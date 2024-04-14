Хави: «Барселона» не проигрывает три месяца, стала лучше защищаться, стала амбициознее. Это лучший момент сезона»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кадис Жоау Феликс Футбол

Хави после победы над «Кадисом» напомнил, что «Барселона» давно не проигрывает.

«Мы знали, что здесь нам придется страдать. После прошлого поражения «Кадис» значительно улучшил прессинг.

Наша команда провела очень хороший матч с точки зрения серьезности и профессионализма. Мы хотели продолжить оказывать давление на «Реал». Те, кто играет меньше других, выступили на прекрасном уровне. Мы набрали три жизненно важных очка.

Феликс – очень талантливый футболист. Он счастлив и провел отличный матч. Он забил прекрасный гол, но также он усердно работает и прессингует. Мы предоставляем ему свободу перемещения, чтобы он мог использовать свой талант. Сегодня он чудесно потрудился.

У меня очень хорошие отношения с футболистами. Я верю в эту семью. Я знал, что мы сделаем шаг вперед. Думаю, наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться, стали более амбициозными. Это лучший момент сезона.

Мы три месяца не проигрываем, и я вижу, что команда в полном порядке. Нам нужно пользоваться этой положительной динамикой.

Сейчас наступает лучшая, самая прекрасная и захватывающая стадия, идеальная для борьбы. Нас ждет потрясающая футбольная война во вторник, а затем класико. Мы хотим добиться чего-то значимого, понимая, что все сложно», – сказал главный тренер «Барселоны».

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13 комментариев
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Ответ Egobrain junior
Результат даёт, но игра кошмар, кадис возил отрезками откровенно Индивидуальный скилл тащит, но не тренерская работа
Так вышел второй состав по главе с испанским Зиданом👹
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Как же круто когда Педри здоров!!! Ещё бы Гави...
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Это действительно так.
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Без тебя им и вправду лучше.
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Подожди недельку.
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Ответ Этот Райола хочет денег
И это только твое обещание уйти так подействовало! Представь, какой прорыв будет с нормальным тренером?
Что будет, когда он уйдет по факту!
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Ответ Egobrain junior
Результат даёт, но игра кошмар, кадис возил отрезками откровенно Индивидуальный скилл тащит, но не тренерская работа
Ну так минимум 6 игроков из сегодняшнего старта Барсы-это и есть игроки уровня Кадиса
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так вышел второй состав по главе с испанским Зиданом👹
Диванному эксперту виднее)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так вышел второй состав по главе с испанским Зиданом👹
Ромеу?
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