Роналду дисквалифицируют на 2 матча за красную в игре с «Аль-Хилалем» (Asharq Al-Awsat)

Криштиану Роналду отстранят на два матча.

Напомним, « » победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью.

Дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил португалец, и принял решение дисквалифицировать его на два матча. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в комитете.

19 апреля « » встретится с «Аль-Фейхой» в чемпионате Саудовской Аравии, а 27-го – с «Аль-Халиджем».

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