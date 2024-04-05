Глушенков о том, сколько денег ему хватило бы на месяц: «Тысяч 500, наверное. Я шопоголик, с шопингом вместе?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Максим Глушенков деньги Футбол

Максим Глушенков рассказал, что для жизни ему хватило бы полмиллиона рублей в месяц.

– Я шопоголик.

– Сколько пар кроссовок у тебя?

– Много. Ну не прям «много».

– Сто.

– Не, это очень много. Где-то, наверное, пар... Я отдаю то, в чем не хожу. Наверное, пар двадцать. Двадцать пять.

– Сейчас все футболисты говорят: «Я трачу сто тысяч в месяц». Это модно. Конечно, смешно звучит. Любимая рубрика в телеграм-канале Глеба Чернявского. Сколько тратишь ты?

– Да я не знаю.

– То есть не считаешь?

– Никогда, нет.

– А сколько бы хватило?

– Сколько бы мне хватило? С шопингом вместе?

– С нормальной жизнью.

– Тысяч пятьсот, наверное.

– В месяц?

– Ну да.

– В два раза меньше, чем у Нигматуллина. Он же сказал, что миллион. А Миладинович сказал, что 50 тысяч.

– Ну, если ты живешь на базе, там ешь... Например, к нам приехал Жерзино [Ньямси]. Он живет на базе. Мне кажется, он даже никуда не выходит, – сказал игрок «Локомотива».

14 комментариев
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Ответ An Kr
500 тыс. 80% населения в год имеет.
В этом нет вины Глушенкова
+30
-4
+26
500 тыс. 80% населения в год имеет.
+13
-7
+6
Ответ John_Ton
да уж. кроссовки он покупает... просто другая реальность
Каждый сам является хозяином своей реальности
Глушенков в своей профессии довольно хороший специалист по стране, вот и вся логика)
+6
-2
+4
С такой ,,требовательностью" к жизни , у читателя появляется вопрос к футболистам о том, в каких семьях они жили и росли до того, как стали играть в футбол?
И одновременно можно получить ответ на вопрос , почему не растет уровень мастерства у них...
Ветер в пустой голове - большая проблема.
+3
-1
+2
да уж. кроссовки он покупает... просто другая реальность
+2
-1
+1
Ответ .ru
русский Урунов... после русский Месси хоть какое то разнообразие
Только Глушенков играет нормально и один из лучших игроков РПЛ. А Урунов распиаренный Газизовым игрок уровня ФНЛ.
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оторван от реальности чел. и не только он, естественно. с другой стороны он говорит про свою ситуацию,а не обобщает про всех. жил бы другой жизнью -другие запросы были бы
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Так он только на прическу тыщ 150 тратит в месяц, ну и плюс снимает скорее всего нехилую хату. Вот и выходит 500.
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русский Урунов... после русский Месси хоть какое то разнообразие
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Ответ FilinMD
Каждый сам является хозяином своей реальности Глушенков в своей профессии довольно хороший специалист по стране, вот и вся логика)
если бы они за сборную играли бы так хорошо были бы в Европе вот это достойная зп футболиста но если он играет 5 из 5 игр не может выграть не одну игру с какого он должен получать 500 к
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Ответ artem saribekyan
С такой ,,требовательностью" к жизни , у читателя появляется вопрос к футболистам о том, в каких семьях они жили и росли до того, как стали играть в футбол? И одновременно можно получить ответ на вопрос , почему не растет уровень мастерства у них... Ветер в пустой голове - большая проблема.
Финансовое образование - отдельный вид образования, которому практически нигде не учат до сих пор. Я даже топ-менеджеров (высокооплачиваемых) знаю, которые в вопросах денег примерно таким же подходом пользуются, как Глушенков. Только вместо кроссовок и кофт с капюшоном там туфли John Lobb и костюмы Tom Ford))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Только Глушенков играет нормально и один из лучших игроков РПЛ. А Урунов распиаренный Газизовым игрок уровня ФНЛ.
да я не про игру...
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