Лилль – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 18 апреля

В четверг, 18 апреля, сыграют Лилль и Астон Вилла в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лилль – Астон Вилла

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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