Глушенков о возможности перехода в ЦСКА или другой клуб: «Почему нет? Это такая же работа, как у любого человека»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков рассказал, что не отказался бы от перехода в ЦСКА.

– У тебя есть цитата [о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»]: «Если работнику не нравится в McDonald’s, он уйдет в KFC. Почему нельзя?» То есть для тебя это работа?

– Да. В первую очередь работа, конечно. А что это, если не работа?

– Очень много пафоса бывает.

– Ну, это же в первую очередь работа.

Я не хочу обидеть никаких фанатов, болельщиков, еще кого-то. Нет, это такая же работа, как у любого другого человека.

– То есть в ЦСКА [перейдешь] вообще спокойно?

– Ну, да, если за игровой практикой какой-то, либо на контракт работать, продолжать прогрессировать – конечно, да. Почему нет? – сказал полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков.

26 комментариев
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Нормальная взрослая позиция без лицемерия и юношеского максимализма
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если ты на своей работе прикипел, к тебе прикипели, если ты позволял в адрес другой работы публично высказываться в негативном ключе - то переход неуместен, во всех остальных случаях - почему и нет?
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Такие слова могут не нравиться фанатам, но лучше так честно, чем клясться в любви и верности одним, а потом поступать непорядочно.
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Ответ Amalfitano
Глущенкову надо в Европу. В условный итальянский середняк. В России нет особого смысла переходить из Спартака в ЛОко, а потом в ЦСКА. Это примерно одно и тоже. Никакого развития.
У него паспорт РФ. Ему предложат контракт на 1-1,5 млн евро в год и вот как тут уехать.
Я как бы поэтому отчасти понимаю наших паспортистов, когда речь заходит о таких деньгах - это не шутки. Ты можешь за один контракт обеспечить, себя свою семью и детей на всю оставшуюся жизнь
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Ответ Alexandr Sokolov
его прям ждут там?
Там поленья играют типа Шомуродова. Макс значительно сильнее.
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Да позиция вроде и нормальная (хотя и невероятно скучная), но это может останавливать его от дальнейшего роста. Глушенков, сталкиваясь с проблемами, переходил в другой клуб/аренду. Как будто он никогда не старался бороться. Вылет из академии Локомотива, не прошел отбор в Спартак. В итоге остановился в Чертаново, где с ними носились, не давили на них никак.
В Спартак перешел, первые трудности, и всё - закрылся человек, ни с кем не общается, не контактирует, хочет поменять клуб, уйти из условий, которые складываются неблагоприятно. Хотя может быть смысл переждать, побороться за место в основе? Глушенкову уже 24 года. Завтра потеряет место в составе Локо - сразу захочет клуб сменить. "Ну это же просто работа, другую найду". Такие игроки не будут популярны у болельщиков, да и вряд ли таких очень любят тренеры.
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Ответ Severfan
если ты на своей работе прикипел, к тебе прикипели, если ты позволял в адрес другой работы публично высказываться в негативном ключе - то переход неуместен, во всех остальных случаях - почему и нет?
Вот именно мой вариант, прикипел.
И ко мне прикипели.
Держимся уже который год только коллективом.
Хотя некоторым из нас предлагали варианты поменять работу, с существенным увеличением зарплаты(одному, вообще в Москве, где на порядок выше)
Никто не ушёл.
Вот так бывает в провинции.)
Очень странно по нынешнему времени, но я не вру.
Редкость, конечно - но - и так бывает.
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Ответ Рашпель793
Такие слова могут не нравиться фанатам, но лучше так честно, чем клясться в любви и верности одним, а потом поступать непорядочно.
Совершенно верно
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Ответ Глебов Илья
такой же как Вова Быстров
а зачем вы за ним бегали когда он в Зените был?
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Ответ Amalfitano
Глущенкову надо в Европу. В условный итальянский середняк. В России нет особого смысла переходить из Спартака в ЛОко, а потом в ЦСКА. Это примерно одно и тоже. Никакого развития.
его прям ждут там?
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Ответ Дандрей
Вот именно мой вариант, прикипел. И ко мне прикипели. Держимся уже который год только коллективом. Хотя некоторым из нас предлагали варианты поменять работу, с существенным увеличением зарплаты(одному, вообще в Москве, где на порядок выше) Никто не ушёл. Вот так бывает в провинции.) Очень странно по нынешнему времени, но я не вру. Редкость, конечно - но - и так бывает.
да полно таких ситуаций. Всё же деньги не всё решают, и уж точно не навсегда. Если из-за этого заморачиваться, то с ума сойдёшь. К большим деньгам быстро привыкаешь, и их уже не хватает так же, как раньше с маленькими.
Поэтому, надо выбирать работу по душе, на ней больше времени проводишь, чем с семьёй или с кем-либо
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Ну сидеть в нынешнем паровозе - это для игрока с минимальными хоть амбициями адский зашквар. Глушака можно понять
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Он уже по сути ушёл из Спартака в Локомотив, хоть и транзитом через Самару, так что уж точно не с него спрашивать за какую-то клубную верность. И правильно делает, что не клянётся, мы уже видели, как это может выйти боком.
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Да не вопрос, но, надеюсь, никто не станет обижаться на болельщиков, если им вдруг станет всё равно, на кого смотреть, верно ?
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Кисель у него в голове, далее будет деградировать.
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Да...Акинфеев из него не получился. уже пятый клуб окучивает...вот что паспорт делает...
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Не понимаю, что должно помешать Глушенкову перейти в ЦСКА при взаимном интересе сторон. Спартаку он не воспитанник, сыграть много матчей за нашу команду он не успел. Даже если что-то Спартак ему дал, ну хорошо, пригодится в сборной. А так, шансов у него было не особо много на тот момент, даже сейчас он только примеряется к роли лидера большого российского клуба, а тогда слишком буйный юношеский характер и слишком большая конкуренция. Решения Глушенкова уйти и Спартака отпустить были правильными.
Хотя Максиму, возможно, пора переходить в Европу, условные Бельгия или Голландия хорошо подойдут ему
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Да так все футболисты думают, просто Глушенков видимо не лицемер)
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а нужен ли он будет конюшне? а то потом, максимка, твое мнение может поменяться и работнику может не понравиться в кфс и он решит перейти в Бургер Кинг
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А вот этот парень бы нам пригодился
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Глущенкову надо в Европу. В условный итальянский середняк. В России нет особого смысла переходить из Спартака в ЛОко, а потом в ЦСКА. Это примерно одно и тоже. Никакого развития.
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