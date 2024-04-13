Глушенков забил и сделал 2 голевых паса в матче с ЦСКА. У хавбека «Локо» 3+3 в 6 играх в этом году

Максим Глушенков сделал три голевых действия в матче с ЦСКА.

Полузащитник « » забил сам и отдал два результативных паса в матче 24-го тура Мир .

В 2024 году футболист отметился тремя голами и тремя ассистами в 6 матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой , лидирующего в лиге по числу голевых передач (8), можно ознакомиться здесь.