Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя великим тренером. Не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете»

Теги Ливерпуль Арсен Венгер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.

Немецкий специалист ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в этом сезоне. 

«Мне все равно, что будет значить – разве сделает меня великим тренером? Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда в жизни. Я до сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым, но я принимаю это. 

Важно то, что люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли, это единственное, что важно. Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то еще. Для меня это ничего не значит.

Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» – я все равно буду в трех футах под землей. Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Юрген Клопп: «Жена сказала, что я должен научиться готовить и записаться на танцы. Я совершенно бесполезен в быту – готовил яичницу во время пандемии, но уже разучился»

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44 комментария
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Там будет написано: "Гений в очках" 😎
+43
-3
+40
Только не давайте ничего писать на надгробном камне Дарвину Нуньесу, а то он промахнется и напишет на соседнем камне
+25
-4
+21
Никто не считает себя великим тренером кроме Мостового.
Но есть нюанс..
+11
-2
+9
Клопп — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Если достижения этого сезона ограничатся лишь одним выигранным Кубком лиги, это не отменяет великую карьеру Юргена в целом
+9
-3
+6
Клопп крутой, тот матч с Барсой никогда не забуду. И те крики: "Ориги, Ориигиии".
+6
-2
+4
Ответ Anya Belova
Там будет написано: "Гений в очках" 😎
Вуди Аллен?
+6
-2
+4
Ответ Anya Belova
Там будет написано: "Гений в очках" 😎
Там будет написано: "Какой же Клопп крутой"
+4
0
+4
Ответ Santucco
Только не давайте ничего писать на надгробном камне Дарвину Нуньесу, а то он промахнется и напишет на соседнем камне
Начнём с того, что Нуньес не попадёт на кладбище
+1
0
+1
Не умирай, старик!🙄
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Неактульно, щас Дарвин монстр
Поэтому он в последних матчах с метра не забивает
+1
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+1
Клопп такой скромный!
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Заранее хочу извиниться за черный юмор, но наверное внутри себя добавил: "Хочу, чтобы в ближайшее время на надгробии Гвардиолы было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» (так как если бы не он, тогда Клопп доминировал бы в АПЛ)
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Противоречит себе?
Про величие говорит, что под землей ему будет все равно.
Почему тогда под землей ему будет не все равно, что его помнят меценатом.
Можно открывать форточку
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Неактульно, щас Дарвин монстр
Прямо сейчас его хочется пристрелить
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"чел который все-таки ухватил одно чемпионство за 9 лет руководя богатейшим топ-клубом"
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Ответ Jan Paskel
Вуди Аллен?
Стивен Кинг.
Раз уж мы про загробную тему.
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Ответ Анри Карлайл
Стивен Кинг. Раз уж мы про загробную тему.
Оба живы ) рано вы про загробную тему )
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Ответ Sgi
Оба живы ) рано вы про загробную тему )
Ну Клопп говорил о смерти, а романы Стивена Кинга пропитаны этой тематикой и духами..
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Неактульно, щас Дарвин монстр
Эта актуальность к сожалению снова не актуальна, судя по его последним матчам
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Неактульно, щас Дарвин монстр
Ага, Аталанту прям разорвал
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Ответ Santucco
Только не давайте ничего писать на надгробном камне Дарвину Нуньесу, а то он промахнется и напишет на соседнем камне
и улыбка
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значит хочет чтоб на плите так и написали
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Сильные слова!
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Скромности ему не занимать
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Юрген с пятой платежкой и пятым трансферным бюджетом почти каждый сезон боролся за чемпионство. Прокачал кучу средних казалось бы игроков. Имел свой стиль. Положительный баланс игр с пепом. Он уже легенда
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успешных много,
Клопп - один!
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Ну глупое интервью взрослого человека.
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Там будет написано "Какой же Клопп крутой!"
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а вот Мостовой хотел бы)
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Не переживай, если только вместе с Пепом не похоронят в братской могиле, не будет такой надписи на твоем надгробии )

Но кроме шуток, на топ-10 за всю историю Клопп наверно, наработает за карьеру
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