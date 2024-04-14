Генсек РФС: «УЕФА старается делать все для возвращения российских команд в мировой спорт»

В РФС высказались о сотрудничестве с УЕФА.

Ранее стало известно, что с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдет второй турнир развития . В нем примут участие команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет.

«У нас есть с УЕФА стратегическая договоренность по поводу проведения турниров развития. Более того, УЕФА старается делать все, чтобы поспособствовать возвращению наших команд, начиная с детско-юношеских, в европейский и мировой спорт.

Поэтому турнир развития – один из таких шагов. Его успешное проведение в прошлом году – надеюсь, что в этом году будет еще лучше – всем показывает открытость России. Надеюсь, что турнир будет способствовать ускорению нашего возвращения.

На турнире развития наша команда сыграет с флагом и гимном. Мы во всех соревнованиях, хотел бы обратить на это внимание, даже в товарищеских матчах – с флагом и гимном, без ограничений. Это важно для РФС», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.