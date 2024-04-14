Вахания о борьбе «Ростова» за медали: «Думаем об этом. Но первоначальная задача — просто идти от игры к игре» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Илья Вахания Футбол

Илья Вахания оценил шансы «Ростова» попасть в топ-3 Мир РПЛ.

После 22 матчей дончане занимают в таблице 9-е место.

— «Ростов» обычно проваливает летне-осеннюю часть сезона и отлично выступает весной, как сейчас, или наоборот. Почему, на ваш взгляд, команда такие разные результаты показывает в двух частях чемпионата?

— Не знаю, не могу сказать. Пока я первый год в команде, а по опыту прошлых сезонов трудно судить. В этом сезоне мы действительно провалили начало. Именно начало даже, а не всю первую часть сезона, так как осенью и ближе к зиме вполне неплохо набирали очки. 

А неудачи лета связаны с тем, что, возможно, где-то отношение к себе поменяли, требования к себе сбавили. Потом потихоньку набирали, набирали. И вот к весне набрали, сейчас хорошо играем.

— За счет чего «Ростов» при Валерии Карпине никогда не опускается ниже середины турнирной таблицы, а иногда бывает в верхней ее части?

— Трудно сказать. Наверно, просто хочется биться за этого тренера. Ты чувствуешь, что в тебя верят, клуб и тренерский штаб готов давать тебе возможность играть и прогрессировать. И у тебя будто крылья за спиной вырастают. Поэтому все выжимают из себя максимум.

— С учетом успешных результатов в первой половине весны на что «Ростов» может претендовать в оставшейся части чемпионата? Способны включиться в борьбу за медали?

— Конечно, мы смотрим в ту сторону, думаем об этом. Но, наверное, у нас первоначальная задача — просто идти от игры к игре. Выиграем сегодня — надо выиграть завтра. Вот такой у нас путь, такие мысли. А в конце сезона уже будем смотреть, что из этого получится, – сказал защитник «Ростова».

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4 комментария
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Прогресс у всех игроков, приходящих к Валере! Сам Вахания поначалу смотрелся ну вот совсем средне, заметно прибавлял, а в последних играх прям отлично смотрелся!
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Удачи ПАРНИ...!!!
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Карпин доверяет молодёжи. И это радует. Причём, не единичные случаи, а поставлено на поток.
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Ну очень не компетентные вопросы.
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