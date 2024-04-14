Вратарь «Пэлас» Хендерсон об 1:0 с «Ливерпулем»: «Ощущение, будто матч длился около года. Столько заблокированных ударов, передач, за меня делали сэйв за сэйвом»

Дин Хендерсон высказался о победе над «Ливерпулем».

« » дома уступил «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре .

«В таких матчах ты знаешь, что будет много работы. Я рад вернуться в такой момент, это командная работа, и я доволен. Столько заблокированных ударов, передач, за меня делали сэйв за сэйвом, и мне тоже приходилось спасать.

Я чувствовал себя так, будто матч длится около года, временами нам везло, но я рад. Думаю, ребята поверили, что мы можем что-то сделать сегодня для тренера, они ощущали давление. Мы знали, что если сыграем в свою силу, будем следовать указаниям тренера, мы проведем отличный матч.

На этот раз я чувствую себя хорошо, я нахожусь в форме и улыбаюсь», – сказал вратарь « » в интервью BBC.

Робертсон после 0:1 с «Пэлас»: «Во 2-м тайме у «Ливерпуля» было достаточно моментов для 2-3 побед. Нам тяжело сохранять ворота сухими, поэтому нужно реализовывать шансы – все просто»