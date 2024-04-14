Смородская болеет за «Зенит»: «Показывает очень современный футбол. Никто не играет так хорошо в РПЛ» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская рассказала, почему болеет за «Зенит» в Мир РПЛ.

«Я болею за «Зенит». Команда показывает очень современный футбол, идет в русле всех новейших идей — быстрая доставка мяча в атаку, высокие скорости, хороший дриблинг. 

Никто у нас не играет так хорошо в чемпионате», — сказала бывший президент «Локомотива».

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда

Опрос

«Зенит» сделал +4 в Краснодаре. Еще надеетесь на другого чемпиона?
5502 голосa
Да
21%
Краснодар
Уже нет
79%
Зенит

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В Локо была просто работа. Ничего личного. 😊
+4
0
+4
Метит на место Медведева
+1
0
+1
"идет в русле всех новейших идей — быстрая доставка мяча в атаку, высокие скорости, хороший дриблинг"

Помню тот старый несовременный футбол с медленной доставкой мяча, низкими скоростями, плохим дриблингом, поуже в атаке, пошире в защите, без гречки, с пиковым Ибричичем.

Хорошо, что все стало современно.
+2
-2
0
в бытность президентом тоже, видимо, болела за Зенит, иначе как объяснить целенаправленный развал Локо.
0
0
0
Ответ Kit244098
Старая проститутка))
Тётя Оля бы возразила - почему старая?
0
0
0
Ответ zanuda59
Тётя Оля бы возразила - почему старая?
Да ну её к чёрту. Типичная бабёха, которой спорт, реально по барабану. Но свои пять копеек ей бросить нужно)) Напоминает дур-однокласниц, которые спортом не интересовались, но на всех пьянках всем говорили, что болеют в хоккее за коней, а в футболе за киевское Динамо. Потому, что те выигрывают)) Как пел Миша Боярский: Усатого противник поражает, а я всегда за тех, кто побеждает))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий