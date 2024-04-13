«Ман Сити» не проигрывает 27 матчей – 22 победы, 5 ничьих. Дальше – «Реал»
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 27 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Лутон» (5:1) в 33-м туре АПЛ.
В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 22 победы и 5 ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.
17 апреля «Ман Сити» встретится с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ.
Смотрится точно хуже себя прошлого сезона.
Уокер, КДБ и Аке вернулись в состав 🥳