Мостовой об Абаскале: «Он даже мячом жонглировать не умеет. Никогда в жизни не знал про футбол, а из него сделали… Сейчас уже разницы нет: уберут или не уберут, ничего не поменяется»

Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

« » уступил «Сочи» в 24-м туре Мир (0:1).

«Раньше «Спартаку» везло, но с «Сочи» поражение было ментальное. Я про говорил полтора года. Вспомните мою реакцию, когда я узнал, что в «Спартак» – одну из самых великих команд страны – приходят подобные люди. Даже не приходят, а попадают.

Сейчас-то уже разницы нет: он или не он, уберут или не уберут. Ничего не поменяется для «Спартака». Разницы нет. Он никогда в жизни не знал про футбол, а из него сделали… Он даже мячом жонглировать не умеет. Никто не знает Абаскаля!

Меньше надо говорить про него. Может, ничего бы и не было: у «Спартака» дела бы получше были. Вон он остался на базе, а команда с «Зенитом» хорошо сыграла. Вот и ответ!» – сказал бывший игрок «Спартака» .

Губерниев об Абаскале: «Футболисты «Спартака» сливают его. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком. Раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога – сейчас будет у Воланда спрашивать, может»