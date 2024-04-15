Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя великим тренером. Не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете»
Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.
Немецкий специалист ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в этом сезоне.
«Мне все равно, что будет значить – разве сделает меня великим тренером? Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда в жизни. Я до сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым, но я принимаю это.
Важно то, что люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли, это единственное, что важно. Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то еще. Для меня это ничего не значит.
Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» – я все равно буду в трех футах под землей. Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Юрген Клопп: «Жена сказала, что я должен научиться готовить и записаться на танцы. Я совершенно бесполезен в быту – готовил яичницу во время пандемии, но уже разучился»
Но есть нюанс..
Про величие говорит, что под землей ему будет все равно.
Почему тогда под землей ему будет не все равно, что его помнят меценатом.
Можно открывать форточку
Раз уж мы про загробную тему.
Клопп - один!
Но кроме шуток, на топ-10 за всю историю Клопп наверно, наработает за карьеру