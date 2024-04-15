Хави о матче с «ПСЖ»: «Энрике – один из лучших тренеров мира, он пойдет на все. В пользу «Барсы» говорит фактор домашней арены, это огромный шанс для нас»
Хави поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ».
Завтра «Барселона» примет «ПСЖ» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче каталонцы одержали победу со счетом 3:2.
– Чего можно ожидать в этом матче?
– Это огромный шанс для всех нас. В нашу пользу говорит фактор домашней арены, но «Монжуик» – это не то же самое, что «Камп Ноу».
Луис Энрике не будет спекулировать, он пойдет на все, и его план будет заключаться в том, чтобы оказывать давление и усиливать линию обороны. Он один из лучших тренеров в мире, и я предполагаю, что «ПСЖ» будет действовать смело. У нас много надежд, желания... Этот вечер может быть особенным, – сказал главный тренер «Барселоны».