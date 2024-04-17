«Барселона» впервые вылетела из ЛЧ после победы в выездном матче

« » проиграла дома « » (1:4) в ответном матче 1/4 финала чемпионов.

В первой игре каталонцы победили парижан в гостях со счетом 3:2.

Таким образом, «блауграна» впервые в своей истории вылетела из турнира после победы в выездном матче.

Вылет «Барсы» из ЛЧ – не проблема. Просто жаль, что все сломала одна глупость