«Барселона» впервые вылетела из ЛЧ после победы в выездном матче
«Барселона» проиграла дома «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В первой игре каталонцы победили парижан в гостях со счетом 3:2.
Таким образом, «блауграна» впервые в своей истории вылетела из турнира после победы в выездном матче.
Вылет «Барсы» из ЛЧ – не проблема. Просто жаль, что все сломала одна глупость
Ну проиграет Реал и проиграет. Жаль будет. Но это футбол. Я то в отличии от бчкашек не стебу игроков Сити и того же Холанда. Победит сильнейший 🤷♂️
Играли против праймовой барсы с месси, иниестой, хави, бускетсом, пуйолем и тд.
Можно вспомнить об ошибках глупейших Доннарумы в первом матче и говорить о сомнительной
( случайной победе) Барсы.
ПСЖ наоборот, заявил, что отыграться во втором матче и отыгрался!
Играли и до пропущенного. гола хорошо, и после удаления.
Первый пропущенный гол Барсы был хорош, да, го не более того.
Было видно, что ПСЖ мастеровитее, организованы лучше, быстрее, что в итоге и привело к удалению Араухо.
Удаление- не причина поражения, а следствие быстрой игры ПСЖ !
ПСЖ- действительно сильный клуб с великолепными мастерами на всех позициях, чего не скажешь о молодежи Барсы.
Ещё сырая и малоопытная команда не готова конкурировать на высочайшем уровне, на котором может играть ПСЖ !
Молодежь морально сломалась по ходу игры. Итог увидели все.
И ещё.
Это спорт, и ,, если бы" не то, не это, то мы ...здесь не проходит.
Делай свою работу, играй и побеждай!
Плохую игру и ошибки своего вратаря ПСЖ закрыл великолепной игрой в Барселоне, сняв все вопросы в этой паре.
ПСЖ с победой!