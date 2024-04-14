Смородская болеет за «Зенит»: «Показывает очень современный футбол. Никто не играет так хорошо в РПЛ» 

Ольга Смородская рассказала, почему болеет за «Зенит» в Мир РПЛ.

«Я болею за «Зенит». Команда показывает очень современный футбол, идет в русле всех новейших идей — быстрая доставка мяча в атаку, высокие скорости, хороший дриблинг.

Никто у нас не играет так хорошо в чемпионате», — сказала бывший президент «Локомотива».

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда