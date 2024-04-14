Мостовой о «Спартаке»: «Одобряю Черчесова. Хотя мне уже все равно, назначит ли клуб очередного афериста»

Александр Мостовой прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Сложно сказать, насколько увольнение своевременно. Кто следит за моими высказываниями, помнят, что я еще полтора года назад спрашивал, кого назначил «Спартак»? Для меня загадка, где они таких находят.

– По информации Metaratings.ru, испанец получит 770 тысяч евро в качестве неустойки от « ».

– Так у него и контракт еще был хороший. Они же год назад его продлили, это просто кошмар!

– Кого бы вам хотелось видеть главным тренером «Спартака»?

– Я всегда буду на стороне тех, кто отдал футболу жизнь. А если речь о «Спартаке», то там должен работать заслуженный человек. На данный момент свободен Станислав Саламович, если далеко не копать, то его кандидатуру я одобряю.

– по силам навести порядок в «Спартаке»?

– Этот вопрос всегда задается, когда в «Спартак» назначают очередного тренера. Сколько их было за последние 15 лет? Тренеров 18, и все говорят, что наведут порядок.

Честно говоря, уже все равно, назначит ли «Спартак» очередного афериста, – сказал .