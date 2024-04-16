Роналду дисквалифицируют на 2 матча за красную в игре с «Аль-Хилалем» (Asharq Al-Awsat)

Теги Криштиану Роналду дисквалификации высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду отстранят на два матча.

Напомним, «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью. 

Дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил португалец, и принял решение дисквалифицировать его на два матча. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в комитете.

19 апреля «Аль-Наср» встретится с «Аль-Фейхой» в чемпионате Саудовской Аравии, а 27-го – с «Аль-Халиджем». 

Роналду назвал незаслуженным свое удаление в матче с «Аль-Хилалем». Он ткнул локтем в лицо сопернику и замахнулся кулаком на арбитра

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20 комментариев
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Ответ Молодой Френки
Да нечего там делать. Пусть едет в МЛС или Спортинг
Спортинг чемпионство сейчас выиграет, пятое колесо им ни к чему
+12
-5
+7
я бы казнил бы его, чтобы больше не было всяких интервью о нем.
+5
-1
+4
Ответ Men77
Зачем так жестоко? 50 ударов плетью будет достаточно
думаешь 50 это много для него???
+4
0
+4
*..мы учли его пожелание и на время пенальти отстранение не действует* дисциплинарный комитет
+4
-1
+3
А что говорит шут его Величества Морган?
+3
0
+3
На 2 матча, просто позор:) Другим за аплодисменты 3 выписывают, а тут мало того что как шакал локтем соперника ударил, прошелся по нему, так еще и весь матч как истеричка себя вел и просто портил весь праздник футбола:)
+3
-1
+2
Ответ Войд Старший
я бы казнил бы его, чтобы больше не было всяких интервью о нем.
Зачем так жестоко? 50 ударов плетью будет достаточно
+3
-1
+2
Ответ Молодой Френки
Да нечего там делать. Пусть едет в МЛС или Спортинг
В МЛС опасно, там закрыть могут
+2
-1
+1
Ну отдохнет 2 тура. Все равно на 1-е место команду он не вытянет никак, а все места кроме 1-го его не интересуют ожидаемо.
+2
-2
0
Криш, пора уже на Родину...
0
0
0
Ответ Молодой Френки
Да нечего там делать. Пусть едет в МЛС или Спортинг
Спортингу он точно не нужен.
+5
-5
0
Ответ DIMONDI
А что говорит шут его Величества Морган?
Потребует 2-х матчевую аренду в Арсенал. Чтоб наверняка слить АПЛ💀
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Ответ Войд Старший
я бы казнил бы его, чтобы больше не было всяких интервью о нем.
😁 от души
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Ответ Men77
Зачем так жестоко? 50 ударов плетью будет достаточно
Это ж вроде так Регина с Игорьком забавляются,когда наказывают друг дружку!)
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