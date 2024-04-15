На матч «Ман Сити» – «Реал» назначен Орсато, на игру «Баварии» и «Арсенала» – Маккели

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На матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» назначены судьи из Италии.

Главным арбитром ответного четвертьфинала Лиги чемпионов (первая игра – 3:3) будет 48-летний Даниэле Орсато.

Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – Маурицио Мариани. Арбитр ВАР – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.

Матч «Бавария» – «Арсенал» (первая игра – 2:2) обслужат судьи из Нидерландов во главе с 41-летним Данни Маккели.

Лайнсмены – Хессел Стегстра и Ян де Врис, четвертый рефери – Сандер ван дер Эйк. Арбитр ВАР – Роб Диперинк, его ассистент – Клэй Руперти.

Обе встречи пройдут 17 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.

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11 комментариев
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В ответке опять Орсато, как и два года назад
+15
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+14
Ответ vals1702
Орсато уже по возрасту не должен судить
Что за эйджизм ? Судьи получают право судить матчи не по возрасту, а по физической готовности. Для этого и сдают нормативы
+7
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+7
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Неужели опять будет вынос Реала от Сити?
Будет вынос или нет, игра покажет. Но вот что будет совершенно точно, так это визги про то, что Реалу несдобровать и прочие кукареки)
+6
-2
+4
Орсато уже по возрасту не должен судить
+5
-2
+3
Только сейчас узнал, что УЕФА убрало ограничения по возрасту. Раньше еврокубки не судили судьи старше 45 лет.
+3
0
+3
Просьба местных экспертов просветить,чей это судья , и за кого он судит
+3
-1
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Неужели опять будет вынос Реала от Сити?
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Баварии и Арсеналу не повезло конечно, назначили на матч косячника, который своим самолюбованием испортит игру.
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Ответ ruslan_khaibulov
Просьба местных экспертов просветить,чей это судья , и за кого он судит
Кто больше занесет
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