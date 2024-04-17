Терзич о «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ: «С гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич назвал заслуженной победу «Боруссии» над «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Дортмунд» обыграл «матрасников» (4:2) в ответном матче 1/4 финала турнира и прошел в полуфинал по сумме двух матчей (5:4).

«Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера сегодня была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше.

Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико».

Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе.

Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – сказал тренер «Боруссии».

«Дортмунд» в полуфинале ЛЧ! Вырвали матч-концерт у «Атлетико» – 4:2!

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18 комментариев
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Вначале у Байера был праздник, сегодня у Боруссии.
+29
-2
+27
Дортмунд в своём стиле. Когда казалось бы нкжно победить середняка в чемпионате и взять золото, они дружно в штаны накладывают и всё упускают.
А когда на них никто не ставит, они 4 закидывают матрасникам, для которых такое большая редкость.
Команда-парадокс. Причём при разных тренерах, разных философиях они в этом остаются неизменны.
Не адивлюсь, если ещё и до финала дойдут )
+17
0
+17
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Чем не очень? Боруссия забила 5 голов,где там Облак и защита Атлетико которая всегда мало пропускала.Удары в створ 9-3.
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+16
Заслуженно вышли полуфинал, Атлетико сама себя наказала прлходным двором в защите
+6
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Ответ Роман
Вначале у Байера был праздник, сегодня у Боруссии.
На самом деле, рану как будто заново открыли. Байер показал, с каким настроем следует выходить на домашний матч, в котором надо становиться чемпионами. А это всего лишь полуфинал, и даже финал будет с пометкой "всего лишь", если его не выиграть. Пока что надеюсь, что против ПСЖ мы не увидим Дортмунд, который боится триумфа
+5
0
+5
И снова в БД особо не веришь, а они берут закидывают четвёрку Атлетико Симеоне. Терзич противоречивый тренер, которого бросает из крайности в крайность. Всех болельщиков с выходом в полуфинал!! Надеюсь, снова увидеть Дортмунде на Уэмбли, как в 2013 году, рана от того поражения ещё не зажила.
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Ответ Saddam Huseyn
Атлетико уже не тот автобус (3-4 года уже) На самом деле Атлетико забивать не так уж и сложно, они за последние 16 матчей не пропустили только от Лас-Пальмаса
От защиты Атлетико ничего не осталось.4 от Боруссии это не сюрприз
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+3
Боруссия Дортмунд и Байер вместе сидят в баре
+2
0
+2
Ответ фк кабинет
Чем не очень? Боруссия забила 5 голов,где там Облак и защита Атлетико которая всегда мало пропускала.Удары в створ 9-3.
Атлетико уже не тот автобус (3-4 года уже)
На самом деле Атлетико забивать не так уж и сложно, они за последние 16 матчей не пропустили только от Лас-Пальмаса
+3
-1
+2
У Симеоне такая карма.Сливать финалы ЛЧ,либо чемпионство в Ла Лиге,либо просто вылетать в Лиге Чемпионов.Неделю назад писал,что Атлетико может не хватить лишнего гола в домашней игре.Так и получилось.
+4
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Борсссия была хороша, нацелена на успех и заслуженно идет дальше. Тренер может быть доволен.
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+1
Ответ фк кабинет
От защиты Атлетико ничего не осталось.4 от Боруссии это не сюрприз
Атлетико 4 получала даже в топовые годы, когда в защите был глыба Годин.
+2
-1
+1
Ответ фк кабинет
Чем не очень? Боруссия забила 5 голов,где там Облак и защита Атлетико которая всегда мало пропускала.Удары в створ 9-3.
Атлетико в этом году дай бог 4 сухих матча сыграл
А Облак переоцененный вратарь,как только автобус сдулся и он все подряд пропускать начал
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По сетке финал Боруссия - бавария, возможен, хотя и очень фантастичен)
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