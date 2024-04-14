Смородская болеет за «Зенит»: «Показывает очень современный футбол. Никто не играет так хорошо в РПЛ»
Ольга Смородская рассказала, почему болеет за «Зенит» в Мир РПЛ.
«Я болею за «Зенит». Команда показывает очень современный футбол, идет в русле всех новейших идей — быстрая доставка мяча в атаку, высокие скорости, хороший дриблинг.
Никто у нас не играет так хорошо в чемпионате», — сказала бывший президент «Локомотива».
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Помню тот старый несовременный футбол с медленной доставкой мяча, низкими скоростями, плохим дриблингом, поуже в атаке, пошире в защите, без гречки, с пиковым Ибричичем.
Хорошо, что все стало современно.