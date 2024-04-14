«Кроме мата ничего не могу сказать. Будет и мат, и моя дисквалификация». Гончаренко об удалении Каштанова на 95-й минуте матча с «Динамо»

Теги судьи Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Юрий Газинский Василий Казарцев Итало Рай Влут Артем Мамин Матч ТВ Сильвие Бегич Алексей Каштанов Футбол

Виктор Гончаренко недоволен удалением Алексея Каштанова в конце матча с «Динамо».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Урал» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Форвард екатеринбуржцев Каштанов, забивший победный гол на 5-й добавленной минуте, был удален с поля после второй желтой карточки за снятую футболку во время празднования.

– Когда Влут сможет провести полный матч?

– Вы сейчас будете спрашивать про него и Газинского. На данный момент у нас 23 полевых игрока, которые тренируются. Нам надо определять 21 игрока на матч и убирать двух из протокола, это всегда непросто. Все тренируются достаточно качественно. Можно спросить про Газинского, Кики, Бегича. Для нас это неприятная головная боль.

– Сегодня отсутствовали Итало и Бегич. Не было опасений за игру в обороне?

– За оборону был спокоен. Вы могли видеть Мамина, он добавил ей роста.

– Игра Каштанова доставляет много разных эмоций…

– Давайте не буду отвечать про Каштанова. Будет и мат, и моя дисквалификация, это закончится чем‑то плохим. Кроме мата ничего не могу сказать, – сказал главный тренер «Урала».

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5 комментариев
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Ну мат тут должен быть строго в адрес Каштанова. При уже имеющейся ЖК делать то, после чего судья просто не имеет права не показать вторую...
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+12
Я надеюсь ВМГ хочет матюкнуться в отношении Каштанова, потому что он, зная прекрасно правила, поступил как непрофессиональный дурак, подставил команду. И в этом вся проблема Урала, в команде черт ногу сломит, психоэмоциональное состояние там на далеко не лучшем состоянии
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+9
Как с такими мозгами можно играть в футбол, где надо хотя бы на шаг вперед просчитывать свои действия?
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Недавно такая же ситуация была в Кубке Англии, когда Диалло в добавленное забил победный Ливеру, снял майку, получил 2ю ЖК. Видимо при таких моментах башка отключается от радости ...
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Глупый Каштанов. Это надо же так затупить.
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