Зенит – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 17 апреля
В среду, 17 апреля, сыграют Зенит и Спартак в ответном матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Спартак
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Прогноз на матч Зенит – Спартак
💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