Пеп Гвардиола: «С «Реалом» трудно. Я хочу, чтобы «Этихад» был полон, ни одного пустого места. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать»
Пеп Гвардиола высказался перед ответным матчем с «Реалом».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Мадрид» дома сыграл с «Сити» вничью (3:3).
«Против «Реала» играть трудно, но давайте попробуем сделать это вместе с нашими болельщиками.
Что бы ни случилось, мы отдадим все силы. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать. Мы все очень хотим [пройти дальше].
Я хочу, чтобы «Этихад Стэдиум» был полон, чтобы не было ни одного пустого места», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола.
Встреча в Манчестере пройдет 17 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Будет реально сложно.