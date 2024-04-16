Хави о 4 прошедших через «Барсу» тренерах в 1/4 ЛЧ: «Не думаю, что это совпадение. Это заслуга «Барсы», ее школы и клубной ДНК»

Теги ПСЖ Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Хави высказался о прошедших через «Барсу» тренерах, которые выступают в ЛЧ.

Пеп Гвардиола, Хави, Луис Энрике и Микель Артета в разные периоды карьеры играли или работали в «Барселоне».

«Не думаю, что это совпадение. Проделана хорошая работа. Школа «Барселоны» выпускает много тренеров. Футболисты превращаются в тренеров, а академия «Барселоны» воспитывает футболистов.

Это заслуга «Барселоны», ее школы и клубной ДНК», – сказал Хави.

Первая игра между «Барселоной» и «ПСЖ» завершилась победой команды Хави со счетом 3:2. Ответный матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё один интересный факт в том, что все участники 1/4 хотя бы раз в своей истории, но играли с Барсой..
И это не совпадение.. Именно этот опыт помог им оказаться на этой стадии..
+48
-12
+36
Заметил, что когда Хави говорит о ДНК, то команда потом влетает по полной…
+23
-4
+19
Ответ Pelerin
Конечно не совпадение. Топ тренеры и топ игроки работают в топ-командах. А Барса довольно долго была топ-командой. Уже ведь приводили такой же список для ПСЖ: Тухель, Анчи, Артета и Энрике ;)
Только отличие списка Барсы в том, что 3 из 4 тренеров - воспитанники Барселоны. Для Пепа, Хави и Энрике Барса стала либо первым крупным клубом, который они возглавили, либо первым клубом в принципе, а Артета не только воспитанник каталонцев, но и долгое время был ассистентом Гвардиолы. В общем, связь этих специалистов с Барселоной гораздо теснее, чем в случае с ПСЖ, там это по факту просто наемные работники
+23
-9
+14
Конечно не совпадение. Топ тренеры и топ игроки работают в топ-командах. А Барса довольно долго была топ-командой.

Уже ведь приводили такой же список для ПСЖ: Тухель, Анчи, Артета и Энрике ;)
+17
-11
+6
Они же все эти кубки нестерильные лабзают после побед! Там не только "Барсы" ДНК, там можно вирус "Спартака" подхватить.
+7
-1
+6
Забавляют эти натягивания совы на глобус. Ну, причём тут Артета и "Барса"? За первую команду так и не сыграл, воспитанником назвать тоже тяжело, пришёл в 15 лет уже.
+6
-1
+5
Ответ Vanek1411
Забавляют эти натягивания совы на глобус. Ну, причём тут Артета и "Барса"? За первую команду так и не сыграл, воспитанником назвать тоже тяжело, пришёл в 15 лет уже.
с 15-ти лет был в клубе 5 сезонов.По всем регламентам УЕФА он считается доморощенным игроком клуба
+5
0
+5
Ответ Personology Center
Они же все эти кубки нестерильные лабзают после побед! Там не только "Барсы" ДНК, там можно вирус "Спартака" подхватить.
Спокойно! Уж что-что, а еврокубки всегда привиты от спартаковируса. Максимум, что можно подхватить, так это заремотрянку от кубка матчтв, если случайно пересечься на сборах🤓
+4
0
+4
Ответ dadohonov
Академия Барса первая, которая имела четкую философию тотального футбола, а для ее реализации брали не таких физический сильных , как это обычно было принято, к тому же этот футбол подразумевал игру полузащитников, то есть умных игроков, вот и пазл сложился
Может Аякс? )
+7
-3
+4
Эта днк сейчас с вами в одной комнате?
+9
-6
+3
Ответ Vanek1411
Забавляют эти натягивания совы на глобус. Ну, причём тут Артета и "Барса"? За первую команду так и не сыграл, воспитанником назвать тоже тяжело, пришёл в 15 лет уже.
И все-таки через академию Барсы он прошел, а на его тренерское видение явно повлиял Гвардиола, у которого Микель 3 года был ассистентом.
+3
0
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
Это тебе Хави рассказал? 😆 Зидан и как игрок был круче этих всех вместе взятых 😁
Вот ты "особо одарённый", чтобы понять что Зидан никому не сперся, не нужен ни какой Хави.
Впрочем от фаната Испанского гос проекта не приходится читать разумные мысли.
+5
-2
+3
Ответ Real_v_dushe
Почеттино проходил с Парижем вообще в 1/2 ЛЧ.
А с Тухелем до финала ЛЧ
+3
0
+3
Ответ dadohonov
Академия Барса первая, которая имела четкую философию тотального футбола, а для ее реализации брали не таких физический сильных , как это обычно было принято, к тому же этот футбол подразумевал игру полузащитников, то есть умных игроков, вот и пазл сложился
Когда Хави вылетел из 4 еврокубков за 2 сезона, то никто про ДНК не писал)

