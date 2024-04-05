Глушенков о том, сколько денег ему хватило бы на месяц: «Тысяч 500, наверное. Я шопоголик, с шопингом вместе?»

Максим Глушенков рассказал, что для жизни ему хватило бы полмиллиона рублей в месяц.

– Я шопоголик.

– Сколько пар кроссовок у тебя?

– Много. Ну не прям «много».

– Сто.

– Не, это очень много. Где-то, наверное, пар... Я отдаю то, в чем не хожу. Наверное, пар двадцать. Двадцать пять.

– Сейчас все футболисты говорят: «Я трачу сто тысяч в месяц». Это модно. Конечно, смешно звучит. Любимая рубрика в телеграм-канале Глеба Чернявского. Сколько тратишь ты?

– Да я не знаю.

– То есть не считаешь?

– Никогда, нет.

– А сколько бы хватило?

– Сколько бы мне хватило? С шопингом вместе?

– С нормальной жизнью.

– Тысяч пятьсот, наверное.

– В месяц?

– Ну да.

– В два раза меньше, чем у Нигматуллина. Он же сказал, что миллион. А Миладинович сказал, что 50 тысяч.

– Ну, если ты живешь на базе, там ешь... Например, к нам приехал Жерзино [Ньямси]. Он живет на базе. Мне кажется, он даже никуда не выходит, – сказал игрок «Локомотива».