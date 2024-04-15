Друзья игрока «Барсы», вешая секс-качели у него дома, сорвали крепление под потолком. Они устраивали дикие вечеринки в отсутствие футболиста

Друзья игрока «Барселоны» сорвали крепление под потолком, вешая дома секс-качели.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста сборной Турции Арду Турана обвиняют в нанесении ущерба на 230 000 евро вилле в Каталонии стоимостью 18 млн во время его выступлений за «Барсу».

По данным El Periódico, турок – не единственный футболист «Барселоны», у которого возникли проблемы с арендованным жильем.

Так, в доме другого игрока каталонцев, во время его отсутствия, друзья устраивали дикие вечеринки. Во время одной из них они сорвали крепление под потолком (которое, например, может выполнять несущую функцию для занавески или люстры – Sports), вешая секс-качели.

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