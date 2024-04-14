Вратарь «Пэлас» Хендерсон об 1:0 с «Ливерпулем»: «Ощущение, будто матч длился около года. Столько заблокированных ударов, передач, за меня делали сэйв за сэйвом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кристал Пэлас Дин Хендерсон Футбол

Дин Хендерсон высказался о победе над «Ливерпулем».

«Ливерпуль» дома уступил «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

«В таких матчах ты знаешь, что будет много работы. Я рад вернуться в такой момент, это командная работа, и я доволен. Столько заблокированных ударов, передач, за меня делали сэйв за сэйвом, и мне тоже приходилось спасать.

Я чувствовал себя так, будто матч длится около года, временами нам везло, но я рад. Думаю, ребята поверили, что мы можем что-то сделать сегодня для тренера, они ощущали давление. Мы знали, что если сыграем в свою силу, будем следовать указаниям тренера, мы проведем отличный матч.

На этот раз я чувствую себя хорошо, я нахожусь в форме и улыбаюсь», – сказал вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон в интервью BBC.

Робертсон после 0:1 с «Пэлас»: «Во 2-м тайме у «Ливерпуля» было достаточно моментов для 2-3 побед. Нам тяжело сохранять ворота сухими, поэтому нужно реализовывать шансы – все просто»

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3 комментария
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Просто сумасшествие. Не забить столько моментов преступление. Помню Роджерс после 3-3 с Пэласом говорил такое.
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Воспитанник МЮ не дал забить Ливерпулю. Опять МЮ нагадил)
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