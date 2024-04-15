Юрген Клопп: «Я никогда не считал себя великим тренером. Не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете»

Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим тренером.

Немецкий специалист ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Мне все равно, что будет значить – разве сделает меня великим тренером? Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда в жизни. Я до сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым, но я принимаю это.

Важно то, что люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли, это единственное, что важно. Мне не нужны сравнения с или кем-то еще. Для меня это ничего не значит.

Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» – я все равно буду в трех футах под землей. Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Юрген Клопп: «Жена сказала, что я должен научиться готовить и записаться на танцы. Я совершенно бесполезен в быту – готовил яичницу во время пандемии, но уже разучился»