На матч «Ман Сити» – «Реал» назначен Орсато, на игру «Баварии» и «Арсенала» – Маккели

На матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» назначены судьи из Италии.

Главным арбитром ответного четвертьфинала (первая игра – 3:3) будет 48-летний Даниэле Орсато.

Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – Маурицио Мариани. Арбитр ВАР – , его ассистент – .

Матч « » – « » (первая игра – 2:2) обслужат судьи из Нидерландов во главе с 41-летним .

Лайнсмены – Хессел Стегстра и Ян де Врис, четвертый рефери – Сандер ван дер Эйк. Арбитр ВАР – Роб Диперинк, его ассистент – Клэй Руперти.

Обе встречи пройдут 17 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.