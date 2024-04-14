Терзич о 2:1 с «Гладбахом»: «Чрезвычайно интенсивный матч, хотя мог сложиться для «Дортмунда» гораздо легче. После удаления Адейеми пошла абсолютно другая игра» 

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Карим Адейеми Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1) в Бундеслиге.

«Для нас матч получился чрезвычайно интенсивным, хотя мог сложиться гораздо легче. После удаления [Адейеми] пошла абсолютно другая игра.

Сегодня нам пришлось преодолевать огромное сопротивление, и мы страстно оборонялись до самого конца. Команду стоит похвалить за это», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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