Кюйт выиграл второй дивизион Бельгии во главе «Берсхота»

Теги Ливерпуль Дирк Кюйт сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия высшая лига Бельгия Д2 Бельгия Берсхот Футбол

«Берсхот» под руководством Дирка Кюйта выиграл второй дивизион Бельгии.

Вчера «Дендер проиграл «Зюлте-Варегему» (1:4) и упустил возможность догнать лидера. Таким образом, в следующем сезоне «Берсхот» перейдет в высшую лигу Бельгии.

Контракт 43-летнего специалиста с бельгийским клубом действителен до конца текущего сезона.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» возглавлял нидерландский «Ден Хааг», но был уволен спустя пять месяцев после назначения в 2022 году.

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7 комментариев
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"Берсхот" Кюйта (Куайта, Куйта, Кёйта, Кайта)
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Пожалуйста, когда публикуете новости про тренера Кюйта, не забывайте про его помощников Кяута и Кайта, без которых этого успеха не было бы!
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Ответ Василий Петров
Пожалуйста, когда публикуете новости про тренера Кюйта, не забывайте про его помощников Кяута и Кайта, без которых этого успеха не было бы!
угу, они втроём поочередно и в Ливерпуле играли, в зависимости от дикции комментатора
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Что насчёт Куйта, Кёйта, Кайта и Кяута?
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Ответ Aristokrat_13
"Берсхот" Кюйта (Куайта, Куйта, Кёйта, Кайта)
Кейта, Кяута
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