Друзья игрока «Барсы», вешая секс-качели у него дома, сорвали крепление под потолком. Они устраивали дикие вечеринки в отсутствие футболиста

Теги Барселона Ла Лига Арда Туран светская хроника происшествия Футбол

Друзья игрока «Барселоны» сорвали крепление под потолком, вешая дома секс-качели.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста сборной Турции Арду Турана обвиняют в нанесении ущерба на 230 000 евро вилле в Каталонии стоимостью 18 млн во время его выступлений за «Барсу».

По данным El Periódico, турок – не единственный футболист «Барселоны», у которого возникли проблемы с арендованным жильем.

Так, в доме другого игрока каталонцев, во время его отсутствия, друзья устраивали дикие вечеринки. Во время одной из них они сорвали крепление под потолком (которое, например, может выполнять несущую функцию для занавески или люстры – Sports), вешая секс-качели.

Арда Туран заказывал дезинфекцию дома, чтобы удалить биологические следы «немусульманских» жильцов

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57 комментариев
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Это увлекательный был аттракцион …
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Не, отличная и смешная шутка
+29
-5
+24
Блин надоело про каждый пук и перл читать в отношении Барсы, Мю и Спартака)), неужели нет нормальных новостей
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Треш, за что этот то комментарий минусовать, он ничего плохого не написал.
+7
-1
+6
Когда новости про Нергрейру уже не залетают🤣👍
+9
-5
+4
Ответ Игорь Новиков
Шутка смешная, но это не очень красиво. Вот о чем я.
Ну поговори тогда с модераторами, почему ему можно писать оскорбления в адрес других пользователей (в том числе в твой), болельщиков, клубов, игроков и тренеров, нарушая половину пунктов правил, а другим даже его имя нельзя написать? Не того защищаешь, Игорь
+4
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Крылааааатые секс-качели!
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Ответ umnik3
Почему то как Реал в профиле, так сразу на гомосексуальные фантазии какие-то намеки в сообщениях((
А Ригобер это мужчина что ли?😲
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Ответ Arthurino
Ну поговори тогда с модераторами, почему ему можно писать оскорбления в адрес других пользователей (в том числе в твой), болельщиков, клубов, игроков и тренеров, нарушая половину пунктов правил, а другим даже его имя нельзя написать? Не того защищаешь, Игорь
Кстати, да. Постоянно удаляются комментарии без оскорблений просто с его ником. Работа блата во всей красе
+3
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В этой новости прекрасно все!
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Простите, я возможно сильно отстал от жизни и не знаю элементарных вещей, но что такое секс-качели?
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Ответ Marcus-light
Ужас какой, братья мусульмане
Причем тут братья мусульмане?
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Ответ Адам Алмарз
Да ладно, ожидаемый для игрока Барсы, уверен присутствовали только мужчины. К сожалению подтвердить сможет только Ригоберка.
Он запутался в качелях позже узнаем
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Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Камент дня)
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Ответ Arthurino
Ну поговори тогда с модераторами, почему ему можно писать оскорбления в адрес других пользователей (в том числе в твой), болельщиков, клубов, игроков и тренеров, нарушая половину пунктов правил, а другим даже его имя нельзя написать? Не того защищаешь, Игорь
Тем более там и не имя (его), а кликуха
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Качалонцы
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Ответ Инженер Управляющий
А Ригобер это мужчина что ли?😲
Школьник вроде
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Ответ shooher
Не оправдываю такое, но давайте, местные ханжи и зожевцы, расскажите, как, например, в студенческие годы кефир пили и в филармонию ходили. Я честно признаюсь, что в студенческие годы, как раз 18-23 гулял по полной, с алкашкой, девчонками, дачами, банями покатушки по рок-фестивалям,, и все такое.
А я нет. Но и ханжой не вырос. Может не стоит всё переводить в сферу личного опыта?
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Ответ justbored
А я нет. Но и ханжой не вырос. Может не стоит всё переводить в сферу личного опыта?
А я - да. И сейчас бы не против. Ещё не старый. А по поводу ханжи... Ну не самому же себя оценивать... Я так-то образец морали, если меня не искушать 🤣
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Ответ Arthurino
Ну поговори тогда с модераторами, почему ему можно писать оскорбления в адрес других пользователей (в том числе в твой), болельщиков, клубов, игроков и тренеров, нарушая половину пунктов правил, а другим даже его имя нельзя написать? Не того защищаешь, Игорь
Дело не в защите "того или этого". В отношении любого человека это некрасиво. Вам или другому было бы приятно? То, как он себя ведет - пусть на его совести будет. надо быть выше этого.
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Ну это уже перебор
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Ответ Подкат Мальдини
Это увлекательный был аттракцион …
Так ещё никто не висел как в Барсе Он
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Ответ Maturmalai
Простите, я возможно сильно отстал от жизни и не знаю элементарных вещей, но что такое секс-качели?
Это качели на которых возможен секс)
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Ответ Maturmalai
Простите, я возможно сильно отстал от жизни и не знаю элементарных вещей, но что такое секс-качели?
https://www.imageup.ru/img236/4801305/spi-moia-radost.jpg
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Косорукие уроды
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А вам бы только над Артёмкой потешаться ...
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фк мем
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Ответ Verhovn
Я тоже хочу быть другом Арду 🤣
В смысле? Качели у другого игрока же. У Арду целомудренные кинозал, бассейн и виртуальная комната.
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Ответ Verhovn
А я - да. И сейчас бы не против. Ещё не старый. А по поводу ханжи... Ну не самому же себя оценивать... Я так-то образец морали, если меня не искушать 🤣
Ну вы там вообще ого-ого. Мне так кажется, Александр Иванович способен закатывать подобные - его жест в отношении того, что нужно сделать со Спартаком весьма информативный ))
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Ответ shooher
Не оправдываю такое, но давайте, местные ханжи и зожевцы, расскажите, как, например, в студенческие годы кефир пили и в филармонию ходили. Я честно признаюсь, что в студенческие годы, как раз 18-23 гулял по полной, с алкашкой, девчонками, дачами, банями покатушки по рок-фестивалям,, и все такое.
Обычно наоборот те, кто в юности много отрывался, в глубокой зрелости серьезными такими моралистами и становятся. Это уже было в Симпсонах (с): перед Концом Света люди из церкви бегут в бар, а из бара - в церковь.
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