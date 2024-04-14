Кюйт выиграл второй дивизион Бельгии во главе «Берсхота»

«Берсхот» под руководством Дирка Кюйта выиграл второй дивизион Бельгии.

Вчера «Дендер проиграл «Зюлте-Варегему» (1:4) и упустил возможность догнать лидера. Таким образом, в следующем сезоне « » перейдет в высшую лигу Бельгии.

Контракт 43-летнего специалиста с бельгийским клубом действителен до конца текущего сезона.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» возглавлял нидерландский «Ден Хааг», но был уволен спустя пять месяцев после назначения в 2022 году.