Глушенков забил и сделал 2 голевых паса в матче с ЦСКА. У хавбека «Локо» 3+3 в 6 играх в этом году

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков сделал три голевых действия в матче с ЦСКА.

Полузащитник «Локомотива» забил сам и отдал два результативных паса в матче 24-го тура Мир РПЛ.

В 2024 году футболист отметился тремя голами и тремя ассистами в 6 матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой Глушенкова, лидирующего в лиге по числу голевых передач (8), можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Просто лучший сегодня!!!
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Ну что сказать, красавец
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Макс-топарь лютый!
Лучший в Локо с отрывом.
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Один из лучших игроков нынешнего чемпионата!
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Я вообще не мог понять, зачем Спартак его продал. Да говорят характер сложный, но можно было отдать в аренду если с конкретным тренером не сработался.
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