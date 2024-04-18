Лилль — Астон Вилла: прогноз на матч 18 апреля 2024, Лига Конференций

18 апреля 2024 года во французском городе Вильнев-д’Аск состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги Конференций между командами «Лилль» и «Астон Вилла». Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа». Начало поединка запланировано на 19:45 по московскому времени.

Первый матч закончился непростой победой англичан, и эта встреча наверняка будет горячей и вероятнее всего результативной, ведь французам нужно раскрываться, чтобы вскрыть оборону гостей. Получится ли навязать борьбу в этой встрече у «Лилля», или же «Астон Вилла» уже не отдаст свое, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ТБ (2,5).

Лилль

В еврокубковом турнире Лиге Конференции французы на групповом этапе уверенно забрали лидирующую 1 строчку в своем квартете A. В 6 турах им удалось набрать 14 баллов и опередить на 4 очка второй братиславский «Слован». Ни в одной из встреч «Лилль» не проиграл, при этом победил в 4 и 2 раза сыграл вничью. Им удалось в этих встречах забить 10 мячей и всего 2 было пропущено. А в последних 2 турах удалось уверенно обыграть оппонентов: сначала «Олимпию Любляна» (2:0), потом «Клаксвик» (3:0).

Заняв 1 место в группе французы сразу же отправились в стадию плей-офф 1/8 финала, где им в соперники достался австрийский «Штурм». Уже в первой встрече «Лилль» показал свои намерения и уверенно победил в гостях (3:0), имея неплохое игровое преимущество. Хороший матч провел Дэвид, записавший на свой счет голевой дубль уже к 51 минуте игры, забив в середине первого и начале второго тайма.

В ответном матче во Франции команды разошлись миром (1:1), где забили по голу в конце первого тайма. Сначала счет открыл «Лилль» на 43 минуте усилиями Сантоса, а на 46 минуте его сравнял Биерит. Потом уже французы уверенно играли по счету и практически ничего не позволили сопернику создать опасного у своих ворот.

В текущем сезоне Чемпионата Франции у «Лилля» есть хорошие шансы зацепиться за первую тройку. Сейчас у них отставание всего в 3 балла от третьего «Монако» и 4 от второго «Бреста». Есть и 5-очковый запас перед пятой «Ниццей». А сам клуб сейчас идет на 4 позиции и в своем активе имеет 49 очков после 28 сыгранных туров. В 13 встречах «Лиллю» удалось победить, 10 матчей завершились вничью и 5 игр были с ничейным результатом. Команда играет в этом сезоне здорово в обороне и пропустили всего 25 голов в чемпионате и это 3 результата среди всех команд Лиги 1. Забить же им удалось 42 гола и это тоже 3 показатель в чемпионате.

В последнем туре «Лиллю» удалось одержать домашнюю победу над крепким «Марселем» (3:1). Счет удалось открыть в начале 2 тайма, когда отличился с пенальти Дэвид. Потом был гол Кабеллы, на который марсельцы уже смогли ответить своим и сделать уже счет (1:2). Но хозяева вновь упрочили потом преимущество до 2 мячей, где Гудмундссон поставил точку в игре.

Результаты «Лилля» в 5 последних сыгранных матчах:

11.04.24 «Астон Вилла» — «Лилль» 2 :1;

— «Лилль» :1; 05.04.24 «Лилль» — «Марсель» 3 :1;

— «Марсель» :1; 30.03.24 «Лилль» — «Ланс» 2 :1;

— «Ланс» :1; 17.03.24 «Брест» — «Лилль» 1:1;

15.03.24 «Лилль» — «Штурм» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Лилля»:

В 7 из 8 последних встречах команда не проигрывает, при этом одерживает 4 виктории;

В последних 2 домашних встречах были победы;

В последних 6 матчах французов обе команды забивали;

В 3 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 2 голов за игру;

Команда отличается голом в 13 последних поединках.

Астон Вилла

Англичане на групповом этапе Лиги Конференций, как и его предстоящий соперник, заняли 1 строчку в своем квартете E. В 6 турах в копилку удалось положить 13 очков, победив в 4 встречах и по разу сыграв вничью и проиграв. Единственный раз они тогда поиграли польской «Легии» в стартовом туре, которая по итогу стала второй в группе и набрала всего на 1 балл меньше чем англичане. Англичанам удалось забить 12 мячей в этих матчах и 7 голов было пропущено.

«Астон Вилла» вышла сразу в 1/8 финала плей-офф, благодаря занятому 1 месту в группе и там уже в двухматчевом противостоянии взяла верх над «Аяксом» с общим счетом (4:0). Сначала в Голландии были скучные нули, где была очень вязкая и грубая игра, с небольшим количеством голевых моментов. В этой встрече было 5 желтых карточек и 2 красные на две команды.

