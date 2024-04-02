Пол Мерсон: «МЮ» может снова шокировать «Ливерпуль» в воскресенье, как в Кубке. Если «Юнайтед» помешает «красным» взять титул, фанаты будут в восторге»

Пол Мерсон проанализировал предстоящие матчи лидеров АПЛ.

« » может снова шокировать «Ливерпуль» на выходных. Сейчас «красные» – фавориты , но в воскресенье их ждет грандиозный «финал». Мы уже видели, что может произойти, когда эти команды встречались в Кубке Англии («Юнайтед» победил 4:3 – прим. Sports).

«МЮ» будет готов. Он хочет помешать «Ливерпулю» выиграть титул. Это его сезон в миниатюре. Если он сможет помешать «Ливерпулю» выиграть титул, болельщики «Манчестера» будут в восторге.

Для « », отстающего от « » на 3 очка и имеющего меньшую разницу забитых и пропущенных мячей, это тоже может быть последним вагоном уходящего поезда. У «горожан» впереди непростые матчи против «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас» на выезде, позже – с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Если они смогут набрать максимум очков, «Ливерпуль» и «Арсенал» могут запаниковать.

Однако невозможно отделаться от ощущения, что гонка за титулом будет продолжаться до конца сезона», – сказал бывший нападающий « ».