Брандт после 4:2 с «Атлетико»: «Боруссия» хочет добиться большего и выйти в финал. Очень рад награде MVP матча, но Забитцер был самым важным игроком»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марсель Забитцер Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт считает Марселя Забитцера лучшим игроком «Боруссии» в матче с «Атлетико».

«Боруссия» победила «Атлетико» (4:2, общий счет – 5:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Юлиан Брандт забил один гол и был признан лучшим игроком встречи, а Марсель Забитцер забил и сделал две результативных передачи.

«Сумасшедший матч для болельщиков и для нас. Отличная игра для нас, для наших болельщиков и для всех футбольных фанатов во всем мире.

Я очень рад этой награде [призу лучшему игроку матча], но, на мой взгляд, Марсель Забитцер был нашим самым важным игроком в этом матче.

Нам предстоит очень серьезная встреча с «ПСЖ».

Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего и, конечно, выйти в финал», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.

7 комментариев
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Как по мне Забитцер, Брандт и Шлоттерберк провели идеальный матч. Все 3 были великолепны и сложно сказать, кто больше заслуживал эту награду.
+13
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+13
Ответ S H A R K
Как по мне Забитцер, Брандт и Шлоттерберк провели идеальный матч. Все 3 были великолепны и сложно сказать, кто больше заслуживал эту награду.
Как же Шлоттербек красиво выводил мерзких провокаторов из Атлетико, особенно Морату и Де Пауля) Одно удовольствие было смотреть)

Заслужил точно Забитцер, перевернул противостояние второй раз за 3 минуты . Идеальный ассист и классный удар и оба раза со СЛАБОЙ ноги. Брандт когда забивал все-таки Облака сыграл плоховато , да и во втором тайме Юлиан немного пропал на время. А Забитцер ещё и самый первый момент матча имел (Когла Аспи заблочил)
+8
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Забитцер и Брандт чертовски хорошо отыграли, порадовали фанатов на родном поле, браво!!!
+7
-1
+6
По мне, все ребята из Дортмунда бы молодцы.
+1
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+1
Ну Забитцер, ну фантазер, ему бы припомнили момент на 3 минуте если бы они не прошли дальше, когда ему выкатили мяч на пустые ворота и вместо того что бы пробить сразу, начал обрабатывать мяч, потом ударил и конечно заблокировали удар пока он его готовил.
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Брандт заслужил 🥇, реально пахал весь матч
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Ответ Тилька Шмидт
Ну Забитцер, ну фантазер, ему бы припомнили момент на 3 минуте если бы они не прошли дальше, когда ему выкатили мяч на пустые ворота и вместо того что бы пробить сразу, начал обрабатывать мяч, потом ударил и конечно заблокировали удар пока он его готовил.
Первая реакция на этот момент "какого.. ты сходу не пробил"))
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