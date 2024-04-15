Тимощук о народной команде: «Зенит» – флагман российского футбола. Многие болеют за «Спартак» – от традиций и фанатского движения будет выигрывать каждый из клубов»

Теги Спартак Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия болельщики Футбол

Анатолий Тимощук назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

– Часто в интернете спорят по поводу народной команды России. Как вы считаете, кто?

– Думаю, каждый останется при своем мнении. Я считаю, «Зенит» – флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами.

Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак», и много людей за него болеют. Чем больше у нас будет традиций, фанатского движения, тем больше будет выигрывать каждый из клубов. Надеемся, эта бескомпромиссная борьба будет происходить в каждом туре, как сейчас, – сказал тренер «Зенита».

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9 комментариев
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Хорошо сказал. Корректно. ))
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Тимоха адекватен. В отличие от журналиста. Оставьте эти пыльные, нафталиновые звания самоназначенцам из Спартака. А к остальным не лезьте. Зенит будет главным клубом Петербурга и самым титулованным клубом России. Этого более чем достаточно. И не понадобится этот пафос, чтобы утешать уязвленное эго.
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Спартак постепенно деградирует, а его фанатское движение ещё быстрее. Фан айди и бардак в клубе, негативно влияют на популярность и посещаемость, а звание "народного" скоро будут вызывать только усмешки. Зениту, скромно так, достаточно быть самым титулованным клубом РПЛ.
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"Зенит" - не флагман, а МЕШОК российского футбола!

такой же как МС в Англии или ПСЖ во Франции

ничего хорошего для развития футбола в стране такие клубы не делают, а как раз наоборот...
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"Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ"
Мао Цзэдун.
Был прав: чем больше клубов будут соперничать за звание "самой народной", "самой титулованной", "самой любимой" - тем лучше всем. Быстрее будет развиваться футбол.
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Ответ Валерий Анташов
Спартак постепенно деградирует, а его фанатское движение ещё быстрее. Фан айди и бардак в клубе, негативно влияют на популярность и посещаемость, а звание "народного" скоро будут вызывать только усмешки. Зениту, скромно так, достаточно быть самым титулованным клубом РПЛ.
Угу. И ещё ракет у России осталось на 2-3 дня. А путинский режим вообще завтра свергнут.
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Ответ fil_spb
Тимоха адекватен. В отличие от журналиста. Оставьте эти пыльные, нафталиновые звания самоназначенцам из Спартака. А к остальным не лезьте. Зенит будет главным клубом Петербурга и самым титулованным клубом России. Этого более чем достаточно. И не понадобится этот пафос, чтобы утешать уязвленное эго.
До самого титулованного в России ещё пахать и пахать.
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Ответ Алешка Терминатор
Зенит - локальная команда с провинциальным менталитетом. Флагман в тиктоке и Гатчине. Им не со Спартаком надо меряться, а со Сконто Старкова. Те тоже несколько раз подряд чемпионат выигрывали.
9 раз и Старков был главным в Спартаке
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