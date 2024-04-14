Терзич о 2:1 с «Гладбахом»: «Чрезвычайно интенсивный матч, хотя мог сложиться для «Дортмунда» гораздо легче. После удаления Адейеми пошла абсолютно другая игра»
Эдин Терзич оценил победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1) в Бундеслиге.
«Для нас матч получился чрезвычайно интенсивным, хотя мог сложиться гораздо легче. После удаления [Адейеми] пошла абсолютно другая игра.
Сегодня нам пришлось преодолевать огромное сопротивление, и мы страстно оборонялись до самого конца. Команду стоит похвалить за это», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».