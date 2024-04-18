Лилль – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 18 апреля
В четверг, 18 апреля, сыграют Лилль и Астон Вилла в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лилль – Астон Вилла
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Лилль – Астон Вилла
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