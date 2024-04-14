Билялетдинов о британцах: «Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало. У них узколобая парадигма – мало понимания о других нациях, культурах, мировоззрениях»

Динияр Билялетдинов назвал различия россиян и англичан.

В 2009-2012 годах Билялетдинов выступал за ливерпульский « ».

«Когда играл в Англии, то к еде и к быту был неприхотлив, но не хватало российской ментальности. Не было той общительности, широкого кругозора и образованности. Англичане в отличие от нас зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма.

Ливерпуль – пример классической английской жизни, где все однообразно. Маленький город, в котором скучно – люди занимаются рутиной без какой-либо изюминки. Мне было настолько скучно, что в последний год в Англии мог выйти только в парк погулять. Но, может, это потому, что из Москвы – крупного мегаполиса», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» .

Павлюченко об Англии: «Не важно, в Лондоне ты или Ливерпуле – зарплаты везде одинаковые. В России наоборот – все хотят в Москву и Питер. В Москве уровень зарплат другой по сравнению с Самарой и Ростовом»