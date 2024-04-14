Билялетдинов о британцах: «Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало. У них узколобая парадигма – мало понимания о других нациях, культурах, мировоззрениях»

Теги Спартак Локомотив Динияр Билялетдинов Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Футбол

Динияр Билялетдинов назвал различия россиян и англичан.

В 2009-2012 годах Билялетдинов выступал за ливерпульский «Эвертон».

«Когда играл в Англии, то к еде и к быту был неприхотлив, но не хватало российской ментальности. Не было той общительности, широкого кругозора и образованности. Англичане в отличие от нас зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма.

Ливерпуль – пример классической английской жизни, где все однообразно. Маленький город, в котором скучно – люди занимаются рутиной без какой-либо изюминки. Мне было настолько скучно, что в последний год в Англии мог выйти только в парк погулять. Но, может, это потому, что из Москвы – крупного мегаполиса», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов.

Павлюченко об Англии: «Не важно, в Лондоне ты или Ливерпуле – зарплаты везде одинаковые. В России наоборот – все хотят в Москву и Питер. В Москве уровень зарплат другой по сравнению с Самарой и Ростовом»

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113 комментариев
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очередной эксперт английской жизни. Я прожил в Англии 3 года, в том же Ливерпуле пол года, и встретил очень много умных и толковых людей. А то, что они условно особо не знают, с кем допустим граничит Монголия или какая самая длинная змея в мире, ну так это скорее от того, что они скорее зациклены на своих хобби. У кого футбол, у кого мотоциклы, у кого механика, машины, дельтапланеризм, скалолазание, спорт, йога и тд и тп

а то что Биля с баранами общался, так это уж его проблема
+202
-50
+152
Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало.
Согласен, в России области под воду уходят. А мы думаем лишь бы Башар Ассад усидел.🤣🤣🤣🤣🤣
+163
-27
+136
"Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма."
Толи дело в России, почти все страны - враги, за границей все им завидуют и сплошь геи)
+118
-12
+106
Зато в России думают обо всех кроме самих себя. Орск затопило нафиг, но важнее, что там в Сирии или Украине. Или как Байден в очередной раз сел в лужу.
+95
-8
+87
Ответ Jan Paskel
очередной эксперт английской жизни. Я прожил в Англии 3 года, в том же Ливерпуле пол года, и встретил очень много умных и толковых людей. А то, что они условно особо не знают, с кем допустим граничит Монголия или какая самая длинная змея в мире, ну так это скорее от того, что они скорее зациклены на своих хобби. У кого футбол, у кого мотоциклы, у кого механика, машины, дельтапланеризм, скалолазание, спорт, йога и тд и тп а то что Биля с баранами общался, так это уж его проблема
Так он же ровно то же самое сказал.
"Англичане в отличие от нас зациклены на себе"
"то скорее от того, что они скорее зациклены на своих хобби"
Эти фразы означают одно и то же, а вы её произносите, делая вид, что она несет противоположный смысл))
+108
-27
+81
Действительно, думают лишь о себе. Это у нас каждый пенсионер знает Хантера Байдена лучше, чем своих внуков
+61
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+58
Какой милый шовинизм с примесью нацизма от Билла)
+54
-9
+45
такое же "экспертное" мнение, как и Лещука о США подъехало
+38
-11
+27
Поди и английский так и не выучил. Сидел сычом в квартире все свободное время. Хотя мог бы в Лондон смотаться поизучать город, историю, достопримечательности
+30
-5
+25
В смысле британцев не интересует гос долг США?Не поверю никогда
+26
-2
+24
Очень не часто встретишь, что-бы футболист употреблял такие слова, как...
узколобая парадигма. Это 😲
+27
-4
+23
Так и хорошо, что зациклены на себе. Оттого и живут в целом лучше, чем мы.
+25
-3
+22
В Англии почему-то много олигархов наших , видимо от парадигмы грамотности бежали.
+20
-3
+17
И ещё британцы, которые не понаехавшие, Ураза-байрам не празднуют, редиски
+21
-6
+15
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Потому и Наша Раша - это калька британского шоу Литтл Британ.
+15
-2
+13
Англия сейчас котел наций,там уже одно то что ты попал в эту среду много может дать о понимании культуры других народов и стран
+12
-1
+11
Ответ Jan Paskel
очередной эксперт английской жизни. Я прожил в Англии 3 года, в том же Ливерпуле пол года, и встретил очень много умных и толковых людей. А то, что они условно особо не знают, с кем допустим граничит Монголия или какая самая длинная змея в мире, ну так это скорее от того, что они скорее зациклены на своих хобби. У кого футбол, у кого мотоциклы, у кого механика, машины, дельтапланеризм, скалолазание, спорт, йога и тд и тп а то что Биля с баранами общался, так это уж его проблема
У бритов вс же отличный от нас менталитет, Биля просто не вписался или не захотел вписаться в их ритм жизни. Иногда в другом городе то и то тяжело с нуля найти свой круг общения и устроиться а тут новая страна... Тот же Павлюченко язык даже не освоил, отсюда и все проблемы его были, элементарно не мог общаться...
+17
-7
+10
Так и американцы такие же. Только там любой является индивидумом,и может защитить свои права,хотя в жизни кроме Плейбоя ничего не листавший.
А в России ,давшей миру столько писателей,учёных,открытий, все молятся на барина,на президента.
Смотрел ролик, там тётка снимает в Орске министра МЧС с делегацией на лодке, говорит,вот вам наш ответ ,и машет рукой. Это типа недовольство?! 🤣 Даже кулак боится показать.
+14
-4
+10
а кто переведет на русский что такое "узколобая парадигма"?
+9
0
+9
не интересуются бриты геополитикой и прочими интересными вещами
+8
0
+8
футболист с широким кругозлром! щас со смеху лопну
+13
-5
+8
да понятно, что ливерпуль и манчестер это деревни по сравнению с Москвой
+18
-10
+8
Если не знать английский и не разговаривать с ними 🤔? Ох Динияр 🤦🏽‍♂️
+10
-2
+8
...а если почитать всё вью,то там найдётся ещё и про прекрасную жизнь в глубинке России.)Спортсмены вообще быстро ориентируются что от них ждут в интервью.))
+6
0
+6
Только в России могут обсуждать проблемы мирового масштаба, как в Европе плохо живётся. Как Америка скоро от гос долга загнётся. А сами ....
+13
-7
+6
В общем "тупые англичане" резюмировал Билялетдинов.
+6
0
+6
Просто, когда у тебя с коровами плохо, надо отвлекаться от этого...смотреть на чужих коров.
+8
-3
+5
Устал ты, Динияр. Всё о России думаешь. Отдохнуть тебе надо)
+7
-2
+5
Ответ Jan Paskel
очередной эксперт английской жизни. Я прожил в Англии 3 года, в том же Ливерпуле пол года, и встретил очень много умных и толковых людей. А то, что они условно особо не знают, с кем допустим граничит Монголия или какая самая длинная змея в мире, ну так это скорее от того, что они скорее зациклены на своих хобби. У кого футбол, у кого мотоциклы, у кого механика, машины, дельтапланеризм, скалолазание, спорт, йога и тд и тп а то что Биля с баранами общался, так это уж его проблема
Будто у россиян хобби своих нет...Но при этом большенство их знают с кем граничит Монголия ...
+8
-3
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма." Толи дело в России, почти все страны - враги, за границей все им завидуют и сплошь геи)
ну вот, мы думаем о других, а бриты - узколобые все о себе
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0
+4
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