Брандт после 4:2 с «Атлетико»: «Боруссия» хочет добиться большего и выйти в финал. Очень рад награде MVP матча, но Забитцер был самым важным игроком»

Юлиан Брандт считает Марселя Забитцера лучшим игроком «Боруссии» в матче с «Атлетико».

« » победила « » (4:2, общий счет – 5:4) в ответном матче 1/4 финала .

Юлиан Брандт забил один гол и был признан лучшим игроком встречи, а забил и сделал две результативных передачи.

«Сумасшедший матч для болельщиков и для нас. Отличная игра для нас, для наших болельщиков и для всех футбольных фанатов во всем мире.

Я очень рад этой награде [призу лучшему игроку матча], но, на мой взгляд, Марсель Забитцер был нашим самым важным игроком в этом матче.

Нам предстоит очень серьезная встреча с «ПСЖ».

Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но не так хорошо на выезде. Мы хотим добиться большего и, конечно, выйти в финал», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» .