Пеп Гвардиола: «Ман Сити» первый на несколько часов. Все, что мы можем, – это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников – поздравим их»
Пеп Гвардиола рад, что не всегда выходящие в старте игроки проявили себя.
«Я нисколько не удивлен, я знаю их. Три парня, которые играли в Мадриде, были великолепны.
Для меня большая честь после стольких лет занимать эту позицию и бороться за трофеи.
Мы упустили много моментов. Было непросто, но в таких матчах надо заранее снимать все вопросы. Бывает, что у тебя все больше и больше моментов, но ты не побеждаешь. Однако мы были терпеливы и мало что позволяли сопернику.
[Мы первые] на несколько часов. Завтра сыграют конкуренты, все, что мы можем, – это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников – поздравим их.
Мы постараемся выигрывать матч за матчем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после разгрома «Лутона» (5:1).