Тимощук о народной команде: «Зенит» – флагман российского футбола. Многие болеют за «Спартак» – от традиций и фанатского движения будет выигрывать каждый из клубов»
Анатолий Тимощук назвал «Зенит» флагманом российского футбола.
– Часто в интернете спорят по поводу народной команды России. Как вы считаете, кто?
– Думаю, каждый останется при своем мнении. Я считаю, «Зенит» – флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами.
Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак», и много людей за него болеют. Чем больше у нас будет традиций, фанатского движения, тем больше будет выигрывать каждый из клубов. Надеемся, эта бескомпромиссная борьба будет происходить в каждом туре, как сейчас, – сказал тренер «Зенита».
такой же как МС в Англии или ПСЖ во Франции
ничего хорошего для развития футбола в стране такие клубы не делают, а как раз наоборот...
Мао Цзэдун.
Был прав: чем больше клубов будут соперничать за звание "самой народной", "самой титулованной", "самой любимой" - тем лучше всем. Быстрее будет развиваться футбол.