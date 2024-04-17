Брандт после 4:2 с «Атлетико»: «Боруссия» хочет добиться большего и выйти в финал. Очень рад награде MVP матча, но Забитцер был самым важным игроком»
Юлиан Брандт считает Марселя Забитцера лучшим игроком «Боруссии» в матче с «Атлетико».
«Боруссия» победила «Атлетико» (4:2, общий счет – 5:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Юлиан Брандт забил один гол и был признан лучшим игроком встречи, а Марсель Забитцер забил и сделал две результативных передачи.
«Сумасшедший матч для болельщиков и для нас. Отличная игра для нас, для наших болельщиков и для всех футбольных фанатов во всем мире.
Я очень рад этой награде [призу лучшему игроку матча], но, на мой взгляд, Марсель Забитцер был нашим самым важным игроком в этом матче.
Нам предстоит очень серьезная встреча с «ПСЖ».
Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего и, конечно, выйти в финал», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.
Заслужил точно Забитцер, перевернул противостояние второй раз за 3 минуты . Идеальный ассист и классный удар и оба раза со СЛАБОЙ ноги. Брандт когда забивал все-таки Облака сыграл плоховато , да и во втором тайме Юлиан немного пропал на время. А Забитцер ещё и самый первый момент матча имел (Когла Аспи заблочил)