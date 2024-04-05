Глушенков о возможности перехода в ЦСКА или другой клуб: «Почему нет? Это такая же работа, как у любого человека»
Максим Глушенков рассказал, что не отказался бы от перехода в ЦСКА.
– У тебя есть цитата [о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»]: «Если работнику не нравится в McDonald’s, он уйдет в KFC. Почему нельзя?» То есть для тебя это работа?
– Да. В первую очередь работа, конечно. А что это, если не работа?
– Очень много пафоса бывает.
– Ну, это же в первую очередь работа.
Я не хочу обидеть никаких фанатов, болельщиков, еще кого-то. Нет, это такая же работа, как у любого другого человека.
– То есть в ЦСКА [перейдешь] вообще спокойно?
– Ну, да, если за игровой практикой какой-то, либо на контракт работать, продолжать прогрессировать – конечно, да. Почему нет? – сказал полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков.
Я как бы поэтому отчасти понимаю наших паспортистов, когда речь заходит о таких деньгах - это не шутки. Ты можешь за один контракт обеспечить, себя свою семью и детей на всю оставшуюся жизнь
В Спартак перешел, первые трудности, и всё - закрылся человек, ни с кем не общается, не контактирует, хочет поменять клуб, уйти из условий, которые складываются неблагоприятно. Хотя может быть смысл переждать, побороться за место в основе? Глушенкову уже 24 года. Завтра потеряет место в составе Локо - сразу захочет клуб сменить. "Ну это же просто работа, другую найду". Такие игроки не будут популярны у болельщиков, да и вряд ли таких очень любят тренеры.
И ко мне прикипели.
Держимся уже который год только коллективом.
Хотя некоторым из нас предлагали варианты поменять работу, с существенным увеличением зарплаты(одному, вообще в Москве, где на порядок выше)
Никто не ушёл.
Вот так бывает в провинции.)
Очень странно по нынешнему времени, но я не вру.
Редкость, конечно - но - и так бывает.
Поэтому, надо выбирать работу по душе, на ней больше времени проводишь, чем с семьёй или с кем-либо
Хотя Максиму, возможно, пора переходить в Европу, условные Бельгия или Голландия хорошо подойдут ему