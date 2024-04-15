«Зенит» – самый могучий клуб РПЛ, как бы к нему ни относились. Для меня вопрос о чемпионстве и не стоял». Романцев о петербуржцах

Олег Романцев высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».

Сине-бело-голубые выиграли матч 24-го тура Мир со счетом 2:1.

– Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны – «Зенит» или « »? Вы его получили?

– А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде . Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство.

Таков нынешний « ». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере, – сказал бывший главный тренер «Спартака».