хорошо показал, что Реал в большом порядке и в состоянии переиграть Сити.
Прикольно наблюдать как разные клоуны отскок Сити на Бернабеу приподносят как то что Реалу просто повезло.
+8
-8
0
Ответ Igor Ryabchikov
Гвардиол какой-нибудь ещё может, но Диаш вряд ли, это максимально надёжный игрок.
Вообще-то Диаш привез пенку на Бензема в ответке на Бернабео. Так что тоже может начудить
0
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0
Ответ Детрит
Ну я просто пальцем в небо ткнул, конечно, но если уж пытаться наванговать, кто способен накосячить, то в нынешнем Сити, простите уж пожалуйста, но это Родри. Явно парень не в форме. В матче с Кристал Пэлас привез выход 3 в 1, повезло, что Айю в каркас попал. В первом матче с Реалом тоже пару раз обрезался дико для него. Сейчас явно не на пике формы он. Так что если делать ставку, то я за Родри.
Ну ему свойственна иногда самоуверенность, в результате чего может возиться с мячом будучи среди 3х игроков соперника, в итоге отбирают и привет. Но такое чаще с более слабыми соперниками. Надеюсь Пеп ему намекнет, что не в этот раз такие трюки исполнять. Хорошо, что Уокер возвращается, Аканджи послабее всё-таки
0
0
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Сити потащит дома. Если забьют то засушат игру и собьют темп. Скоростная и открытая игра Сити, для Реала это подарок.)
0
0
0
Реал может выиграть эту игру, первый матч хорошо показал, что Реал в большом порядке и в состоянии переиграть Сити.
+12
-12
0
Ну, не 0-4, конечно, но 1-2 это вполне себе реальный исход. Сити - машина. Если только какой-нибудь Диаш, как вчера Араухо, не начудит, шансов у Реала крайне мало
+5
-5
0
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