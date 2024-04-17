«Барселона» впервые вылетела из ЛЧ после победы в выездном матче

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«Барселона» проиграла дома «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первой игре каталонцы победили парижан в гостях со счетом 3:2.

Таким образом, «блауграна» впервые в своей истории вылетела из турнира после победы в выездном матче.

Вылет «Барсы» из ЛЧ – не проблема. Просто жаль, что все сломала одна глупость

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70 комментариев
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Ответ Kit244098
Всё когда-то бывает в первый раз. Кроме себя винить некого. Гниловата оказалась Барса. Запаса прочности не хватило.
Внутреннего стержня нет. Мягкие игрушки. Коллектив абсолютно не адаптирован к суровым условиям, сыграть на сверх усилиях, биться и сражаться. Это не про них. Очень быстро раскисают.
+56
-12
+44
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
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-19
+30
Ответ los merengues
Думаю, игра на олимпийском стадионе и на ноу камп - немного разные вещи все-таки. На родном стадионе было бы немного проще. Когда его закончат, кстати? Следующей весной Барса не вернется на родной стадион?
Если ты в Париже не боялся играть в свой футбол, навязывать сопернику свою игру, смело атаковать, что тебе мешало играть в футбол в своем городе , пусть и на олимпийском стадионе? Ведь если не считать удачу с голом, Барселона с первых минут объявила себя андердогом.
+23
-6
+17
Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
Так из таких нюансов и складывается результат, и видимо сейчас можно только на такой расчитывать
+14
-1
+13
Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
даже середняки по 4 мяча не получают, когда остаются в меньшинстве. Никто после КК комплектом 4 мяча в ворота барсы не гарантировал, но они смогли😸
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+11
Всё когда-то бывает в первый раз. Кроме себя винить некого. Гниловата оказалась Барса. Запаса прочности не хватило.
+32
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+8
Ответ Ansu Fati
При всем уважении, судья удалил именно одного из лучших игроков на поле с таким стержнем. Уверен, если бы удалили какого нибудь Левандовски, на Барселоне бы сильно это не ощутилось
Судья виноват, что игрок со стержнем вместо мозгов?
+8
0
+8
Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
На самом деле Барселона - это безхарактерный клуб, который слишком сильно концентрируется на нефутбольных или около футбольных вещах. Единственный игрок вчера в составе этого клуба с характером и с желанием биться при любых обстоятельствах, это был Гюндоган. Все остальные были плюшевыми мишками и никак не бойцами.
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+6
Ответ Ansu Fati
Фиг с этим всем, главное Барселона доказала, что в нужных кондициях может обыгрывать любого соперника. Думаю этот ПСЖ ничуть не слабее соперников с другой стороны турнирной сетки за исключением Ман Сити, вопреки сложившемуся мнению, что с одной стороны все слабые - а с другой наоборот. Мы уже видели как в этом сезоне Дортмунд переигрывал Баварию на классе.
Ахаха. Арсенал, Бавария и Реал на голову превосходят ПСЖ по игре и остальным аспектам. Барселоне ещё повезло попасться в такую слабую сетку и даже так они не сумели выйти
+7
-2
+5
Ригобер, друже, как всемирно известный специалист по карме, расскажи, за что нашей барсе такие унижения который год подряд?
+6
-4
+2
Ответ belikovda.90
Лирика - твои комментарии.Всё решило ошибка одного цз. И потом понтоваться уровнем черепахи, играя в большинстве 60 минут. Такое себе. Не позорь наш клуб. Не позорь Зенит.
Где ж я понтуюсь то? Я факты пишу. Уровень Черепахи все и без меня знают.
Ну проиграет Реал и проиграет. Жаль будет. Но это футбол. Я то в отличии от бчкашек не стебу игроков Сити и того же Холанда. Победит сильнейший 🤷‍♂️
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Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
Педри всю свою карьеру быстро выдыхается, де Йонг вообще всегда выходит на поле уже уставшим и поникшим
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Ответ belikovda.90
Фанатам Барсы не стоит отчаиваться. Всё решил случай. В начале 2000-х Араухе фол не дали бы. Сейчас другие правила. Надо ему меньше играть руками, что с Реалом привёз пенку, что сейчас. Барса всё равно может занести игру в ЛЧ в актив с учётом её проблем. И у Барсы подрастает отличное поколение, пока другие вкладывают сотни миллионов в непонятных черепах.
Ты так говоришь будто Араухо по конспектам 2000-х тренировали.
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Ответ belikovda.90
При этом черепаха играла против 17 летнего школьника Вот и уровень черепахи
Черепаха забил 2 и прошёл дальше. Бчк плачет и думает какой бы новый рычаг подёргать. Остальное лирика.
+3
-2
+1
Ответ Андрей Заступов
Вот вам и Хави, лучший тренер для Барсы. Пусть уходит, нечего его уговаривать остаться. Лучше не будет.
Да интересно какой тренер с 17-ти и 16-ти летними игроками будет в плей-офф ЛЧ так играть. Команда молодая, тренер молодой, поэтому ещё нет хладнокровия. Но это как раз с опытом придет. Сколько раз тот же Сити глупейшим образом вылетал из ЛЧ, но ничего, заматерели и теперь выглядят абсолютно хладнокровной машиной.
+1
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Ответ Ansu Fati
При всем уважении, судья удалил именно одного из лучших игроков на поле с таким стержнем. Уверен, если бы удалили какого нибудь Левандовски, на Барселоне бы сильно это не ощутилось
