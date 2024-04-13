Соланке о 2:2 с «МЮ»: «Борнмут» должен был вести в 2-3 мяча, но мы не воспользовались шансами. Могли получить пенальти и выиграть, показалось, что момент был на линии»

Доминик Соланке дал комментарий после игры с «МЮ».

«Борнмут» и « » сыграли вничью (2:2) в 33-м туре .

Судья матча назначил пенальти в ворота «МЮ» на 96-й минуте, но заменил его на штрафной после просмотра ВАР.

«Со старта игры мы были уверены в себе. Понимали, что будет непросто, но сказали себе, что уже побеждали их в этом сезоне и можем сделать это снова. Мы создали много моментов и должны были вести в два или три мяча, но не воспользовались своими шансами. А во втором тайме была плотная игра».

О замене пенальти на штрафной в концовке

«Я не видел эпизод, но на большом экране показалось, что момент был на линии, так что думаю, это мог быть пенальти. Обидно, это была наша возможность выиграть матч.

Победа над «Юнайтед» – это то, чего мы хотели, и это был хороший шанс в конце. Конечно, команда немного расстроена», – сказал нападающий « » в интервью Sky Sports.