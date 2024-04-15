«Зенит» – самый могучий клуб РПЛ, как бы к нему ни относились. Для меня вопрос о чемпионстве и не стоял». Романцев о петербуржцах

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».

Сине-бело-голубые выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.

– Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны – «Зенит» или «Краснодар»? Вы его получили?

– А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство.

Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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64 комментария
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ОИР поставил жирную точку прямо по центру лба, застрявших в 90-х
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Олег Иваныч выдал базу)
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Пока легенды Спартака нахваливают Зенит, сам Спартак готовится биться за удержание места в первой восьмёрке :)
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Ответ riverman1980
Ну, да, гениальный тактик Семак оставил Артура, купленного за 15 млн, в ключевой игре на лавке по тактическим соображениям, а потом выпустил, исправляя свою же ошибку. Какой еще тренер РПЛ сейчас имеет такую возможность? )
Ты знаешь, что такое позиции на поле? Кто там у Динамо самый дорогой? Можно его на ворота поставить, раз стоит дороже, значит и стоять будет лучше, по твоей же логике. А на место левого латераля кроме Сантоса у Зенита нет игроков. На место Вендела нет прямой замены, поэтому вся схема была другой. То что ты пытаешься сказать, чистая манипуляция. Нормальная лавка разве что в линии защиты, и то на бумаге.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Клуб - могуч. Могучая кучка (с).
хорошая отсылочка к творческому содружеству в Санкт-Петербурге, середины 19века👍
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Клуб - могуч.
Могучая кучка (с).
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
А что он должен был отдать предпочтение какому-то другому клубу в начале сезона? После начала сезона можно было предпочтение Краснодару, но буки, например, всегда считали самые вероятным чемпионом Зенит
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Ответ кирилл
Комментарий удален пользователем
Открою тебе секрет: Оренбург под покровительством Газпрома, но что-то не могуч
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Ответ Max Silitsky
хорошая отсылочка к творческому содружеству в Санкт-Петербурге, середины 19века👍
Надо вспоминать русскую классику, хотя бы и в таком контексте - Мусоргский, Римский-Корсаков, Балакирев...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Надо вспоминать русскую классику, хотя бы и в таком контексте - Мусоргский, Римский-Корсаков, Балакирев...
Бородин и Кюи) Всё верно. "Русская пятёрка", тоже очень импонирует😉
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Романцев не сектант. Вот в чём разница. Он не витает в облаках. в Англии тоже есть аналогичный клуб-неудачник (по местным меркам) это МЮ. эпоха давно закончилась у обоих.
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Ответ Owen_the_Simple
Если мы берём за ключевой параметр цену трансфера, то вполне себе фигуры одного порядка. Рошу за 12 брали, Филиппа за 20, Артура за 15. Что показывает пример этих футболистов? Что цена трансфера не гарантирует даже того, что игрок на своей основной позиции будет успешен в старте или на замене, не говоря уже о "не профильных" позициях.
если мы берем за ключевой параметр цену, то давай учитывать инфляцию
Роша по курсу 40 за бакс и Артур по 95. ни в каком приближении не одного порядка.
что цена ничего не гарантирует - кто бы спорил.
ладно, неудачно выразил изначально свой посыл. давай так - кто, кроме Зенита, может позволить себе держать игрока уровня Артура на скамейке?
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Ответ Кирилл Демченко
А причем здесь цена? Может Артур не готов был играть 90 минут?! Кто имеет такую возможность из других клубов рпл?! Спартак у которого на лавке сидит Медина за 6млн , рябчук за 6 млн, пару матчей назад с Уралом Угальде не играл в старте за 13 млн . А подскажи пожалуйста сколько клубов выиграли 5 чемпионатов подряд и продают игроков за 60 млн?!
