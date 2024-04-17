Коке о вылете «Атлетико» от «Дортмунда»: «Когда не используешь моменты, такое случается, особенно в Лиге чемпионов» 

Теги Боруссия Дортмунд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Коке Футбол

Коке оценил вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли дортмундской «Боруссии» (2:4) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:1).

«Матч состоял из множества взлетов и падений. Настоящие американские горки! Но это футбол, ты должен рисковать. 

Мы не реализовали несколько моментов в первой игре, здесь у нас тоже были отличные моменты. У нас был шанс сыграть вничью и победить в противостоянии. Но когда не используешь свои шансы, такое случается, особенно в Лиге чемпионов», – сказал капитан «Атлетико».

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7 комментариев
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Нет хватает «забивалы», Атлетико, когда есть Диего Коста (в лучшей форме), Суарес, Форлан, Агуэро способен на многое. А с Боруссией подвели именно Мората и Корреа, не использовавшие свои моменты
+4
0
+4
Ответ MVL
А чем занимался Гризманн весь матч?
Гризманн не форвард, держу в курсе
+4
0
+4
Ответ Нико Росберг
Нет хватает «забивалы», Атлетико, когда есть Диего Коста (в лучшей форме), Суарес, Форлан, Агуэро способен на многое. А с Боруссией подвели именно Мората и Корреа, не использовавшие свои моменты
А чем занимался Гризманн весь матч?
+4
-1
+3
Ответ Нико Росберг
Нет хватает «забивалы», Атлетико, когда есть Диего Коста (в лучшей форме), Суарес, Форлан, Агуэро способен на многое. А с Боруссией подвели именно Мората и Корреа, не использовавшие свои моменты
Надеюсь, Омородион придет летом и исправит ситуацию, сейчас на это грустно смотреть
+1
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Ответ MVL
Да, он вратарь, я в курсе. Спасибо.
Тогда нахрена ты пишешь про Гризманна под комментарием, в котором человек пишет про забивного форварда?
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напоминает высказывание одного мыслителя: "если бы у бабушки были половые органы дедушки...".
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Ответ фанат Ска хабаровска
Гризманн не форвард, держу в курсе
Да, он вратарь, я в курсе. Спасибо.
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