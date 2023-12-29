Кюйт возглавил «Берсхот» из 2-й лиги Бельгии. Контракт с экс-форвардом «Ливерпуля» – до конца сезона

Дирк Кюйт устроился главным тренером в «Берсхот».

Бывший нападающий «Ливерпуля» заключил с бельгийской командой контракт до конца сезона.

После 16 туров « » идет вторым во второй лиге, уступая « » по дополнительным показателям.

Последним местом работы был «Ден Хааг». Дирк был уволен спустя 5 месяцев после назначения в 2022 году.

Фото: twitter.com/kbeerschotva

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