Генсек РФС: «УЕФА старается делать все для возвращения российских команд в мировой спорт»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов детский футбол ТАСС Футбол

В РФС высказались о сотрудничестве с УЕФА.

Ранее стало известно, что с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдет второй турнир развития УЕФА. В нем примут участие команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет.

«У нас есть с УЕФА стратегическая договоренность по поводу проведения турниров развития. Более того, УЕФА старается делать все, чтобы поспособствовать возвращению наших команд, начиная с детско-юношеских, в европейский и мировой спорт.

Поэтому турнир развития – один из таких шагов. Его успешное проведение в прошлом году – надеюсь, что в этом году будет еще лучше – всем показывает открытость России. Надеюсь, что турнир будет способствовать ускорению нашего возвращения.

На турнире развития наша команда сыграет с флагом и гимном. Мы во всех соревнованиях, хотел бы обратить на это внимание, даже в товарищеских матчах – с флагом и гимном, без ограничений. Это важно для РФС», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

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46 комментариев
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Как бы то ни было, кто бы что ни говорил, но возвращение России на международный уровень будет рассматриваться только после окончания войны
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Ответ Сергей Лютый
УЕФА что-то решает?
УЕФА это не царь как в РФ чтобы решать единолично, УЕФА представляет интересы своих стран-участников
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Надо Вована с Лексусом попросить разыграть Инфантино
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
А список территорий можно огласить, чтобы понять, что победили.
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Ответ Сергей Лютый
Да ладно! Когда просили вышвырнуть Израиль почему сказали, это другое?
Кто просил? Может потому что это и есть другое
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+8
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Не хотят играть с РФ ни граждане стран, ни выбранные им политики. А почему - это очевидно, я бы напомнил, но пока что не хочу баны за политику получать
+7
-4
+3
Ответ VMX1389
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Сергей Лютый
Комментарий удален модератором
Какое отношение Палестина имеет к УЕФА. Я даже не знаю, есть ли у нее сборная, это ее азиатские дела
+3
-3
0
Ответ Клименко
Кто просил? Может потому что это и есть другое
Комментарий удален модератором
Ответ Клименко
УЕФА это не царь как в РФ чтобы решать единолично, УЕФА представляет интересы своих стран-участников
Да ладно! Когда просили вышвырнуть Израиль почему сказали, это другое?
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0
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
Вы не ответили на вопрос. Чего переводить на прошлое, когда беседуем про сейчас, у вас получается, как у наших деятелей ...борются против однополярности во всем Мире, а у себя ее устроили.
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Ответ Ковид 07.10.52
А вы в курсе почему стали бомбить, что я не поддерживаю, и сколько погибло югов и америкосов?
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Ответ Чебурашка от Гены
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Комментарий удален пользователем
Ответ Mountain Range
То есть, до 2022 года, когда принимали ЧМ-2018 и играли в еврокубках, у США не было возможности указывать и управлять УЕФА и ФИФА?
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Ответ Mountain Range
Если с тобой кроме Таджикистана и Киргизии никто не желает играть, то, наверное, дело не в малодушии, а в чём-то другом.
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Ответ Pigmalion
Так партия Фицо с вполне пророссийской, по сегодняшним меркам, риторикой - и словакам было норм.
Блин, как же ты неправ. Мир не крутится вокруг вас, если словаки разделяют какие-то принципы, которые разделяет и РФ, это не значит, что Словакия пророссийская. Не говоря уже о том, что риторика риторикой, а дела Словакии проевропейские
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Ответ Клименко
Посмотри на его недавние фотки братания с президентом Украины. То что в ваших сми доносится не всегда является реальностью. Хотя по последним опросам словаки относятся к Путину на уровне греков, поддержка немалая, разрыв с Чехией значительный
Так партия Фицо с вполне пророссийской, по сегодняшним меркам, риторикой - и словакам было норм.
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Комментарий удален модератором
Ответ Алешка Терминатор
Потому что мобилизованные за указанные полтора года стали профессионалами. Менять их на любителей, которых заново придётся обучать, нерационально. При этом им платят деньги, которые на гражданке они никогда не заработают. Поэтому вряд ли у них есть какое-то прям невероятно сильное недовольство от своего текущего положения. В любом случае, если бы было, мы бы об этом знали.
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Ответ VMX1389
Да чтож такое а мобилизованных 300 тысяч человек собирали когда, там прям одни умеющие воевать...и ничего и на передовую отправляли, так что не надо тут, пойди и спокойно заберут, поверь людей не хватает
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Ответ VMX1389
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Ответ Алешка Терминатор
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Ответ Алешка Терминатор
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Комментарий удален модератором
А как на счет Израильских клубов и их отстранения?
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И в УЕФА не дураки сидят. Они знают, что победа будет за Россией. Коллективный Запад со своими тысячными санкциями и сваливания тонн денег в Украину, обломали зубы. Только в спорте не можем пока навести порядок. Там, где априори, не должно быть никаких санкций. Ибо спортсмены не отвечают за государство. Хартию читайте.
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Уефа/гана/казахстан
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Как бы то ни было президент УЕФА говорит обратное https://www.sports.ru/football/1115981267-cheferin.html
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