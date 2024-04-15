На матч «Ман Сити» – «Реал» назначен Орсато, на игру «Баварии» и «Арсенала» – Маккели
На матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» назначены судьи из Италии.
Главным арбитром ответного четвертьфинала Лиги чемпионов (первая игра – 3:3) будет 48-летний Даниэле Орсато.
Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – Маурицио Мариани. Арбитр ВАР – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.
Матч «Бавария» – «Арсенал» (первая игра – 2:2) обслужат судьи из Нидерландов во главе с 41-летним Данни Маккели.
Лайнсмены – Хессел Стегстра и Ян де Врис, четвертый рефери – Сандер ван дер Эйк. Арбитр ВАР – Роб Диперинк, его ассистент – Клэй Руперти.
Обе встречи пройдут 17 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.