Хави о матче с «ПСЖ»: «Энрике – один из лучших тренеров мира, он пойдет на все. В пользу «Барсы» говорит фактор домашней арены, это огромный шанс для нас»

Хави поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ».

Завтра « » примет «ПСЖ» в ответной игре 1/4 финала чемпионов. В первом матче каталонцы одержали победу со счетом 3:2.

– Чего можно ожидать в этом матче?

– Это огромный шанс для всех нас. В нашу пользу говорит фактор домашней арены, но «Монжуик» – это не то же самое, что «Камп Ноу».

не будет спекулировать, он пойдет на все, и его план будет заключаться в том, чтобы оказывать давление и усиливать линию обороны. Он один из лучших тренеров в мире, и я предполагаю, что « » будет действовать смело. У нас много надежд, желания... Этот вечер может быть особенным, – сказал главный тренер «Барселоны».