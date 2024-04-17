Во сколько играют Манчестер Сити – Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, 17 апреля, время начала матча
В среду, 17 апреля, сыграют Манчестер Сити и Реал Мадрид в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал