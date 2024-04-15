«Зенит» – самый могучий клуб РПЛ, как бы к нему ни относились. Для меня вопрос о чемпионстве и не стоял». Романцев о петербуржцах
Олег Романцев высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».
Сине-бело-голубые выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.
– Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны – «Зенит» или «Краснодар»? Вы его получили?
– А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство.
Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Могучая кучка (с).
Роша по курсу 40 за бакс и Артур по 95. ни в каком приближении не одного порядка.
что цена ничего не гарантирует - кто бы спорил.
ладно, неудачно выразил изначально свой посыл. давай так - кто, кроме Зенита, может позволить себе держать игрока уровня Артура на скамейке?
Можно было так же про Соболева после пропущенных завтраков писать: "Кто ещё себе может позволить держать игрока вроде Соболева на лавке?". И это был бы такой же бред.
Но, мы же болельщики, хочется верить каждому в свой клуб )
Как удобней.
Только за этот период зенит 3 раза играл в группе лч и получала не маленькие деньги и два раза выходил в 1/8 ЛЕ вот поэтому зенит и смог потратить на 100 млн больше.
А Спартак за этот период даже квалификацию как в лч так и в Ле не мог пройти несколько раз
топ - не топ, а уж получше Эктова будет, да и Кривцова, а опыта так на весь состав Краснодара хватит.
последний абзац - глупость. не обязательно иметь два равноценных состава, достаточно, чтобы твои резервисты были не слабее основы конкурентов, если своя основа превосходит их на голову
О, Ерохин уже в топы записан, понятно. Повторю ещё раз, для невнимательных: "И самое главное, сила лавки определяется относительно основного состава клуба, а не относительно скамеек других команд."
не очень понимаю, в чем цимес принижать уровень своей команды. ну лучше у вас состав, более классные игроки. как будто что-то плохое.
я бы еще понял, если бы сливали, как Спартак, так вы ж реализуете преимущество.
ну, молодцы
З.Ы. если прям про один матч с Краснодаром говорить - у них вышли Эктов, Кривцов и Са, у вас - Сергеев, Артур, Ерохин. ну как тут сравнивать скамейки?