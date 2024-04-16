Хави о 4 прошедших через «Барсу» тренерах в 1/4 ЛЧ: «Не думаю, что это совпадение. Это заслуга «Барсы», ее школы и клубной ДНК»

Хави высказался о прошедших через «Барсу» тренерах, которые выступают в ЛЧ.

, Хави, Луис Энрике и в разные периоды карьеры играли или работали в «Барселоне».

«Не думаю, что это совпадение. Проделана хорошая работа. Школа «Барселоны» выпускает много тренеров. Футболисты превращаются в тренеров, а академия «Барселоны» воспитывает футболистов.

Это заслуга «Барселоны», ее школы и клубной ДНК», – сказал .

Первая игра между «Барселоной» и « » завершилась победой команды Хави со счетом 3:2. Ответный матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.