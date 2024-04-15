Пеп Гвардиола: «С «Реалом» трудно. Я хочу, чтобы «Этихад» был полон, ни одного пустого места. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать»

Пеп Гвардиола высказался перед ответным матчем с «Реалом».

В первом матче 1/4 финала « » дома сыграл с «Сити» вничью (3:3).

«Против «Реала» играть трудно, но давайте попробуем сделать это вместе с нашими болельщиками.

Что бы ни случилось, мы отдадим все силы. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать. Мы все очень хотим [пройти дальше].

Я хочу, чтобы « » был полон, чтобы не было ни одного пустого места», – сказал главный тренер « » .

Встреча в Манчестере пройдет 17 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.