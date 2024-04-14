Валерий Карпин: «Ташуев сказал мне, что я уже в «Спартаке», спросил, что я тут делаю. Посмеялись»

Валерий Карпин рассказал о шутке Сергея Ташуева о возможном переходе в «Спартак».

«Ростов» в матче 24‑го тура Мир обыграл на выезде «Факел» со счетом 1:0.

после игры рассказал о шутке главного тренера воронежской команды .

– Прокомментируете слухи про то, что вы возглавите «Спартак»?

– Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», и спросил, что я тут делаю. Посмеялись, – сказал главный тренер « ».

Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»

Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»