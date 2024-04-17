Коке о вылете «Атлетико» от «Дортмунда»: «Когда не используешь моменты, такое случается, особенно в Лиге чемпионов» 

Коке оценил вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли дортмундской « » (2:4) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:1).

«Матч состоял из множества взлетов и падений. Настоящие американские горки! Но это футбол, ты должен рисковать.

Мы не реализовали несколько моментов в первой игре, здесь у нас тоже были отличные моменты. У нас был шанс сыграть вничью и победить в противостоянии. Но когда не используешь свои шансы, такое случается, особенно в чемпионов», – сказал капитан « ».