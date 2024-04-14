Мостовой о «Спартаке»: «Одобряю Черчесова. Хотя мне уже все равно, назначит ли клуб очередного афериста»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Сложно сказать, насколько увольнение Абаскаля своевременно. Кто следит за моими высказываниями, помнят, что я еще полтора года назад спрашивал, кого назначил «Спартак»? Для меня загадка, где они таких находят.

– По информации Metaratings.ru, испанец получит 770 тысяч евро в качестве неустойки от «Спартака».

– Так у него и контракт еще был хороший. Они же год назад его продлили, это просто кошмар!

– Кого бы вам хотелось видеть главным тренером «Спартака»?

– Я всегда буду на стороне тех, кто отдал футболу жизнь. А если речь о «Спартаке», то там должен работать заслуженный человек. На данный момент свободен Станислав Саламович, если далеко не копать, то его кандидатуру я одобряю.

Черчесову по силам навести порядок в «Спартаке»?

– Этот вопрос всегда задается, когда в «Спартак» назначают очередного тренера. Сколько их было за последние 15 лет? Тренеров 18, и все говорят, что наведут порядок.

Честно говоря, уже все равно, назначит ли «Спартак» очередного афериста, – сказал Мостовой.

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21 комментарий
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Не приведет в порядок, а направит в правильное русло
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Создаётся впечатление, что Мостовой на самом деле царь постиронии
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Усатый закончит всё и отправит Спартак в ФНЛ!
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Надо назначать шарлатана... ЛЫСОГО)))))
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Главное одобрение у Мостового получили
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Мостовой и Ребров - это наше ВСЁ!!!!
Один чеканит, другой по тюбику солидола каждому выжимает в труселя)))
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Как по мне, Газзаев или Мостовой отлично смотрелись бы на посту тренера красно-белых, народной команды.
а лучше Министра Матыцина поставить - пусть докажет свою профпригодность)
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Ответ Александр Васильев
а сам спартак - это не афера более столетней давности???
Нет.
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Не одобряет, а согласовывает кандидатуру
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Хотелось бы видеть тренера с опытом и трофеями. Хватит экспериментов.
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Трудный выбор между Саламычем и царём
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Из заголовка даже не между строк, а практически прямым текстом читается, что Черчес😜в и есть очередной аферист😂
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Очередной аферист - это сам Мостовой. )))
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Как по мне, Газзаев или Мостовой отлично смотрелись бы на посту тренера красно-белых, народной команды.
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Александру хватает скромности не ответить на вопрос: – Кого бы вам хотелось видеть главным тренером «Спартака»? - Себя
Хотя по факту все уже понимают что царь самый адекватный вариант до конца сезона. Если не получится, тогда уже Черчесов
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Слуцкого вернуть из Китая!
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вот она карма!!!!
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Типа усатый - не аферист?)))
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