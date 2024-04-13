Глушенков забил и сделал 2 голевых паса в матче с ЦСКА. У хавбека «Локо» 3+3 в 6 играх в этом году
Максим Глушенков сделал три голевых действия в матче с ЦСКА.
Полузащитник «Локомотива» забил сам и отдал два результативных паса в матче 24-го тура Мир РПЛ.
В 2024 году футболист отметился тремя голами и тремя ассистами в 6 матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России.
Подробно со статистикой Глушенкова, лидирующего в лиге по числу голевых передач (8), можно ознакомиться здесь.
Лучший в Локо с отрывом.