А вот в ответном матче английская команда уверенно разобралась с «Аяксом» (4:0). Лидер атак англичан Уоткинс открыл счет на 25 минуте матча, а в начале 2 тайма счет удалось улучшить после точного удара Бэйли. На 66 минуте матча голландцы схлопотали удаление и похоронили тем самым себе шансы отыграться в счете, чем и воспользовались англичане, забив еще 2 безответных мяча усилиями Дюрана и Диаби.

В текущем сезоне Чемпионата Англии «Астон Вилла» неплохо себя проявляет и сейчас всеми силами борется за 4 строчку, которая дает право сыграть в следующем году в Лиге Чемпионов. Они и идут сейчас на 4 месте, имея в активе 63 балла после 33 сыгранных туров. Пятый «Тоттенхэм» отстает сейчас на 3 очка, но при этом имеет 1 игру в запасе и нет сомнений, что перед этими командами будет борьба за эту позицию до последних туров. И от ТОП-3 уже не так далеко и всего 8 очков отставания от «Ливерпуля» с «Арсеналом», что вполне отыгрываемо, учитывая оставшиеся 5 туров.

«Астон Вилла» показывает хорошую результативность в текущем сезоне и в чемпионате наколотила 68 мячей, 19 из которых на свой счет записал Уоткинс. Но и пропускает клуб немало, все же 49 мячей это многовато.

В последнем сыгранном туре АПЛ «Астон Вилла» сотворила сенсацию, обыграв в гостях «Арсенал» (2:0). Казалось, что лондонцы вот-вот дожмут оппонента, но им удалось в концовке включиться и перевернуть ход матча за 3 минуты в свою пользу. Отличился сначала Бэйли на 84 минуте игры, а затем на 87 Уоткинс.

Результаты «Астон Виллы» в 5 последних сыгранных матчах:

14.04.24 «Арсенал» — «Астон Вилла» 0: 2 ;

0: ; 11.04.24 «Астон Вилла» — «Лилль» 2 :1;

— «Лилль» :1; 06.04.24 «Астон Вилла» — «Брентфорд» 3:3;

03.04.24 «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 4 :1;

— «Астон Вилла» :1; 30.03.24 «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Астон Виллы»:

В 2 из 3 последних встречах команда не проигрывает, при этом дважды подряд побеждает;

В последней гостевой игре была в активе победа;

В 3 из 4 последних играх клуба забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 2 гола за игру;

Клуб отличается голом в 7 последних поединках.

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Лилль – Астон Вилла: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 3 встречи. Обе команды по разу обыгрывали друг друга и 1 раз была ничья.

С самой большой разницей в счете была победа «Лилля» (2:0), в 2002 году в рамках Кубка Интертото.

В последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

11.04.24 «Астон Вилла» – «Лилль» ( 2 :1).

– «Лилль» ( :1). 07.08.02 «Астон Вилла» – «Лилль» (0: 2 ).

(0: ). 31.07.02 «Лилль» – «Астон Вилла» (1:1).

В последней очной встрече победу праздновали англичане (2:1). Это был как раз первый матч 1/4 финала плей-офф ЛК. «Астон Вилла» достаточно быстро вышла вперед в этом матче, благодаря голу Уоткинса на 13 минуте игры. А потом им удалось в начале 2 тайма увеличить разницу в счете усилиями МакГина. Но французы все же смогли ответить своим точным ударом в концовке встречи, они долго шли к этому голу и заслужили его в этой встрече своим упорством в атаке.

В 2 из 3 сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 последних встречах было забито не более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Лилль – Астон Вилла

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Лилля» — 2.46;

Ничья — 3.41;

Победа «Астон Виллы» — 2.95;

1X — 1.42;

X2 — 1.57;

ТБ (2,5) — 1.83;

ТМ (2,5) — 2.04;

ТБ (3) — 2.43;

ТМ (3) — 1.58;

ОЗ (да) — 1.66;

ОЗ (нет) — 2.26.

Для обеих команд это важнейший матч на вылет из турнира. Но все же, учитывая превосходство англичан в счете после первого матча, им будет проще играть от результата. А французам в любом случае нужно забивать и они будут лезть вперед, за что англичане могут их наказать.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на X2, за неплохой кэф 1.57.

Обе команды в этом сезоне демонстрируют неплохую результативность, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов и частенько пробивается тотал в 2,5 мяча. Да и в последнем очном матче было забито 3 мяча. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за хороший коэффициент 1.83.

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