Не игроков, а игрока, одного за 6 лет. Купили за время где-то 30 легов на 300 лямов, продали одного на 60, около десятка даром ушли или почти даром. Вот это бизнесмены.
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
В последних девяти матчах у Оренбурга с Зенитом 1 победа и 1 ничья. У одного "нефарма" 1 ничья в девяти матчах, кто чей фарм? 🤣🤣
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Ответ Ковид 07.10.52
Зенит, Зенит, ты могуч, ты гоняешь денег туч...
В нашем спартачке денег не меньше, только бестолковое руководство тратит их в пустую, потому что наверное не знают, как покупать нормальных футболистов. 😂
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Ответ zzzeeerrrooo
Это не тот Газпром Все бабки в СПБ
Все бабки в Москве. Газпром - единственный крупный российский холдинг, зарегистрированный юридически не в Москве. В Москву стекается бабок а тысячу раз больше, чем в Питер, но среди здешних олигархов не таких страстных болельщиков как Миллер, вот и всё. Керимов, проявив желания, за 2 года топ-клуб сделал из нищего провинциального Анжи. Правда потом потерял желания, но это второй вопрос. И то, что в Москве не могут сделать топ-клуб из-за Газпрома это смешно просто. Просто нет ни у кого никакого желания. Всем этим евреям, кавказцам и среднимащиаиом футбол неинтересен. Только одно му Федуну было интересно, но на редкость бестолковый.
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Ответ кирилл
Комментарий удален пользователем
А что МЮ с огромным бюджет уже 10 лет барахтается в середине таблице чаще всего. Очень примитивное мышление у тебя. Ими надо уметь управлять, а для этого всю цепочку действий которая приведёт к Чемпионству АПЛ
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Молодец, Иваныч, молодец
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Это данность в текущий момент времени, что тут отрицать то, он сказал то что видит.
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Ответ Egobrain
на место левого латераля кроме Сантоса у Зенита нет игроков(с) Круговой такой: а как же я? я же лучше собаки...
Круговому з/п Зенита оказалось малой. И да, во первых - сам факт того, что предыдущий оратор и ты напираете на одного игрока, многое говорит о том, какая у Зенита "крутая" скамейка. Во вторых, ты выкидываешь весь контекст матча с Краснодаром. Другой план на игру. В третьих - Артур не лавочник. Весь мой спич был о том, что Семаку пришлось ставить правого вингера, на позицию, на которой тот ни разу не играл. Вы же пытаетесь цеплятся за цену чела, который только приехал, но бОльшую часть матчей провёл в основе. Больше такого игрока найти не получится. И да, цена не определяет качество футболиста, она складывается из кучи разных факторов. И самое главное, сила лавки определяется относительно основного состава клуба, а не относительно скамеек других команд.
Можно было так же про Соболева после пропущенных завтраков писать: "Кто ещё себе может позволить держать игрока вроде Соболева на лавке?". И это был бы такой же бред.
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Ответ юра георгиевский
Зенит — гегемон всея Руси !!! Романцев правильно говорит, он - профессионал.
Всем равняться и дотягиваться до уровня,только и остаётся😉
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Комментарий удален пользователем
Ну с раскошной скамейкой я конечно не соглашусь. Семак нормально так накреативил в Краснодаре, поставиви Артура левым латералем.
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Так с этим никто не спорит
Но, мы же болельщики, хочется верить каждому в свой клуб )
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Ответ xQcoW
Кабинетно-газовое могущество
так рассуждают те,кто на поле не заглядывает-как там в ногамяч делают? по сути,как раз такие рассуждения и являются "кабинетными". Или "диванными".
Как удобней.
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Ответ MAXIMum1
Не уже ли кб душок начал выветриваться? Давно заметил, что бывшие кб, со временем, начинают адекватно рассуждать. Жаль, не все.
