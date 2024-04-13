Реднапп недоволен, что Каземиро шел пешком в эпизоде со 2-м голом «Борнмута»: «Он не подает должного примера молодым игрокам. Родри бы прилетел на помощь»

Джейми Реднапп недоволен самоотдачей Каземиро.

« » сыграл вничью с « » в 31-м туре . Реднапп раскритиковал бразильского полузащитника за его действия во время атаки, которая привела ко второму голу «вишен».

«Он видит, что есть проблема, но решает идти пешком? Почему он идет пешком? Все происходит очень быстро. Разве Родри или , два лучших игрока на этой позиции, будут идти пешком в такой ситуации?

Почему он не думает: «Я хочу вмешаться и помочь своему партнеру»? Ему [ ] 19 лет, а у тебя есть опыт, ты выигрывал Лигу чемпионов. Он продолжает идти пешком, но теперь решил перейти на легкий бег. Если бы он побежал или решил просто немного изменить темп, он бы помешал забить.

Он должен видеть эту опасность. Я говорю о культуре, беге, ускорении и помощи товарищам по команде.

Я наблюдал за ним много лет, он был одним из моих любимых опорных полузащитников в мировом футболе, я люблю наблюдать за его игрой, но сейчас кажется, что он играет в Soccer Aid (благотворительный матч с участием бывших футболистов и знаменитостей – Sports). Он играет в таком темпе, как будто это развлекательная игра и на поле выходят знаменитости. Но нет, это Премьер-лига.

И я думаю: что бы сделал Родри в такой ситуации? Он бы прилетел туда, чтобы помочь своим товарищам по команде, и это то, что он [Каземиро] должен делать. И я не знаю, почему [он этого не делает].

У Кобби Майну есть все, но [молодым игрокам] нужны образцы для подражания, чтобы подняться на вершину, им нужны люди, на которых они будут равняться и стремиться быть похожими.

И на данный момент он [Каземиро] не подает должного примера молодым игрокам вокруг себя. Как я уже сказал, я его большой фанат, но он делает недостаточно. Если бы он побежал, он мог бы предотвратить гол», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп в эфире Sky Sports.