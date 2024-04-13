«Ман Сити» не проигрывает 27 матчей – 22 победы, 5 ничьих. Дальше – «Реал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Лутон Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 27 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Лутон» (5:1) в 33-м туре АПЛ.

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 22 победы и 5 ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.

17 апреля «Ман Сити» встретится с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ.

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22 комментария
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Реал будет бит примерно с таким же счетом
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Сезон у Сити только начинается
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Гвардиолу без разницы кому дальние банки класть. Хоть Лутону, хоть Реалу
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Куда более удивителен тот факт, что этому бронепоезду на полном ходу в АПЛ до сих пор успешно навязывают борьбу Ливерпуль и Арсенал.
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0
+6
Вот некоторые пишут что Манчестер сити денежный мешок и.т.д. . Да вы хоть 3 Месси 3 роналду, 3 Рамоса поставьте в одну команду, но результата не будет! Далеко ходить не надо ,Псж. собрал столько звёзд, и чего конкретного добились? именно нужен конкретный тренер, каким и является Гвардиола.
+8
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+6
Ответ Шурик Шурик
Куда более удивителен тот факт, что этому бронепоезду на полном ходу в АПЛ до сих пор успешно навязывают борьбу Ливерпуль и Арсенал.
Здесь нет ничего удивительного. Между собой это трио старается играть максимально надёжно и поэтому в основном играют в ничью. А "свои" очки стараются добирать с другими командами и тут у всех выходит это более-менее одинаково.
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Ответ Tristan...
Гвардиолу без разницы кому дальние банки класть. Хоть Лутону, хоть Реалу
реал обречён. Манчестер сити пройдёт дальше.
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И ведь не скажешь, что Сити в этом сезоне здорово играет.
Смотрится точно хуже себя прошлого сезона.
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+3
Ответ QWertY
Реал будет бит примерно с таким же счетом
Главное что бы реализация не подвила и судили нормально. А то Винисиус красиво нырнет и удаление
+5
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+3
Удачи Сити против Реала!

Уокер, КДБ и Аке вернулись в состав 🥳
+9
-7
+2
Да и Реалу полную панамку #### напихают. Этот сезон только начался для горожан.
+5
-3
+2
Ответ Войд Старший
Вот некоторые пишут что Манчестер сити денежный мешок и.т.д. . Да вы хоть 3 Месси 3 роналду, 3 Рамоса поставьте в одну команду, но результата не будет! Далеко ходить не надо ,Псж. собрал столько звёзд, и чего конкретного добились? именно нужен конкретный тренер, каким и является Гвардиола.
абсолютно согласен.
+2
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+1
Ну будет 28 без поражений.
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+4 к разнице мячей сегодня
+1
0
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Неплохо для кризисного Сити
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Ответ Aziz Kurmanbekov
Удачи Сити против Реала! Уокер, КДБ и Аке вернулись в состав 🥳
Уокер был в заявке сегодня?
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Ответ I PAINT IN BLUE
Уокер был в заявке сегодня?
Да, и Аке тоже
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Ответ I PAINT IN BLUE
Уокер был в заявке сегодня?
Да, был
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Ответ I PAINT IN BLUE
Уокер был в заявке сегодня?
Да, был в запасе
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Если вся тройка не потеряет очки впервые в истории 3команды наберут больше 90очков.
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Как же хорош был сегодня Доку. Его игра нравится мне весь сезон, но постоянно не везло с результативностью.
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