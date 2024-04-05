Глушенков о том, сколько денег ему хватило бы на месяц: «Тысяч 500, наверное. Я шопоголик, с шопингом вместе?»
Максим Глушенков рассказал, что для жизни ему хватило бы полмиллиона рублей в месяц.
– Я шопоголик.
– Сколько пар кроссовок у тебя?
– Много. Ну не прям «много».
– Сто.
– Не, это очень много. Где-то, наверное, пар... Я отдаю то, в чем не хожу. Наверное, пар двадцать. Двадцать пять.
– Сейчас все футболисты говорят: «Я трачу сто тысяч в месяц». Это модно. Конечно, смешно звучит. Любимая рубрика в телеграм-канале Глеба Чернявского. Сколько тратишь ты?
– Да я не знаю.
– То есть не считаешь?
– Никогда, нет.
– А сколько бы хватило?
– Сколько бы мне хватило? С шопингом вместе?
– С нормальной жизнью.
– Тысяч пятьсот, наверное.
– В месяц?
– Ну да.
– В два раза меньше, чем у Нигматуллина. Он же сказал, что миллион. А Миладинович сказал, что 50 тысяч.
– Ну, если ты живешь на базе, там ешь... Например, к нам приехал Жерзино [Ньямси]. Он живет на базе. Мне кажется, он даже никуда не выходит, – сказал игрок «Локомотива».
Глушенков в своей профессии довольно хороший специалист по стране, вот и вся логика)
И одновременно можно получить ответ на вопрос , почему не растет уровень мастерства у них...
Ветер в пустой голове - большая проблема.