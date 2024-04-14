Валерий Карпин: «Ташуев сказал мне, что я уже в «Спартаке», спросил, что я тут делаю. Посмеялись»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сергей Ташуев Валерий Карпин Факел ахахаха Футбол

Валерий Карпин рассказал о шутке Сергея Ташуева о возможном переходе в «Спартак».

«Ростов» в матче 24‑го тура Мир РПЛ обыграл на выезде «Факел» со счетом 1:0.

Валерий Карпин после игры рассказал о шутке главного тренера воронежской команды Сергея Ташуева.

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– Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», и спросил, что я тут делаю. Посмеялись, – сказал главный тренер «Ростова».

Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»

Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»

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10 комментариев
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Потом я сел в самолет и улетел в Москву
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Ответ </c/>
я про то, что Валера ушёл не сказав последнего слова, команда весной не выиграла два матча с 17 летним пацаном в воротах и Федун потёк...не правильно это....
Всё, что хочется сказать Карпину, он прекрасно говорит в Ростове.
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Громче Валера. Может и услышат! А что, а вдруг..)
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