Пол Мерсон: «МЮ» может снова шокировать «Ливерпуль» в воскресенье, как в Кубке. Если «Юнайтед» помешает «красным» взять титул, фанаты будут в восторге»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон проанализировал предстоящие матчи лидеров АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» может снова шокировать «Ливерпуль» на выходных. Сейчас «красные» – фавориты АПЛ, но в воскресенье их ждет грандиозный «финал». Мы уже видели, что может произойти, когда эти команды встречались в Кубке Англии («Юнайтед» победил 4:3 – прим. Sports).

«МЮ» будет готов. Он хочет помешать «Ливерпулю» выиграть титул. Это его сезон в миниатюре. Если он сможет помешать «Ливерпулю» выиграть титул, болельщики «Манчестера» будут в восторге.

Для «Манчестер Сити», отстающего от «Ливерпуля» на 3 очка и имеющего меньшую разницу забитых и пропущенных мячей, это тоже может быть последним вагоном уходящего поезда. У «горожан» впереди непростые матчи против «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас» на выезде, позже – с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Если они смогут набрать максимум очков, «Ливерпуль» и «Арсенал» могут запаниковать.

Однако невозможно отделаться от ощущения, что гонка за титулом будет продолжаться до конца сезона», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

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30 комментариев
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Причины для восторга фанатов МЮ раньше - чемпионские титулы АПЛ, достойная игра в ЛЧ, финалы, кубки.

Причины для восторга сейчас - помещать другой команде выиграть титул.
+66
-7
+59
Цели Ливерпуля: выиграть АПЛ, помечтать о квадрлупе, собирать волевые победы, продлевать беспроигрышные серии

Цели МЮ: быть в топ 4 группы ЛЧ, скатать автобусную ничью с Ливерпулем с отскоком, болеть за Арсенал в борьбе за золото АПЛ
+39
-12
+27
Увы но это реально. МЮ будет не просто играть, они будут бороться за жизнь. А после того как они почувствовали кровь в матче кубка. Это будет матч за чемпионство. Именно этот, а не другие.
Для МЮ, нет ничего лучше, чем насолить Ливерпулю.
+14
-3
+11
Ответ marshalericsson1357
Причины для восторга фанатов МЮ раньше - чемпионские титулы АПЛ, достойная игра в ЛЧ, финалы, кубки. Причины для восторга сейчас - помещать другой команде выиграть титул.
Для меня, как фаната МЮ, есть одна причина для восторга - увольнение 7хага
+10
-4
+6
Почему люди не могут отличит везение от уверенной победы. И никто не имеет ввиду что была кубковая игра
+7
-2
+5
Артетим в тен хага.
+5
-2
+3
Ответ Serega Fart
Кринж года, хахаха, помешать взять титул одним и дать выиграть со своего города т.е. прямым конкурентам, зачем так опускать МЮ, казалось дно но снизу постучали
Ну то есть, арсенала типа не существует? Который 0:0 недавно с «соседом» сыграл?
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Классный брат?! "Хороший" ты болела, если скам для братья.
+6
-3
+3
Арсенал в последнем матче играет с эвертоном. Это автоматически +3 очка если гонка будет до самого конца. Те тоже раздвигают ноги перед всеми кроме Ливерпуля
+5
-3
+2
Нет, я не буду в восторге. Это значит, что 10Хаг ещё как минимум задержится. Юнайтед не в той ситуации, чтобы сейчас радоваться неудачам Ливерпуля
+4
-2
+2
Кринж года, хахаха, помешать взять титул одним и дать выиграть со своего города т.е. прямым конкурентам, зачем так опускать МЮ, казалось дно но снизу постучали
+8
-6
+2
МЮ и Эвертон несмотря на таблицу играют матч жизни против Ливерпуля всегда. Плюс выезд к Астон Вилле которая борется за ЛЧ. В этих трех матчах надо набрать как минимум 7 очков. Иначе опять на 1 балл отставания от конкурента.
+1
0
+1
Цели МЮ на остаток сезона: помешать Ливерпулю или Арсеналу в чемпионской гонке.
+2
-1
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Когда в прошлом сезоне Ливерпуль вынес МЮ 7:0, это тоже был матч жизни? А в том сезоне, когда было 5:0 и 4:0?
Жизнь разная бывает)
+1
0
+1
Фанаты в восторге когда синий клуб из соседнего района празднует.
+1
-1
0
Единственное чего может добиться в этом сезоне Юнайтед это помешать Ливерпулю ))))
+4
-4
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Не сможет, увы
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Честно говоря достал этот мерсон🤮
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Красный брат????Шарки ты пробил дно.
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Ответ marshalericsson1357
Причины для восторга фанатов МЮ раньше - чемпионские титулы АПЛ, достойная игра в ЛЧ, финалы, кубки. Причины для восторга сейчас - помещать другой команде выиграть титул.
Нужно уметь радоваться тому что есть, это правильная стратегия, или будешь постоянно пересовать, для МЮ эта игра как финал
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Ответ Kirill Afonin
В прошлый раз МЮ шокировал своим отскоком, скорее
Второго раза, я уверен не будет
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Ответ Kirill Afonin
В прошлый раз МЮ шокировал своим отскоком, скорее
я что было в прошлый раз? я игру не смотрел, т.к. был в отпуске, но судя по статистике - абсолютно равная игра, а по хГ у МЮ чуть ли не двухкратное преимущество
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