Мостовой об Абаскале: «Он даже мячом жонглировать не умеет. Никогда в жизни не знал про футбол, а из него сделали… Сейчас уже разницы нет: уберут или не уберут, ничего не поменяется»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» уступил «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ (0:1).

«Раньше «Спартаку» везло, но с «Сочи» поражение было ментальное. Я про Абаскаля говорил полтора года. Вспомните мою реакцию, когда я узнал, что в «Спартак» – одну из самых великих команд страны – приходят подобные люди. Даже не приходят, а попадают.

Сейчас-то уже разницы нет: он или не он, уберут или не уберут. Ничего не поменяется для «Спартака». Разницы нет. Он никогда в жизни не знал про футбол, а из него сделали… Он даже мячом жонглировать не умеет. Никто не знает Абаскаля!

Меньше надо говорить про него. Может, ничего бы и не было: у «Спартака» дела бы получше были. Вон он остался на базе, а команда с «Зенитом» хорошо сыграла. Вот и ответ!» – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

Губерниев об Абаскале: «Футболисты «Спартака» сливают его. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком. Раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога – сейчас будет у Воланда спрашивать, может»

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17 комментариев
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Мостовой, если тебя взяли в заложники журналисты Спортса и заставляют говорить про чеканку, моргни два раза!
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Ну вот, Абаскаль стал тренером без умения жонглировать мячом, а Мостовой стал клоуном без умения жонглировать мандаринами.
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Ответ Kuba Official
Мостовой, если тебя взяли в заложники журналисты Спортса и заставляют говорить про чеканку, моргни два раза!
Начекань 20 раз.
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Да неее.. не верю
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Как же ты достал со своими чеканками
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В футбол не играл. Чеканить не умеет. Не жонглирует мячем. Все по делу говорит Царь. Без этих навыков не стать хорошим тренером.
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Про чеканку классика...ок, что даёт чеканка для тренера? Допустим умеет тренер, как ему поможет в его работе это?
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Он даже в ФК "Москва" не играл
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У меня дежа-вю
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Не надо всё валить на тренера некоторые футболисти Спартака не может играть.У Спартака должен быть хороших футболисти. Посмотрите у любого хорошего команды есть бразилских игроков они все делают на футболе
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