Ну и слава Ярлам! ;)
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Ответ Egobrain
почему я должен сравнивать в процентах? в процентах от чего? почему в условиях отсутствия ФФП в лиге Спартак не может тратить столько же, сколько Зенит? а почему не взять период, когда Зенит не был чемпионом, а Спартак - был? там откуда деньги?
В процентах сколько клуб потратил и сколько он заработал. И вы увидите что разница +- одинаковая. И такая статистика практически в каждом клубе. Кто то запрещает Спартаку тратить столько же сколько зенит?! Нет. Пожалуйста мы только за. И вот вам яркий пример в год когда зенит купил малкома за 40, Спартак купил 5 игроков ( Тиль,крал,Мирзов, Ларсон Понсе) за 41 млн. Какой итог? Зенит взял несколько чемпионств и продал малкома за 60, Спартак всех игроков отдал за копейки.
Только за этот период зенит 3 раза играл в группе лч и получала не маленькие деньги и два раза выходил в 1/8 ЛЕ вот поэтому зенит и смог потратить на 100 млн больше.
А Спартак за этот период даже квалификацию как в лч так и в Ле не мог пройти несколько раз
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Ответ ZarvuR2020
Один игрок - это маловато для целой лавки. Тем более без контекста. О, Ерохин уже в топы записан, понятно. Повторю ещё раз, для невнимательных: "И самое главное, сила лавки определяется относительно основного состава клуба, а не относительно скамеек других команд."
так и знал, что за Ерохина зацепишься. слава богу, Сергеева бревном не назвал.
топ - не топ, а уж получше Эктова будет, да и Кривцова, а опыта так на весь состав Краснодара хватит.
последний абзац - глупость. не обязательно иметь два равноценных состава, достаточно, чтобы твои резервисты были не слабее основы конкурентов, если своя основа превосходит их на голову
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Ответ Egobrain
тот факт, что мы привели в пример одного игрока, говорит только о том, что это очевидный пример. более ни о чем не очень понимаю, в чем цимес принижать уровень своей команды. ну лучше у вас состав, более классные игроки. как будто что-то плохое. я бы еще понял, если бы сливали, как Спартак, так вы ж реализуете преимущество. ну, молодцы З.Ы. если прям про один матч с Краснодаром говорить - у них вышли Эктов, Кривцов и Са, у вас - Сергеев, Артур, Ерохин. ну как тут сравнивать скамейки?
Один игрок - это маловато для целой лавки. Тем более без контекста.
О, Ерохин уже в топы записан, понятно. Повторю ещё раз, для невнимательных: "И самое главное, сила лавки определяется относительно основного состава клуба, а не относительно скамеек других команд."
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Ответ ZarvuR2020
Круговому з/п Зенита оказалось малой. И да, во первых - сам факт того, что предыдущий оратор и ты напираете на одного игрока, многое говорит о том, какая у Зенита "крутая" скамейка. Во вторых, ты выкидываешь весь контекст матча с Краснодаром. Другой план на игру. В третьих - Артур не лавочник. Весь мой спич был о том, что Семаку пришлось ставить правого вингера, на позицию, на которой тот ни разу не играл. Вы же пытаетесь цеплятся за цену чела, который только приехал, но бОльшую часть матчей провёл в основе. Больше такого игрока найти не получится. И да, цена не определяет качество футболиста, она складывается из кучи разных факторов. И самое главное, сила лавки определяется относительно основного состава клуба, а не относительно скамеек других команд. Можно было так же про Соболева после пропущенных завтраков писать: "Кто ещё себе может позволить держать игрока вроде Соболева на лавке?". И это был бы такой же бред.
тот факт, что мы привели в пример одного игрока, говорит только о том, что это очевидный пример. более ни о чем
не очень понимаю, в чем цимес принижать уровень своей команды. ну лучше у вас состав, более классные игроки. как будто что-то плохое.
я бы еще понял, если бы сливали, как Спартак, так вы ж реализуете преимущество.
ну, молодцы

З.Ы. если прям про один матч с Краснодаром говорить - у них вышли Эктов, Кривцов и Са, у вас - Сергеев, Артур, Ерохин. ну как тут сравнивать скамейки?
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