Терзич о 2:1 с «Гладбахом»: «Чрезвычайно интенсивный матч, хотя мог сложиться для «Дортмунда» гораздо легче. После удаления Адейеми пошла абсолютно другая игра» 

Эдин Терзич оценил победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1) в Бундеслиге.

«Для нас матч получился чрезвычайно интенсивным, хотя мог сложиться гораздо легче. После удаления [ ] пошла абсолютно другая игра.

Сегодня нам пришлось преодолевать огромное сопротивление, и мы страстно оборонялись до самого конца. Команду стоит похвалить за это», – сказал главный тренер дортмундской « ».