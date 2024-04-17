Терзич о «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ: «С гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико»

Эдин Терзич назвал заслуженной победу «Боруссии» над «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Дортмунд» обыграл «матрасников» (4:2) в ответном матче 1/4 финала турнира и прошел в полуфинал по сумме двух матчей (5:4).

«Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера сегодня была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше.

Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико».

Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе.

Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – сказал тренер « ».

«Дортмунд» в полуфинале ЛЧ! Вырвали матч-концерт у «Атлетико» – 4:2!