Когда Хави гнали из клуба буквально пару месяцев назад, то никто не вспоминал даже ДНК)

Если сегодня ПСЖ выиграет Барсу, то будут ли говорить о ДНК? 😁
+6
-4
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Анчелотти, Тухель, Артета, Энрике, ДНК ПСЖ 😆
Забавно что ты перечислил весь сброд неудачников.Прямо как и весь ПСЖ..
Хотя с Анчелотти я погорячился....Этому физруку всю карьеру везет...
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
ты про Кашшаи,Клаттенбурга,Рокки и Чакыра пишешь?😁😁где ваш знаменитый Зиданчик сейчас?что то второй приход не удался в Мадрид без помощи великих судей
+5
-3
+2
Слишком большая концентрация ДНК на 1 квадратный метр.
+3
-1
+2
Анчелотти, Тухель, Артета, Энрике,

ДНК ПСЖ 😆
+4
-3
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Все вместе выиграли как один Зидан 😁
И только Зидан ни кому не нужен из клубов.
И это не совпадение.)))
+7
-6
+1
Анчелотти, Тухель, Артета, Энрике,

ДНК ПСЖ 😆
+6
-5
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Спокойно! Уж что-что, а еврокубки всегда привиты от спартаковируса. Максимум, что можно подхватить, так это заремотрянку от кубка матчтв, если случайно пересечься на сборах🤓
Но вот Абаскаля сейчас выпустили, он интересно карантин будет проходить?
+1
0
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Зидан выиграл 3 ЛЧ, Чапи и остальные только во сне могут.
И кому теперь нужен Зидан с этими 3 ЛЧ?
Никому.)))
Свободен, Эркинбек.)))
+1
0
+1
Ответ Wasp 13
Конечно, Зидан не нужен ни одному клубу. Может конечно я не прав, тогда подскажи, какой из клубов хочет себе Зидана, с каким клубом ведёт переговоры о работе он сам? Рекорды Зидана в ЛЧ ни кого не впечатлили, кроме маргаринов диванных.))
Комментарий удален модератором
Ответ Wasp 13
Вот ты "особо одарённый", чтобы понять что Зидан никому не сперся, не нужен ни какой Хави. Впрочем от фаната Испанского гос проекта не приходится читать разумные мысли.
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Даже для тебя это уже перебор. У Пепа только национальных чемпионств 11, не говоря про ЛЧ и остальные кубки, суперкубки. Что там у фартового отскокера Зидана?
То есть три раза подряд выиграть ЛЧ это везение? Так и запишем, два раза подряд вдохнул не поперхнувшись тоже видимо везение.
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален модератором
Ну да. Только Артета, Хави, Гвардиола работают и востребованы.
А Зидан, аж с тремя ЛЧ, вообще никому не нужен. Чудеса.
+1
-1
0
Ответ Wasp 13
И только Зидан ни кому не нужен из клубов. И это не совпадение.)))
Зидан выиграл 3 ЛЧ, Чапи и остальные только во сне могут.
+1
-1
0
Необычный человек.
0
0
0
Ответ Personology Center
Но вот Абаскаля сейчас выпустили, он интересно карантин будет проходить?
Надо пройти очищение пердивом. Хотя бы испанским, в наш ведь не успел отправиться с любимым клубом🙏🎅🏿
+1
-1
0
Ответ Vanek1411
Забавляют эти натягивания совы на глобус. Ну, причём тут Артета и "Барса"? За первую команду так и не сыграл, воспитанником назвать тоже тяжело, пришёл в 15 лет уже.
ну это тоже самое что с Рыбакиной, Рыбакина продукт российской школы тенниса или казахской?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий