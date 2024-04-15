Пеп Гвардиола: «С «Реалом» трудно. Я хочу, чтобы «Этихад» был полон, ни одного пустого места. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола высказался перед ответным матчем с «Реалом».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Мадрид» дома сыграл с «Сити» вничью (3:3).

«Против «Реала» играть трудно, но давайте попробуем сделать это вместе с нашими болельщиками.

Что бы ни случилось, мы отдадим все силы. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать. Мы все очень хотим [пройти дальше].

Я хочу, чтобы «Этихад Стэдиум» был полон, чтобы не было ни одного пустого места», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола.

Встреча в Манчестере пройдет 17 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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14 комментариев
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Это будет интересный матч. Мотивация и азарт у Сити на высоте.
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Ответ ruslan_khaibulov
Вот именн все списали со счета, он отстаёт от Барселоны минус 21 очко в чемпионате но уверенно выносит всех фаворитов в ЛЧ, и наоборот, все ждут легкпй победы над слабейшим из всех вариантов жеребьевки соперником и неожиданно случается какой то Лион. Прямо сейчас Реал на коне, уверенно бы уоет досрочно чемпионом, лучшие показатели по обороне во внутреннем чемпионате, и все от них ждут победы, а Ман Сити с трудом только что вышел на первое место у себя в АПЛ и не выносит всех так как в прошлом году
Вы видели котировки у букмекеров? Там 80% все дают на проход мс и 20 на Мадрид только))) так что думаю в этом Противостояние заочно списали Реал уже)
+6
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+5
Реал чаще побеждает тогда, когда в него не верят.
+8
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+3
Я за яркий ,огненный матч, чтобы получить удовольствие!
+2
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Серьёзный настрой у Гвардиолы.
Будет реально сложно.
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Реал абсолютно свежая команда. Они отдыхали 9 дней до первой встречи, и сыграли только одну игру после игры в чемпионате. Ман Сити как и все команды АПЛ играют через два дня на третий. Так что это тоже учитывается
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0
Ответ Varbi4
Вы видели котировки у букмекеров? Там 80% все дают на проход мс и 20 на Мадрид только))) так что думаю в этом Противостояние заочно списали Реал уже)
Англичане вечно пишет неадекватные рейтинги и котировки,
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Ответ Varbi4
Вы видели котировки у букмекеров? Там 80% все дают на проход мс и 20 на Мадрид только))) так что думаю в этом Противостояние заочно списали Реал уже)
Победитель пары Ман Сити и реал и есть чемпион Европы, это две сильнейшие команды, Ман Сити сильнейшая на дистанции а реал сильнейшая кубковпя команда. Но короновать как финалистов бы удкт тех кто как Интер в прошлом году тех кто прошел по халявной сетке
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-2
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Ответ Varbi4
Вы видели котировки у букмекеров? Там 80% все дают на проход мс и 20 на Мадрид только))) так что думаю в этом Противостояние заочно списали Реал уже)
Реал может проигрывать 180 минут противостояния отбиваясь и отскакивая, но забить из ничего 3 гола за 3 минуты и выйти дальше
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Ответ Igor Ryabchikov
Вечно это продолжаться не может, Реал уже свой лимит отскоков исчерпал.
Я тут верить в чертовщину начинаю,когда ты своими глазами вилешь как они в чистую проигрывали сначала ПСЖ потом Ман Сити и из нуля на ровном месте переворачивали результат игры, именг результат, а не дале саму игру.
+1
-1
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