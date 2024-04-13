Пеп Гвардиола: «Ман Сити» первый на несколько часов. Все, что мы можем, – это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников – поздравим их»

Пеп Гвардиола рад, что не всегда выходящие в старте игроки проявили себя.

«Я нисколько не удивлен, я знаю их. Три парня, которые играли в Мадриде, были великолепны.

Для меня большая честь после стольких лет занимать эту позицию и бороться за трофеи.

Мы упустили много моментов. Было непросто, но в таких матчах надо заранее снимать все вопросы. Бывает, что у тебя все больше и больше моментов, но ты не побеждаешь. Однако мы были терпеливы и мало что позволяли сопернику.

[Мы первые] на несколько часов. Завтра сыграют конкуренты, все, что мы можем, – это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников – поздравим их.

Мы постараемся выигрывать матч за матчем», – сказал главный тренер « » после разгрома « » (5:1).