«Кроме мата ничего не могу сказать. Будет и мат, и моя дисквалификация». Гончаренко об удалении Каштанова на 95-й минуте матча с «Динамо»

Виктор Гончаренко недоволен удалением Алексея Каштанова в конце матча с «Динамо».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Урал» обыграл « » со счетом 2:1. Форвард екатеринбуржцев Каштанов, забивший победный гол на 5-й добавленной минуте, был удален с поля после второй желтой карточки за снятую футболку во время празднования.

– Когда Влут сможет провести полный матч?

– Вы сейчас будете спрашивать про него и Газинского. На данный момент у нас 23 полевых игрока, которые тренируются. Нам надо определять 21 игрока на матч и убирать двух из протокола, это всегда непросто. Все тренируются достаточно качественно. Можно спросить про Газинского, Кики, Бегича. Для нас это неприятная головная боль.

– Сегодня отсутствовали Итало и . Не было опасений за игру в обороне?

– За оборону был спокоен. Вы могли видеть , он добавил ей роста.

– Игра Каштанова доставляет много разных эмоций…

– Давайте не буду отвечать про Каштанова. Будет и мат, и моя дисквалификация, это закончится чем‑то плохим. Кроме мата ничего не могу сказать, – сказал главный тренер « ».