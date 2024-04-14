«Бешикташ» уволил Сантуша – экс-тренер сборной Португалии возглавил клуб 7 января
«Бешикташ» прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем.
Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера «Бешикташа» после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.
«Мы расстались с тренером Фернанду Сантушем. Мы благодарим его за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Бешикташа».
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Сердар Топрактепе.
Сантуш возглавил «Бешикташ» 7 января этого года. Он был третьим тренером стамбульской команды в текущем сезоне (без учета исполняющих обязанности).
Команда идет на 4-м месте в чемпионате Турции с 48 очками, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 36 очков.