Билялетдинов о британцах: «Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало. У них узколобая парадигма – мало понимания о других нациях, культурах, мировоззрениях»
Динияр Билялетдинов назвал различия россиян и англичан.
В 2009-2012 годах Билялетдинов выступал за ливерпульский «Эвертон».
«Когда играл в Англии, то к еде и к быту был неприхотлив, но не хватало российской ментальности. Не было той общительности, широкого кругозора и образованности. Англичане в отличие от нас зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма.
Ливерпуль – пример классической английской жизни, где все однообразно. Маленький город, в котором скучно – люди занимаются рутиной без какой-либо изюминки. Мне было настолько скучно, что в последний год в Англии мог выйти только в парк погулять. Но, может, это потому, что из Москвы – крупного мегаполиса», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов.
Павлюченко об Англии: «Не важно, в Лондоне ты или Ливерпуле – зарплаты везде одинаковые. В России наоборот – все хотят в Москву и Питер. В Москве уровень зарплат другой по сравнению с Самарой и Ростовом»
а то что Биля с баранами общался, так это уж его проблема
Согласен, в России области под воду уходят. А мы думаем лишь бы Башар Ассад усидел.🤣🤣🤣🤣🤣
Толи дело в России, почти все страны - враги, за границей все им завидуют и сплошь геи)
"Англичане в отличие от нас зациклены на себе"
"то скорее от того, что они скорее зациклены на своих хобби"
Эти фразы означают одно и то же, а вы её произносите, делая вид, что она несет противоположный смысл))
узколобая парадигма. Это 😲
А в России ,давшей миру столько писателей,учёных,открытий, все молятся на барина,на президента.
Смотрел ролик, там тётка снимает в Орске министра МЧС с делегацией на лодке, говорит,вот вам наш ответ ,и машет рукой. Это типа недовольство?! 🤣 Даже кулак боится показать.