Мостовой о «Спартаке»: «Одобряю Черчесова. Хотя мне уже все равно, назначит ли клуб очередного афериста»
Александр Мостовой прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».
– Сложно сказать, насколько увольнение Абаскаля своевременно. Кто следит за моими высказываниями, помнят, что я еще полтора года назад спрашивал, кого назначил «Спартак»? Для меня загадка, где они таких находят.
– По информации Metaratings.ru, испанец получит 770 тысяч евро в качестве неустойки от «Спартака».
– Так у него и контракт еще был хороший. Они же год назад его продлили, это просто кошмар!
– Кого бы вам хотелось видеть главным тренером «Спартака»?
– Я всегда буду на стороне тех, кто отдал футболу жизнь. А если речь о «Спартаке», то там должен работать заслуженный человек. На данный момент свободен Станислав Саламович, если далеко не копать, то его кандидатуру я одобряю.
– Черчесову по силам навести порядок в «Спартаке»?
– Этот вопрос всегда задается, когда в «Спартак» назначают очередного тренера. Сколько их было за последние 15 лет? Тренеров 18, и все говорят, что наведут порядок.
Честно говоря, уже все равно, назначит ли «Спартак» очередного афериста, – сказал Мостовой.
Один чеканит, другой по тюбику солидола каждому выжимает в труселя)))
Хотя по факту все уже понимают что царь самый адекватный вариант до конца сезона. Если не получится, тогда уже Черчесов