Хави о 4 прошедших через «Барсу» тренерах в 1/4 ЛЧ: «Не думаю, что это совпадение. Это заслуга «Барсы», ее школы и клубной ДНК»
Хави высказался о прошедших через «Барсу» тренерах, которые выступают в ЛЧ.
Пеп Гвардиола, Хави, Луис Энрике и Микель Артета в разные периоды карьеры играли или работали в «Барселоне».
«Не думаю, что это совпадение. Проделана хорошая работа. Школа «Барселоны» выпускает много тренеров. Футболисты превращаются в тренеров, а академия «Барселоны» воспитывает футболистов.
Это заслуга «Барселоны», ее школы и клубной ДНК», – сказал Хави.
Первая игра между «Барселоной» и «ПСЖ» завершилась победой команды Хави со счетом 3:2. Ответный матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
И это не совпадение.. Именно этот опыт помог им оказаться на этой стадии..
Уже ведь приводили такой же список для ПСЖ: Тухель, Анчи, Артета и Энрике ;)
Впрочем от фаната Испанского гос проекта не приходится читать разумные мысли.
Когда Хави гнали из клуба буквально пару месяцев назад, то никто не вспоминал даже ДНК)
Если сегодня ПСЖ выиграет Барсу, то будут ли говорить о ДНК? 😁
Хотя с Анчелотти я погорячился....Этому физруку всю карьеру везет...
ДНК ПСЖ 😆
И это не совпадение.)))
ДНК ПСЖ 😆
Никому.)))
Свободен, Эркинбек.)))
А Зидан, аж с тремя ЛЧ, вообще никому не нужен. Чудеса.