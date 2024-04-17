Терзич о «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ: «С гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико»
Эдин Терзич назвал заслуженной победу «Боруссии» над «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Дортмунд» обыграл «матрасников» (4:2) в ответном матче 1/4 финала турнира и прошел в полуфинал по сумме двух матчей (5:4).
«Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера сегодня была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше.
Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико».
Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе.
Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – сказал тренер «Боруссии».
«Дортмунд» в полуфинале ЛЧ! Вырвали матч-концерт у «Атлетико» – 4:2!
А когда на них никто не ставит, они 4 закидывают матрасникам, для которых такое большая редкость.
Команда-парадокс. Причём при разных тренерах, разных философиях они в этом остаются неизменны.
Не адивлюсь, если ещё и до финала дойдут )
На самом деле Атлетико забивать не так уж и сложно, они за последние 16 матчей не пропустили только от Лас-Пальмаса
А Облак переоцененный вратарь,как только автобус сдулся и он все подряд пропускать начал