Кюйт возглавил «Берсхот» из 2-й лиги Бельгии. Контракт с экс-форвардом «Ливерпуля» – до конца сезона

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Дирк Кюйт устроился главным тренером в «Берсхот».

Бывший нападающий «Ливерпуля» заключил с бельгийской командой контракт до конца сезона.

После 16 туров «Берсхот» идет вторым во второй лиге, уступая «Зюлте-Варегему» по дополнительным показателям.

Последним местом работы Кюйта был «Ден Хааг». Дирк был уволен спустя 5 месяцев после назначения в 2022 году.

Фото: twitter.com/kbeerschotva

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3 комментария
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Ассистентами назначены Кяут и Кëйт
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Дер Вар Ваарта ассистентом возьмите.
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Точно Кюйт? Не Кёйт, не Куйт, не Кайт, и даже не Кяут?
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