«Бешикташ» уволил Сантуша – экс-тренер сборной Португалии возглавил клуб 7 января

Теги Бешикташ высшая лига Турция отставки Фернанду Сантуш Футбол

«Бешикташ» прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем.

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера «Бешикташа» после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

«Мы расстались с тренером Фернанду Сантушем. Мы благодарим его за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Бешикташа».

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Сердар Топрактепе.

Сантуш возглавил «Бешикташ» 7 января этого года. Он был третьим тренером стамбульской команды в текущем сезоне (без учета исполняющих обязанности).

Команда идет на 4-м месте в чемпионате Турции с 48 очками, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 36 очков.

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1 комментарий
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Всё-таки физрук тот еще конечно) за пол года дважды уже уволили
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