Стержень? Там лучший в защите парень 17 лет...
+1
0
+1
Фанатам Барсы не стоит отчаиваться. Всё решил случай. В начале 2000-х Араухе фол не дали бы. Сейчас другие правила. Надо ему меньше играть руками, что с Реалом привёз пенку, что сейчас. Барса всё равно может занести игру в ЛЧ в актив с учётом её проблем. И у Барсы подрастает отличное поколение, пока другие вкладывают сотни миллионов в непонятных черепах.
+2
-1
+1
Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
Про Ромеу и контроль очень смешно
+1
-1
0
Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
А то, что он удалился и оставил команду в столь важный момент?
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0
Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
Судья убил игру желтой на 9 минуте (с)
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
У ПСЖ состав не сильнее, даже если по именам брать, поэтому странно всё списывать на травмы и дисквалификации
У Барсы нет игрока уровня Мбаппе
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Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
Что тебе не так сделала Барселона, ты думаешь ты лучше них? Есть много адекватных фанов ты ни один из них
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Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
К истеричному удалению главного тренера, которое ещё больше обескровило Барсу, тоже нет претензий, не в чем упрекнуть главного человека в команде, который должен вести за собой, а не удаляться в важнейшем матче?
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Ответ Baitas Zhakipbayev
на самом деле когда вчера сфолил Араухо, все было против Барсы. те травмы и дисквалификации, что случились ранее, сказались. уверен, будь Гави доступен, он бы смог получше перекрыть две позиции на поле, или максимально долго. Кристенсен смог бы заменить Араухо без перестановки Кубарси на право. а также сыграло недавнее возвращение Де Йонга и Педро после травм, быстро выдохся центр, ПСЖ хавал середину. возможно нужно было Ромеу выпустить, может контроль добавил бы. а так, любая команда вменьшинстве с 30 минуты не смогла бы победить. из оставшихся пар точно никто. к этому никто не готов, учитывая равные счёты в первых матчах. вчера все было против Барсы. скамейка никакая оставалась. мне не в чем упрекнуть Хави, разве что не поговорил с игроками защиты насчёт правильных зон и мест для фолов. понравились Кубарси, Кунде ну и конечно же Рафинья, Гюндоган был неплох
Напомню тебе 2012 год, где челси с 37й минуты играли в меньшинстве против барсы, а с 43й вообще проигрывали 2:0. В итоге забили 2 и вышли в финал.
Играли против праймовой барсы с месси, иниестой, хави, бускетсом, пуйолем и тд.
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Ответ 72bp4cq2tr
Ему неудобно играть ближе к центру. Собственно, это мы и видели. Тут ещё интересно, как они будут делить фланг с Винисиусом, если черепаха все же перейдет.
Черепаха будет в центре, Винисиус на фланге
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Ответ Катя Бурова
в целом - Псж просто сильнее. Пусечки из Барселоны сразу говорят про судью , фола не было что ли ? или может быть там была неявная возможность забить ? Вылетели по делу
Тут судья виноват- ладно, хотя всем любителям футболо ясно, что и удаление правильное, и пенальти был.
Можно вспомнить об ошибках глупейших Доннарумы в первом матче и говорить о сомнительной
( случайной победе) Барсы.
ПСЖ наоборот, заявил, что отыграться во втором матче и отыгрался!
Играли и до пропущенного. гола хорошо, и после удаления.
Первый пропущенный гол Барсы был хорош, да, го не более того.
Было видно, что ПСЖ мастеровитее, организованы лучше, быстрее, что в итоге и привело к удалению Араухо.
Удаление- не причина поражения, а следствие быстрой игры ПСЖ !
ПСЖ- действительно сильный клуб с великолепными мастерами на всех позициях, чего не скажешь о молодежи Барсы.
Ещё сырая и малоопытная команда не готова конкурировать на высочайшем уровне, на котором может играть ПСЖ !
Молодежь морально сломалась по ходу игры. Итог увидели все.
И ещё.
Это спорт, и ,, если бы" не то, не это, то мы ...здесь не проходит.
Делай свою работу, играй и побеждай!
Плохую игру и ошибки своего вратаря ПСЖ закрыл великолепной игрой в Барселоне, сняв все вопросы в этой паре.
ПСЖ с победой!
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Ответ belikovda.90
Я бы не сказал бы. Гол с пенки и добивание это не уровень Черепаха не играет на уровне лучшего игрока 165 минут не было черепахи га поле
Ему неудобно играть ближе к центру. Собственно, это мы и видели. Тут ещё интересно, как они будут делить фланг с Винисиусом, если черепаха все же перейдет.
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Ответ Рашпель793
Черепаха забил 2 и прошёл дальше. Бчк плачет и думает какой бы новый рычаг подёргать. Остальное лирика.
Лирика - твои комментарии.Всё решило ошибка одного цз. И потом понтоваться уровнем черепахи, играя в большинстве 60 минут. Такое себе. Не позорь наш клуб. Не позорь Зенит.
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Ответ belikovda.90
Мы все видели характер Реала на Этихаде в прошлом году, характер Ливерпуля против Аталанты и характер Боруссии в прошлом году, когда слили чемпионат
Проигрывают все. Но обвинять Реал в отсутствии характера, а это за гранью здравого смысла. Они на одном лишь характере ЛЧ выигрывали выбивая весь английский Топ-3 и ПСЖ с Н-М-М
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Ответ Рашпель793
Комментарий удален модератором
При этом черепаха играла против 17 летнего школьника Вот и уровень черепахи
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