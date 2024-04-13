«Ман Сити» не проигрывает 27 матчей – 22 победы, 5 ничьих. Дальше – «Реал»

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 27 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила « » (5:1) в 33-м туре .

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 22 победы и 5 ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.

17 апреля « » встретится с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ.