Хави о матче с «ПСЖ»: «Энрике – один из лучших тренеров мира, он пойдет на все. В пользу «Барсы» говорит фактор домашней арены, это огромный шанс для нас»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Хави поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ».

Завтра «Барселона» примет «ПСЖ» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче каталонцы одержали победу со счетом 3:2.

– Чего можно ожидать в этом матче?

– Это огромный шанс для всех нас. В нашу пользу говорит фактор домашней арены, но «Монжуик» – это не то же самое, что «Камп Ноу».

Луис Энрике не будет спекулировать, он пойдет на все, и его план будет заключаться в том, чтобы оказывать давление и усиливать линию обороны. Он один из лучших тренеров в мире, и я предполагаю, что «ПСЖ» будет действовать смело. У нас много надежд, желания... Этот вечер может быть особенным, – сказал главный тренер «Барселоны».

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14 комментариев
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Походу Энрике всё еще старается ради Барсы. Даже тренер Челси не был так безнадежен в ПСЖ.
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Признаюсь честно, до первого матча не верил в Барсу, но ребята доказали что могут. Осталось совсем чуть-чуть.
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Зависит от того, как сыграет Доннарумма.
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Если ПСЖ не облажается - пройдет дальше. Но этот ПСЖ так почти не умеет.
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Энрике один из лучших ватокатов мира если только
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Ответ Marcus-light
Если ПСЖ не облажается - пройдет дальше. Но этот ПСЖ так почти не умеет.
у парижского нефте-проекта,облажаться на генном уровне уже)
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Ответ Marcus-light
Если ПСЖ не облажается - пройдет дальше. Но этот ПСЖ так почти не умеет.
А если Барса не облажается, пройдет дальше? Или только с ПСЖ так работает, мистер очевидность?
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